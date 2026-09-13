ەلەنا رىباكينا سوبولەنكونى جەڭىپ، 5,5 ميلليون دوللار جۇلدە قورىنىڭ يەگەرى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق تەننيسشى ەلەنا رىباكينا تاريحي كەزدەسۋدە US Open-2026 چەمپيونى اتاندى. ول فينالدا بەلارۋس وكىلى ارينا سوبولەنكونى جەڭىپ، 5,5 ميلليون دوللار كولەمىندە جۇلدە قورىنىڭ يەگەرى بولدى.
العاشقى سەتتە رىباكينا سوبولەنكونى 6:4 ەسەبىمەن جەڭدى. ەكىنشى سەت 7:5 ەسەبىمەن بەلارۋس وكىلىنىڭ پايداسىنا اياقتالدى. ال شەشۋشى ءۇشىنشى سەتتە رىباكينا 6:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
نيۋ-يوركتەگى جەڭىسى قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ WTA الەمدىك رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلۋىنە جول اشتى. وسىلايشا، ەلەنا رىباكينا مانسابىندا العاش رەت الەمدەگى ەڭ ۇزدىك تەننيسشىلەر رەيتينگىن رەسمي تۇردە باستايدى.
تەننيسشىلەر كورتتا 2 ساعات 23 مينۋت وينادى. وسى ۋاقىت ىشىندە ەلەنا 10 ەيس جاساپ، ءۇش رەت قوس قاتەلىك جىبەردى جانە 12 برەيك- پوينتتىڭ ۇشەۋىن پايدالاندى. وسىلايشا، رىباكينا مانسابىندا العاش رەت US Open چەمپيونى اتاندى.
نيۋ- يوركتەگى تيتۋل ەلەنا رىباكينانىڭ جەكەلەي سىندا «ۇلكەن دۋلىعا» تۋرنيرلەرىندەگى ءۇشىنشى جەڭىسى بولدى. قازاقستاندىق تەننيسشى بۇل ساناتتاعى العاشقى جۇلدەسىن 2022 -جىلى ۋيمبلدوندا جەڭىپ العان. 2026 -جىلدىڭ باسىندا رىباكينا Australian Open چەمپيونى اتانسا، ەندى ونىڭ جۇلدەلەر توپتاماسى ا ق ش اشىق چەمپيوناتىنىڭ تيتۋلىمەن تولىقتى.
فينالدا ەلەنا رىباكيناعا سوڭعى جىلدارى تۋرنيرلەردە قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ باستى قارسىلاستارىنىڭ بىرىنە اينالعان ارينا سوبولەنكو قارسى تۇردى.
بۇگىنگى ماتچ كەزىندە كوممەنتاتورلار ويىنعا سۇيىكتىسىمەن بىرگە كەلگەن اكتەر برەد پيتتىڭ قاي تەننيسشىگە جانكۇيەرلىك ەتەتىنىن بولجادى. الايدا ول قازاقستاندىق تەننيسشىگە قولداۋ ءبىلدىرىپ، دۋ قول شاپالاقتاعان كەزدە، تەلەتۇسىندىرمەدەگى كۇمان سەيىلدى.
نيۋ- يوركتەگى ستاديونعا ەكى تەننيسشىنىڭ ويىنىن تاماشالاۋعا اتاقتى تەننيسشى ماريا شاراپوۆا مەن اكتريسا دجەسسيكا البا دا كەلدى.
ماريا شاراپوۆا جەڭىستەن كەيىن قازاقستاندىق تەننيسشىنى ءبىرىنشى بولىپ كورتتا قۇتتىقتادى. ول ەلەناعا كۋبوكتى تابىستادى. وسىدان كەيىن جەڭىمپازدى ماراپاتتاۋعا ارنالعان رەسمي ءراسىم ءوتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلەنا رىباكينانى تەننيستەن اقش اشىق چەمپيوناتىنداعى جەڭىسىمەن قۇتتىقتادى.
— بۇل — ءسىزدىڭ الەمنىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى اتاعىنا لايىق ەكەنىڭىزدى راستايتىن تاماشا تابىس. ءسىز تاعى دا اسقان شەبەرلىك پەن تاباندىلىق تانىتىپ، جوعارى مادەنيەتىڭىزبەن كوپشىلىكتى ءتانتى ەتتىڭىز. قازاقستان حالقى جەتىستىكتەرىڭىزدى ماقتان تۇتادى. ەرەن جەڭىسىڭىز جاڭا بەلەستەردى باعىندىرۋعا جول اشسىن! ءسىزدىڭ كاسىبيلىگىڭىز قازاقستاننىڭ جاس تەننيسشىلەرى ءۇشىن ۇلگى- ونەگە، — دەلىنگەن قۇتتىقتاۋدا.