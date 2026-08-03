ەلدە ينفلياتسيا قارقىنىنىڭ تومەندەۋى بايقالدى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا ينفلياتسيانىڭ ايلىق دەڭگەيى %0,6 بولدى، بۇل ماۋسىم ايىنداعى كورسەتكىشتەن (%0,8) تومەن.
- شىلدە ايىندا باعانىڭ ەڭ كوپ تومەندەۋى ماۋسىمدىق جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىندە تىركەلدى. اتاپ ايتقاندا، قياردىڭ باعاسى %22,6، قىزاناق - %17,7، ءسابىزدىڭ باعاسى - %5,3، بانان - %4,0، الما - %2,7، اپەلسين - %2,3، ليمون مەن كارتوپ - %1,6- عا ارزاندادى. سونىمەن قاتار، جۇمىرتقا %1,4، ارپا جارماسى %1,3 تومەندەدى، — دەلىنگەن حابارلامادا.
ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار اراسىندا پايدالانىلعان جەڭىل اۆتوموبيل باعاسى %3,8، ەلەكتر ەتتارتقىش %2,2، كىر سابىن %1,5، سمارتفوندار مەن كوزىلدىرىكتەر %1,3، شاش بوياۋى %0,7 ارزاندادى.
جىلدىق ماندە 2026 -جىلعى شىلدەدە ينفلياتسيا دەڭگەيى %10,2 قۇرادى (2026 -جىلعى ماۋسىمدا — %10,3). ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلاردىڭ باعاسى %11,7، ازىق- تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى %10,1، اقىلى كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ باعاسى %9,2 ءوستى.
وتكەن جىلدىڭ شىلدە ايىمەن سالىستىرعاندا جەمىس-كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى بويىنشا باعانىڭ تومەندەۋى جالعاستى. اتاپ ايتقاندا، قيار باعاسى %31,6، قىزاناق - %26,5، پياز - %10,9، سارىمساق - %8,1، اپەلسين - 7,8%، الما - %4,7 تومەندەدى. سونىمەن قاتار، ازىق-تۇلىك تاۋارلارى اراسىندا كۇرىش باعاسى %4,1- عا ارزاندادى.
ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار اراسىندا 2025 -جىلعى شىلدە ايىمەن سالىستىرعاندا وتاندىق قۇراستىرىلعان جاڭا جەڭىل اۆتوموبيلدىڭ باعاسى %16,2، كونديسيونەر %10,8، مەديسينالىق تەرمومەتر %7,5- عا، مەديتسينالىق بينت %6,4- عا تومەندەدى.
تۇتىنۋ باعالارىنىڭ يندەكسى ينفلياتسيا دەڭگەيىن سيپاتتايتىن كورسەتكىش بولىپ تابىلادى جانە اي سايىن ەسەپتەلەدى. باقىلاۋ 537 تاۋار مەن قىزمەت ءتۇرى بويىنشا جۇرگىزىلەدى. ينفلياتسيا ديناميكاسى بويىنشا دەرەكتەر 2018 -جىلدان باستاپ قامتىلعان ارنايى ينتەراكتيۆتى داشبوردتا قولجەتىمدى.
2026 -جىلعى قاڭتاردان باستاپ تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىن ەسەپتەۋ قۇرىلىمىندا ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ۇلەسى %41,1، ازىق- تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار %28,4، اقىلى قىزمەتتەر %30,5.
ايتا كەتەلىك شىلدەدە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسى العاش رەت تومەندەگەن ەدى.