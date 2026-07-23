ەلدە ۇيالى تەلەفونداردى ساتۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 2025-جىلدان باستاپ ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارىن ۆەريفيكاتسيالاۋعا قاتىستى تالاپتار ەنگىزىلدى.
بۇل باستاما ەلىمىزدە جاسالعان نەمەسە سىرتتان اكەلىنگەن قۇرىلعىلاردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇيالى بايلانىس جەلىلەرىندە پايدالانىلۋىنىڭ زاڭدىلىعىن راستاۋعا باعىتتالعان. ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارىن تىركەۋ قاعيدالارىنا سايكەس ۆەريفيكاتسيالاۋ (تەكسەرۋ) پروتسەسى:
ۇيالى بايلانىستىڭ جاھاندىق جۇيەسى قاۋىمداستىعىنىڭ (GSMA) دەرەكقورىنداعى ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىسىن سايكەستەندىرۋدى؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارىن ءوندىرۋ جانە (نەمەسە) جوندەۋ تۋرالى مالىمەتتەردىڭ جانە (نەمەسە) قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەدەن جانە سالىق زاڭناماسىنا سايكەس ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىنا اكەلۋ تۋرالى مالىمەتتەردىڭ مونيتورينگىن قامتيدى.
2026-جىلدىڭ 19-ماۋسىمىندا مەملەكەت باسشىسى ق. توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە تەلەكوممۋنيكاتسيالار نارىعىن جانە دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا قول قويدى. جاڭادان قابىلدانعان شارالار بايلانىس سالاسىنداعى زاڭنامانى جەتىلدىرۋگە، سونىڭ ىشىندە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە ينتەرنەت پەن تەلەفون ارقىلى الاياقتىقتى انىقتاۋ مەن بەيتاراپتاندىرۋ بويىنشا جۇمىستى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان.
تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى زاڭناماعا سايكەس ۆەريفيكاتسيالاۋدان وتپەگەن ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارى ەندى ءتيىستى ەمەس ساپاداعى تاۋارلار رەتىندە جىكتەلەدى.
«تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ تۋرالى» زاڭنىڭ 15-بابىنا سايكەس، مۇنداي قۇرىلعىنى ساتىپ العان تۇتىنۋشى ءوز تاڭداۋى بويىنشا:
ساتىپ الۋ باعاسىن مولشەرلەس كەمىتۋدى؛
تاۋاردىڭ كەمشىلىكتەرىن وتەۋسىز جويۋدى؛
تاۋارداعى كەمشىلىكتەردى جويۋعا جۇمساعان ءوز شىعىستارىن وتەۋدى؛
سوعان ۇقساس ماركالى (مودەلدى، ارتيكۋلدى) تاۋارعا اۋىستىرۋدى؛
ساتىپ الۋ باعاسىن تيىسىنشە قايتا ەسەپتەي وتىرىپ، باسقا ماركالى (مودەلدى، ارتيكۋلدى) سونداي تاۋارعا اۋىستىرۋدى؛
شارتتى بۇزۋدى جانە تاۋار ءۇشىن تولەنگەن اقشالاي سومانى قايتارۋدى تالاپ ەتۋگە قۇقىلى.
الايدا، تۇتىنۋشى جوعارىدا اتالعان تالاپتاردى تەك ساتۋشىعا عانا قويا الادى.
- سونداي-اق زاڭ بويىنشا ساتۋشىنىڭ تاۋاردىڭ ءتيىستى ساپاسىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەرىنە قاتىستى قوسىمشا تالاپ ەنگىزىلدى. ەندى ول ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىسىن ساتۋ كەزىندە ۆەريفيكاتسيالاۋ مارتەبەسىن تەكسەرۋ ءۇشىن تۇتىنۋشىعا وسى تاۋاردىڭ سايكەستەندىرۋ كودىن بەرۋگە مىندەتتى بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءتيىستى وزگەرىستەر «ساۋدا قىزمەتىن رەتتەۋ تۋرالى» زاڭعا دا ەنگىزىلدى.
زاڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن ۆەريفيكاتسيالاۋدان وتپەگەن ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىسىن ساتۋعا تىيىم سالادى.
- ساتۋشى مۇنداي تاۋاردى وتكىزگەنگە دەيىن سايكەستەندىرۋ كودتارىنىڭ دەرەكقورى ارقىلى وتكىزىلەتىن ۇيالى بايلانىس ابونەنتتىك قۇرىلعىسىنىڭ ءتيىستى سايكەستەندىرۋ كودتارىن شەكتەۋلەردىڭ نەمەسە بۇعاتتاۋدىڭ بار-جوعى تۇرعىسىنان تەكسەرۋگە مىندەتتى.
وسى تالاپ ەلەكتروندىق ساۋدانى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە دە ساقتالۋى ءتيىس. ەلەكتروندىق ساۋدا الاڭدارىنىڭ يەلەنۋشىلەرى ساتۋشى مەن ەلەكتروندىق ساۋدا الاڭى اراسىندا جاسالاتىن شارتتارعا ساتۋشىلاردىڭ ۇيالى بايلانىستىڭ ابونەنتتىك قۇرىلعىلارىن ساتۋ الدىندا تاۋاردى سايكەستەندىرۋ كودتارىنىڭ دەرەكقورىندا شەكتەۋلەردىڭ نەمەسە بۇعاتتاۋدىڭ بار-جوعى تۇرعىسىنان تەكسەرۋ مىندەتىن قوسۋعا ءتيىس.
قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، ساتۋشى تاۋاردى ساتۋ كەزىندە ونى ساتىپ الۋ فاكتىسىن راستايتىن قۇجاتتى بەرۋگە مىندەتتى. مۇنداي قۇجات رەتىندە تاۋاردى يەلەنۋ فاكتىسىن راستايتىن قۇجات - قاعاز نەمەسە ەلەكتروندىق نىساندا بەرىلگەن باقىلاۋ (تاۋارلىق) چەگى نە كاسسالىق كىرىس وردەرىنىڭ تۇبىرتەگى، جىرتىلاتىن تالون تۇبىرتەگى، ءتيىستى تۇردە رەسىمدەلگەن تەحنيكالىق پاسپورت، تاۋاردىڭ اتاۋى، قۇنى، ساتىپ الىنعان كۇنى، ساتۋشى (دايىنداۋشى) تۋرالى مالىمەتتەردى قامتيتىن وزگە دە قۇجات بولا الادى. ەندى ساتۋشى مۇنداي قۇجاتتاردا وتكىزىلەتىن ۇيالى بايلانىس ابونەنتتىك قۇرىلعىسىنىڭ سايكەستەندىرۋ كودتارىن كورسەتۋگە مىندەتتى بولادى،- دەلىنگەن تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى حابارلاماسىندا.