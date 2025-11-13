ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:57, 13 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ەل وڭىرلەرىندە مال ۇرلاۋمەن اينالىسقان ءتورت قىلمىستىق توپ قولعا ءتۇستى - پوليتسيا

    استانا. KAZINFORM - قاراشادا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەل ايماقتارىندا مال ۇرلىعىمەن ايلانىسىپ كەلگەن ءتورت قىلمىستىق توپتىڭ جولىن كەستى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

    барымташылар
    Фото: БҚО полиция департаменті

    - قاراشا ايىندا الماتى، باتىس قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن ءىس-شارالار بارىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءتورت قىلمىستىق توپتىڭ جولى كەسىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پوليتسيا تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، كۇدىكتىلەر قاراۋسىز جايىلىمدا جۇرگەن مالدى باقىلاپ، تۇنگى ۋاقىتتا تاۋلى جەرلەرگە ايداپ، سويىپ، كەيىننەن رەسپۋبليكانىڭ ءىرى قالالارىنىڭ بازارلارىندا ساتقان.

    كۇدىكتىلەردەن 50-دەن استام ۇرلانعان مال تاركىلەنىپ، قىلمىسكەرلەر قاماۋعا الىندى.

    - ءى ءى م مال ۇرلىعىنا قارسى كۇرەستى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىپ، بۇل باعىتتاعى پروفيلاكتيكالىق جانە جەدەل ءىس-شارالاردى تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى، - دەپ حابارلايدى ءى ءى م.

    وسىعان دەيىن قىزىلوردادا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان 5 قىلمىستىق توپ قۇرىقتالعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    قوعام زاڭ جانە قۇقىق
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار