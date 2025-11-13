ەل وڭىرلەرىندە مال ۇرلاۋمەن اينالىسقان ءتورت قىلمىستىق توپ قولعا ءتۇستى - پوليتسيا
استانا. KAZINFORM - قاراشادا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەل ايماقتارىندا مال ۇرلىعىمەن ايلانىسىپ كەلگەن ءتورت قىلمىستىق توپتىڭ جولىن كەستى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
- قاراشا ايىندا الماتى، باتىس قازاقستان جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا كريمينالدىق پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزگەن ءىس-شارالار بارىسىندا مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار ءتورت قىلمىستىق توپتىڭ جولى كەسىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پوليتسيا تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، كۇدىكتىلەر قاراۋسىز جايىلىمدا جۇرگەن مالدى باقىلاپ، تۇنگى ۋاقىتتا تاۋلى جەرلەرگە ايداپ، سويىپ، كەيىننەن رەسپۋبليكانىڭ ءىرى قالالارىنىڭ بازارلارىندا ساتقان.
كۇدىكتىلەردەن 50-دەن استام ۇرلانعان مال تاركىلەنىپ، قىلمىسكەرلەر قاماۋعا الىندى.
- ءى ءى م مال ۇرلىعىنا قارسى كۇرەستى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىپ، بۇل باعىتتاعى پروفيلاكتيكالىق جانە جەدەل ءىس-شارالاردى تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى، - دەپ حابارلايدى ءى ءى م.
وسىعان دەيىن قىزىلوردادا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان 5 قىلمىستىق توپ قۇرىقتالعانى تۋرالى جازدىق.