ەل تۇرعىندارى مەمورگاندارعا قانداي ماسەلەلەرمەن ءجيى جۇگىنەدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ ەل تۇرعىندارى مەملەكەتتىك ورگاندارعا قانداي ماسەلەلەرمەن ءجيى جۇگىنەتىنىن ايتتى.
- بيىل سايلاۋشىلار تاراپىنان ەلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن قامتيتىن 965 وزەكتى ماسەلە كوتەرىلدى. وتىنىشتەردىڭ شامامەن جارتىسى ناقتى سەكتورعا قاتىستى بولدى. حالىق تاراپىنان اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ، قۇرىلىس، تابيعي رەسۋرستار، ەكولوگيا جانە كولىك سالالارىندا ماسەلەلەر كوتەرىلدى. سۇراقتاردىڭ 31 پايىزى الەۋمەتتىك سالاعا تيەسىلى. بۇل - دەنساۋلىق ساقتاۋ، الەۋمەتتىك قورعاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ، سونداي-اق الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمنىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 125 سۇراق مەملەكەتتىك رەتتەۋ مەن قارجى-ەكونوميكالىق ماسەلەنى قامتيدى. ال 87 سۇراق كۇشتىك قۇرىلىمدارعا قاتىستى.
- وعان جەكە قۇراممەن تولىقتىرۋ، ماتەريالدىق-تەحنيكالىق، قوعامدىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا، سونداي-اق وتكىزۋ بەكەتتەرى مەن مەملەكەتتىك شەكارانى جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرى كىرەدى. وتىنىشتەردىڭ قۇرىلىمى ەكونوميكانى جانە الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ بويىنشا مىندەتتەردى شەشۋگە باعىتتالعانىن كورسەتەدى، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا ءماجىلىس مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ەل ازاماتتارىنىڭ ءوتىنىشىن قاراۋ ناتيجەسىن تىڭداپ جاتىر.