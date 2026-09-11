ەلگە سىڭىسە الماعان ادامدار تاريحي وتانىنا قايتسا قوماقتى اقشا بەرىلمەك
استانا. KAZINFORM - شۆەسيا ەلدەگى ميگراتسيالىق ساياساتتى تۇبەگەيلى وزگەرتۋ اياسىندا، ءوز ەركىمەن تاريحي وتانىنا نەمەسە ەۋرووداققا كىرمەيتىن وزگە مەملەكەتتەرگە قايتاتىن شەتەلدىكتەرگە بەرىلەتىن قونىس اۋدارۋ جاردەماقى كولەمىن بىرنەشە ەسەگە ارتتىردى.
بۇعان دەيىن ەرىكتى تۇردە كەتكىسى كەلەتىن ءبىر ەرەسەك ادامعا نەبارى 10 مىڭ شۆەد كرونى (شامامەن 960 دوللار) تولەنسە، جاڭا ەرەجەلەرگە سايكەس بۇل سوما 350 مىڭ كرونعا (37 مىڭ دوللار) دەيىن ۇلعايتىلدى. ال بالالار ءۇشىن 25 مىڭ كروننان بولىنەدى. بۇل رەتتە ەرلى-زايىپتىلار نەمەسە بىرلەسىپ تۇراتىن جۇپتار ءۇشىن ەڭ جوعارى تولەم شەگى 500 مىڭ كرون، ال جالپى ءبىر وتباسى (ءۇي شارۋاشىلىعى) ءۇشىن ماكسيمالدى سوما 600 مىڭ كرونعا (57-60 مىڭ دوللار) دەيىن جەتەدى.
بۇل باعدارلاماعا شۆەسيا بيلىگى بيۋدجەتتەن 1,3 ميلليارد كرون كولەمىندە ارنايى قارجى بولگەن. بۇل رەفورمانىڭ باستى ماقساتى - ەلگە سىڭىسە الماعان، جەرگىلىكتى مادەنيەت پەن ءتىلدى مەڭگەرۋدە قيىندىق كورىپ جۇرگەن نەمەسە قارجىلىق تۇرعىدان ءوزىن-ءوزى اسىراي المايتىن ميگرانتتاردىڭ ءوز وتانىندا جاڭا ءومىر باستاۋىنا جاعداي جاساۋ جانە شۆەتسيانىڭ الەۋمەتتىك جۇيەسىنە تۇسەتىن سالماقتى ازايتۋ.
ۇكىمەتتىڭ ەسەپتەۋىنشە، كوپ بالالى وتباسىلار ءۇشىن بۇل وتە ءتيىمدى مۇمكىندىك، ويتكەنى بىرنەشە ادامنان تۇراتىن وتباسىنىڭ جيىنتىق وتەماقىسى افريكا نەمەسە تاياۋ شىعىس ەلدەرىندە جەكە ءۇي نەمەسە جەر تەلىمىن ساتىپ الىپ، كاسىپ باستاۋعا تولىق جەتەدى.
دەگەنمەن، بۇل كومەكتى كەز كەلگەن شەتەلدىك الا المايدى، باعدارلامانىڭ قاتاڭ ىرىكتەۋ شارتتارى بار. قارجى تەك شۆەسيادا رەسمي تۇردە بوسقىن مارتەبەسىن العان، قوسىمشا قورعاۋعا يە بولعان نەمەسە سولاردىڭ وتباسى مۇشەسى رەتىندە زاڭدى ىقتيارحاتى بار ادامدارعا عانا بەرىلەدى. سونىمەن قاتار، ۇمىتكەر ءوزى باراتىن مەملەكەتتىڭ ونى قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن (ءتولقۇجات نەمەسە تۇرۋ رۇقساتى ارقىلى) دالەلدەۋى ءتيىس.
ەڭ ماڭىزدى شەكتەۋلەردىڭ ءبىرى - بۇل باعدارلاما ەۋروپالىق وداق (ە و)، ەۋروپالىق ەكونوميكالىق ايماق ەلدەرى مەن شۆەيسارياعا كوشەتىندەرگە مۇلدەم قولدانىلمايدى. سونداي-اق ە و- نىڭ ۋاقىتشا قورعاۋ باعدارلاماسىمەن جۇرگەن ۋكراينا ازاماتتارى مەن شۆەسيانىڭ ءبىلىم بەرۋ جانە مەملەكەتتىك ورگاندارىنا (مىسالى، Kronofogden سالىق نەمەسە بەرەشەك قىزمەتىنە) وتەلمەگەن قارىزى بار تۇلعالارعا بۇل اقشا بەرىلمەيدى.
الاياقتىقتىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قارجى تولىق كولەمدە بىردەن قولعا ۇستاتىلمايدى: ونىڭ %20- ى كەتۋ الدىندا شۆەسيادا تولەنسە، قالعان بولىگى ادام ەلدەن شىعىپ، ءوز وتانىنا تۇراقتانعانى راستالعاننان كەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن اۋدارىلادى.
مۇنداي قوماقتى سوما ۇسىنىلعانىنا قاراماستان، باعدارلاماعا دەگەن سۇرانىس ازىرگە وتە تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر. جىل باسىنان بەرى بۇل وتەماقىنى الىپ، ەلدەن كەتكەندەردىڭ سانى 170-تەن ءسال عانا اسادى. بۇعان سەبەپ - ميگرانتتاردىڭ باسىم بولىگى شۆەسياداعى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى جوعارى باعالايدى جانە وسىندا قالىپ، بەيىمدەلۋدى ءجون كورەدى.
بۇل قادام شۆەسياداعى وڭشىل كواليتسيالىق ۇكىمەت پەن ونى پارلامەنتتە قولدايتىن «شۆەد ديەۆەلوپەرلەرى» (Sweden Democrats) پارتياسىنىڭ كوشى-قون زاڭناماسىن قاتايتۋ ساياساتىنىڭ ءبىر بولشەگى بولىپ تابىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا ەلدە تەك اقشالاي ىنتالاندىرۋ عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە تۇراقتى ىقتيارحات بەرۋدى توقتاتىپ، ونى ءار 3 جىل سايىن جاڭارتىپ وتىرۋ تالابى ەنگىزىلدى.
سونداي-اق جاقىندا شۆەسيا تاريحىندا تۇڭعىش رەت ازاماتتىق الۋ ءۇشىن مىندەتتى ەمتيحاندار ىسكە قوسىلدى. ەندى ۇمىتكەرلەر ەلدىڭ زاڭدارىن، تاريحىن، مەملەكەتتىك قۇرىلىمى مەن شۆەد ءتىلىن ءبىلۋىن رەسمي تەستىلەۋ ارقىلى دالەلدەۋگە مىندەتتى. وڭشىل پارتيالار ءتىپتى بولاشاقتا شۆەسيا ازاماتتىعىن الىپ ۇلگەرگەن، ءبىراق ەلگە سىڭىسە الماعان شەتەلدىكتەرگە دە ازاماتتىقتان باس تارتقان جاعدايدا وسى وتەماقىنى تولەپ، ەلدەن شىعارۋ تەتىكتەرىن قاراستىرۋدى ۇسىنىپ وتىر.
24.kz