ەل ەكونوميكاسى جەتى ايدا 4,1 پايىزعا ءوستى
استانا. قازاقپارات - ەلدە جىل باسىنان بەرى جالپى ىشكى ءونىم كولەمى 4,1 پايىزعا ارتتى. نەگىزگى ءوسىم شيكىزاتتىق ەمەس سەكتورلاردا بايقالىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، كولىك جانە ساۋدا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا ءوندىرىس كولەمى ايتارلىقتاي ۇلعايدى.
ايتا كەتكەن ءجون، بۇعان دەيىنگى جىلدارى ەكونوميكانىڭ ءوسۋ قارقىنى شيكىزات سەكتورىنىڭ ديناميكاسىنا تاۋەلدى بولدى. جاڭا ءوندىرىس باعىتتارىن دامىتۋ ارقاسىندا مۇنايعا تاۋەلدىلىكتى بىرتىندەپ ازايىپ كەلەدى. ناتيجەسىندە بىلتىرعى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي ۇلەسى 7,8 پايىزعا كەمىدى.