ەلدەن شىعۋعا 3 اي تولەنبەگەن سالىق قارىزى كەدەرگى بولماق
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا سالىق بەرەشەگىن ماجبۇرلەپ ءوندىرۋدىڭ جاڭا تەتىگى كۇشىنە ەنەدى. ەندى ءىرى كولەمدە سالىق قارىزى بار كومپانيا باسشىلارىنا، جەكە كاسىپكەرلەرگە جانە جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن تۇلعالارعا ەلدەن شىعۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى «24KZ».
جاڭا نورما سالىق كودەكسىندە قاراستىرىلعان. ول زاڭدى تۇلعالاردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنا، قۇرىلىمدىق بولىمشە جەتەكشىلەرىنە، جەكە كاسىپكەرلەرگە جانە جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن ازاماتتارعا قاتىستى قولدانىلادى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەگەر سالىق بەرەشەگى 27000 ا ە ك- تەن اسىپ، 2026 -جىلعى ەسەپ بويىنشا 116,7 ميلليون تەڭگەدەن كوپ بولسا جانە ول 3 ايدان استام ۋاقىت بويى وتەلمەسە، ەلدەن شىعۋعا شەكتەۋ ەنگىزىلۋى مۇمكىن.
الايدا ۆەدومستۆو بۇل شارا اۆتوماتتى تۇردە قولدانىلمايتىنىن اتاپ ءوتتى. شەكتەۋ تەك سوت سانكسيالاعان مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنىڭ قاۋلىسى نەگىزىندە عانا كۇشىنە ەنەدى. سونىمەن قاتار زاڭنامادا الەۋمەتتىك كەپىلدىكتەر دە قاراستىرىلعان. ەگەر ازاماتقا شەتەلدە ەم قابىلداۋ قاجەت بولسا جانە ونى راستايتىن مەديسينالىق قۇجاتتارى بولسا، ۋاقىتشا شەكتەۋ بەلگىلى ءبىر مەرزىمگە توقتاتىلۋى مۇمكىن.
ەلدەن شىعۋعا قويىلعان شەكتەۋ سالىق بەرەشەگى تولىق وتەلگەننەن كەيىن نەمەسە سالىق مىندەتتەمەسى زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن توقتاتىلعان جاعدايدا الىنادى. مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جاڭا شارا ءىرى كولەمدەگى سالىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدان جالتارۋدىڭ الدىن الۋعا جانە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
