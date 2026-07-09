ەلدە ءبىر مەزەتتە 51 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانىنىڭ قۇرىلىسى ءجۇرىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - 2029 -جىلعا دەيىن قازاقستاندا توعىز جاڭا پەريناتالدىق ورتالىق سالىنادى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىققا مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىن ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى.
- بۇگىندە قازاقستاندا جالپى قۇنى 108 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 51 دەنساۋلىق ساقتاۋ نىسانىنىڭ قۇرىلىسى قاتار جۇرگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە 55 ميلليارد تەڭگە «اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى شەڭبەرىندە اۋداندىق اۋرۋحانالاردى جاڭعىرتۋعا باعىتتالسا، تاعى 53 ميلليارد تەڭگە بيۋدجەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قاراستىرىلعان. اتاپ ايتقاندا، قىزىلوردا جانە وسكەمەن قالالارىندا 300 توسەكتىك كوپبەيىندى اۋرۋحانالاردىڭ، اتىراۋ وبلىسىنىڭ وركەن جانە نۇرسايا شاعىن اۋداندارىندا ەمحانالاردىڭ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى قىزىلجار اۋدانىنىڭ بەسكول اۋىلىندا ءبىر اۋىسىمدا 250 ادام قابىلداۋعا ارنالعان جانە تالدىقورعان قالاسىندا ءبىر اۋىسىمدا 500 ادام قابىلداۋعا ارنالعان ەمحانالاردىڭ قۇرىلىسى جالعاسۋدا، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
2026 -جىلى سونداي-اق 2025 -جىلى ارناۋلى مەملەكەتتىك قور قاراجاتىنىڭ ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلعان ءبىرقاتار نىسانداردى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. ولاردىڭ قاتارىندا قاراعاندى قالاسىنداعى ونكولوگيالىق ديسپانسەر، تالدىقورعان قالاسىنداعى وبلىستىق بالالار اۋرۋحاناسىن رەكونسترۋكتسيالاۋ، جەتىسۋ وبلىسىنداعى كەربۇلاق اۋداندىق اۋرۋحاناسى عيماراتتارىنىڭ سەيسميكالىق بەرىكتىگىن كۇشەيتۋ، سونداي-اق وسكەمەن قالاسىنداعى گەماتولوگيا ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى بار. اتالعان جوبالاردى ىسكە اسىرۋ دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن ەداۋىر نىعايتۋعا، مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ ءۇشىن زاماناۋي جاعداي جاساۋعا جانە ەلىمىزدىڭ بارلىق ءوڭىرى تۇرعىندارى ءۇشىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
اۋىلدىق دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر.
- 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن 32 اۋداندىق اۋرۋحانانى جاڭعىرتىپ، ولاردى زاماناۋي كوپبەيىندى اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانالار دەڭگەيىنە جەتكىزۋ جوسپارلانعان. جاڭعىرتۋ جۇمىستارى نىسانداردى كۇردەلى رەكونسترۋكتسيالاۋمەن عانا شەكتەلمەي، كومپيۋتەرلىك توموگرافتار مەن انگيوگرافيالىق كەشەندەردى قوسا العاندا، زاماناۋي جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق جابدىقتارمەن جاراقتاندىرۋدى دا قامتيدى. بۇل، اسىرەسە ينسۋلت پەن ينفاركت كەزىندە ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاپ قالۋدا شەشۋشى ماڭىزعا يە بولاتىن «التىن ساعات» قاعيداتى شەڭبەرىندە كورسەتىلەتىن ۋاقتىلى مەديتسينالىق كومەكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، جەدەل جاعدايداعى پاتسيەنتتەردى دياگنوستيكالاۋ مەن ەمدەۋدىڭ جەدەلدىگىن ەداۋىر جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، جوبانى ىسكە اسىرۋ ناتيجەسىندە جۇرەك- قانتامىر اۋرۋلارى مەن ينسۋلتتەن بولاتىن ءولىمنىڭ دەڭگەيى شامامەن 20 پايىزعا تومەندەيدى.
مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - مەملەكەتتىك- جەكەشەلىك ارىپتەستىك. قازىرگى تاڭدا ەلدە كوكشەتاۋ قالاسىندا 630 توسەكتىك، قوسشى قالاسىندا 350 توسەكتىك زاماناۋي كوپبەيىندى اۋرۋحانالار، سونداي-اق الماتى قالاسىندا جاڭا مەديتسينالىق كەشەن سالۋ بويىنشا ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى - انا مەن بالا دەنساۋلىعىن ساقتاۋ قىزمەتىن دامىتۋ. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا زاماناۋي پەريناتالدىق ورتالىقتار جەلىسىن سالۋ باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. 2029 -جىلعا دەيىن استانا قالاسىندا (ەكى ورتالىق)، الماتى، شىمكەنت، قاراعاندى، الماتى وبلىسىنىڭ قاسكەلەڭ، قىزىلوردا، ورال قالالارىندا جانە تۇركىستان وبلىسىنىڭ تەمىرلان اۋىلىندا بارلىعى توعىز پەريناتالدىق ورتالىقتىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان.
زاماناۋي جابدىقتارمەن جاراقتاندىرىلعان مەديتسينالىق ۇيىمداردى قۇرۋ ازاماتتاردىڭ تۇرعىلىقتى جەرىنە قاراماستان مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينانى دامىتۋعا جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ كادرلىق الەۋەتىن نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەديتسينالىق تۋريستەرگە ارنالعان «ءبىر تەرەزە» جۇيەسىن ەنگىزەتىنىن جازعانبىز.