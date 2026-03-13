ەل بولاشاعى - ەلدىڭ قولىندا: استانالىقتار رەفەرەندۋم تۋرالى نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلكەن ساياسي وزگەرىستەر قارساڭىندا تۇر. الداعى جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم - مەملەكەتتىڭ دامۋ باعىتىن ايقىندايتىن ماڭىزدى قادام. وسى ورايدا Kazinform ءتىلشىسى ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ پىكىرىن جانە استانالىقتاردىڭ بۇل ناۋقانعا دەگەن كوزقاراسىن سۇراپ كوردى.
قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى رەفەرەندۋمعا قاتىسۋدى ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ ازاماتتىق بورىشى دەپ بىلەدى. كوپشىلىكتىڭ پىكىرىنشە، بۇل ساتتە بەيجاي قالۋ - بولاشاققا نەمقۇرايدى قاراۋمەن تەڭ.
ماسەلەن ەلوردالىق جاستار بۇل ماسەلەگە ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراپ وتىر. 22 جاستاعى قالا تۇرعىنى دانيال عاپپاس ءار داۋىستىڭ سالماعى بار ەكەنىن العا تارتادى.
- ءاربىر قازاقستاندىقتىڭ داۋىسى ماڭىزدى، سەبەبى بۇل ءبىزدىڭ ەرتەڭىمىزگە تىكەلەي اسەر ەتەدى. جەكە ءوزىم ەشبىر سايلاۋدان قالعان ەمەسپىن جانە بۇل جولى ءدا وز تاڭداۋىمدى جاسايمىن، - دەيدى ول.
بۇل ويدى بولاشاق زاڭگەر ابدىحالىق نۇرداۋلەت تە قۋاتتادى. ونىڭ پايىمداۋىنشا، ساياسي ساۋاتتىلىق پەن بەلسەندىلىك - قوعامنىڭ دامۋ كورسەتكىشى.
- ەگەر ءاربىر ازامات ءوز ۇلەسىن قوسىپ، ەلدەگى بولىپ جاتقان جاعدايلاردان حاباردار بولسا، بۇل مەملەكەتتىڭ نىعايۋىنا سەپتىگىن تيگىزەدى. مەن ءۇشىن بۇل قادام ەرەكشە ماڭىزدى، ويتكەنى ماماندىعىم زاڭ سالاسىمەن تىعىز بايلانىستى. سوندىقتان مىندەتتى تۇردە داۋىس بەرۋگە بارامىن، - دەپ اتاپ ءوتتى نۇرداۋلەت.
ساۋالناماعا قاتىسقان وزگە دە قالا تۇرعىندارى ەل ىشىندەگى وڭ وزگەرىستەرگە ۇمىتپەن قارايتىندارىن جاسىرمادى. ولار بارشا وتانداستارىن ماڭىزدى تاريحي ساتتە شەت قالماي، بىرلىك پەن بەلسەندىلىك تانىتۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى ۋچاسكەلەردىڭ داۋىس بەرۋگە دايىن جانە زاڭناما تالاپتارىنا ساي ەكەندىگىن ايتقان ەدى.
كاميلا مۇلىك