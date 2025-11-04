ەل ازاماتتارى وزدەرىنىڭ زەينەتاقى قاراجاتىنىڭ ارتىق بولىگىن بۇرىنعىداي پايدالانا الادى
استانا. قازاقپارات - ەل ازاماتتارى وزدەرىنىڭ زەينەتاقى قاراجاتىنىڭ ارتىق بولىگىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن بۇرىنعىداي پايدالانا الادى. بۇل تۋرالى «وتباسى بانكتىڭ» باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ياعني، ەشقانداي شەكتەۋ قاراستىرىلمايدى. وسىعان دەيىن «وتباسى بانك» زەينەتاقى تولەمدەرىنە الىنعان پاتەردىڭ ءبىر ەمەس، بىرنەشە رەت قايتا ساتىلعانىن انىقتاعان. ونى العان ءاربىر ادام زەينەتاقى قاراجاتىن وسى پاتەردى ساتىپ الۋ ءۇشىن پايدالانعان. مۇنداي جاعدايدا زاڭ بۇزىلماعان. ءبىراق زەينەتاقى قاراجاتى ناقتى ماقساتتا پايدالانباعان سوڭ ءۇي باعاسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
وسى قاۋىپتىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا «وتباسى بانك» ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە حات جولداپ، «زەينەتاقى تولەمدەرىن تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋ ءۇشىن پايدالانۋ ەرەجەسىنە» وزگەرىستەر ەنگىزۋدى سۇرادى. زەينەتاقى قاراجاتىنا الىنعان تۇرعىن ءۇيدى تەك 5 جىلدان كەيىن ساتۋعا رۇقسات بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس جاسادى. الايدا بانكتىڭ بۇل ۇسىنىسى قولداۋ تاپپادى.