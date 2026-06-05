ەلدە ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىنە جەدەل شەشىم قابىلداۋ ءتاسىلى قالىپتاستى - توقايەۆ
استانا. قازاقپارات - eOtinish ونلاين پلاتفورماسى مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى بايلانىسقا تىڭ سەرپىن بەردى.
بۇل تۋرالى ەلورداداعى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.
- تۇپتەپ كەلگەندە، جاڭا تۇرپاتتى ەل بولۋ جولىنداعى ءاربىر رەفورما، ەڭ الدىمەن حالىقتىڭ قالاۋىمەن، جۇرتشىلىقتىڭ تىكەلەي قولداۋىمەن جاسالادى. ارينە، مۇنىڭ بارلىعى ءبىر ساتتە جۇزەگە اسپايتىنى بەلگىلى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، مەن 2019 -جىلى اكىمشىلىك ادىلەتتىڭ جالپى ۇلگىسىن قابىلداۋ قاجەتتىگى جونىندە ايتتىم. بۇل ازاماتتارىمىزدى جانە كاسىپكەرلەردى بيلىك وكىلدەرىنىڭ زاڭسىز اركەتتەرىنەن قورعاۋ ءۇشىن جاسالعان اسا ماڭىزدى قادام بولدى. ال 2021-جىلى ەلىمىزدە اكىمشىلىك راسىمدىك-پروتسەستىك كودەكس كۇشىنە ەندى. مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى بايلانىسقا تىڭ سەرپىن بەرگەن eOtinish ونلاين پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى، ياعني ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن مەيلىنشە اشىق ءارى ءتيىمدى قاراپ، جەدەل شەشىم قابىلداۋ ءتاسىلى قالىپتاستى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسى ورايدا پرەزيدەنت بۇل جۇيە بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەردى ازايتۋعا جانە جۇرتشىلىقتىق وي-پىكىرىن ەسكەرۋگە مول مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.
- وسىلايشا، حالىق پەن بيلىك وكىلدەرىنىڭ قارىم-قاتىناسى مۇلدە جاڭا سيپاتقا يە بولدى. سوڭعى 5 جىل ىشىندە مەملەكەتتىك ورگاندارعا شامامەن 16 ميلليون ءوتىنىشتىڭ كەلىپ ءتۇسۋى - سونىڭ ايقىن كورىنىسى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، فورۋم بارىسىندا پرەزيدەنت مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ الدىڭعى قاتارلى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.