KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىنە جەدەل شەشىم قابىلداۋ ءتاسىلى قالىپتاستى - توقايەۆ

    استانا. قازاقپارات - eOtinish ونلاين پلاتفورماسى مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى بايلانىسقا تىڭ سەرپىن بەردى.

    к
    Фото: Ақорда

    بۇل تۋرالى ەلورداداعى «اكىمشىلىك ادىلەت جانە ونىڭ قۇقىق ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋدەگى ءرولى» اتتى حالىقارالىق فورۋمدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءمالىم ەتتى.

    - تۇپتەپ كەلگەندە، جاڭا تۇرپاتتى ەل بولۋ جولىنداعى ءاربىر رەفورما، ەڭ الدىمەن حالىقتىڭ قالاۋىمەن، جۇرتشىلىقتىڭ تىكەلەي قولداۋىمەن جاسالادى. ارينە، مۇنىڭ بارلىعى ءبىر ساتتە جۇزەگە اسپايتىنى بەلگىلى. وزدەرىڭىزگە ءمالىم، مەن 2019 -جىلى اكىمشىلىك ادىلەتتىڭ جالپى ۇلگىسىن قابىلداۋ قاجەتتىگى جونىندە ايتتىم. بۇل ازاماتتارىمىزدى جانە كاسىپكەرلەردى بيلىك وكىلدەرىنىڭ زاڭسىز اركەتتەرىنەن قورعاۋ ءۇشىن جاسالعان اسا ماڭىزدى قادام بولدى. ال 2021-جىلى ەلىمىزدە اكىمشىلىك راسىمدىك-پروتسەستىك كودەكس كۇشىنە ەندى. مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى بايلانىسقا تىڭ سەرپىن بەرگەن eOtinish ونلاين پلاتفورماسى ىسكە قوسىلدى، ياعني ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرىن مەيلىنشە اشىق ءارى ءتيىمدى قاراپ، جەدەل شەشىم قابىلداۋ ءتاسىلى قالىپتاستى،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    وسى ورايدا پرەزيدەنت بۇل جۇيە بيۋروكراتيالىق كەدەرگىلەردى ازايتۋعا جانە جۇرتشىلىقتىق وي-پىكىرىن ەسكەرۋگە مول مۇمكىندىك بەرگەنىن اتاپ ءوتتى.

    - وسىلايشا، حالىق پەن بيلىك وكىلدەرىنىڭ قارىم-قاتىناسى مۇلدە جاڭا سيپاتقا يە بولدى. سوڭعى 5 جىل ىشىندە مەملەكەتتىك ورگاندارعا شامامەن 16 ميلليون ءوتىنىشتىڭ كەلىپ ءتۇسۋى - سونىڭ ايقىن كورىنىسى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، فورۋم بارىسىندا پرەزيدەنت مەملەكەت پەن قوعام تۇتاستىعىن نىعايتۋ الدىڭعى قاتارلى مىندەتتىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    بيلىك جانە ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور