ەل ازاماتتارى اتى-ءجونىن نەشە رەت وزگەرتە الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان زاڭناماسىندا ازاماتتىڭ اتىن، اكەسىنىڭ اتىن جانە تەگىن قانشا رەت وزگەرتە الاتىنىنا ناقتى ساندىق شەكتەۋ قويىلماعان. بۇل تۋرالى ق ر ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ تىركەۋ قىزمەتى جانە زاڭگەرلىك قىزمەتتەر كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى دياس ءشارىپباي ايتتى.
ۆەدومستۆونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، اتى-ءجونىن اۋىستىرۋعا 16 جاسقا تولعان ازامات جەكە ءوزى ءوتىنىش بەرە الادى. الايدا ونى تەك قالاۋىنا قاراي، ەشبىر نەگىزسىز وزگەرتۋگە بولمايدى. ءار ءوتىنىش جەكە قارالىپ، زاڭدا كوزدەلگەن دالەلدى سەبەپتىڭ بار-جوعى تەكسەرىلەدى.
- «نەكە (ەرلى-زايىپتىلىق) جانە وتباسى تۋرالى» كودەكستىڭ 257-بابىندا مۇنداي 13 سەبەپ بەلگىلەنگەن. ولاردىڭ قاتارىندا اتىنىڭ، اكەسىنىڭ اتىنىڭ نەمەسە تەگىنىڭ وعاش ەستىلۋى نە ايتۋعا قيىن بولۋى، اتا-اناسىنىڭ ءبىرىنىڭ ۇلتىنا سايكەس كەلەتىن اتتى نەمەسە تەكتى العىسى كەلۋى، سونداي-اق قۇجاتتاعى اتىنان وزگەشە، ومىردە ناقتى قالىپتاسقان اتىن رەسمي تۇردە العىسى كەلۋى بار، - دەيدى ءتوراعا ورىنباسارى.
سونىمەن بىرگە ەلىمىزدىڭ ازاماتى اتى-ءجونىنىڭ ءبىر بولىگىن عانا ەمەس، بىرنەشە بولىگىن قاتار وزگەرتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرە الادى. مىسالى، تەگىن، اتىن جانە اكەسىنىڭ اتىن ءبىر مەزگىلدە اۋىستىرۋعا بولادى. ءبىراق مۇنداي جاعدايدا دا ءوتىنىش زاڭدا بەلگىلەنگەن نەگىزدەردىڭ بىرىنە سايكەس كەلۋى قاجەت.
وسىلايشا، ءبىر ادامنىڭ اتى-ءجونىن بىرنەشە رەت وزگەرتۋىنە تىكەلەي تىيىم سالىنباعانىمەن، ءاربىر جاڭا ءوتىنىش بويىنشا وزگەرتۋگە زاڭدى نەگىز بولۋى شارت.