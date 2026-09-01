ەلدە اۆياتسيالىق وقيعالاردى تەرگەۋ جۇيەسى جەتىلدىرىلەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ كەزىندە قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعىنىڭ ءرولى مەن مىندەتتەرىن ناقتى اجىراتۋعا، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
قۇجاتقا قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى مايكل دەنيەل جانە كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى دارحان قاتىشيەۆ قول قويدى.
مەموراندۋم ۇيىمدار اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا، اقپارات پەن تاجىريبە الماسۋدى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋعا، سونداي-اق تاراپتاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ قۇزىرەتى شەگىندە ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە راسىمدىك ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان.
ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ي ك ا و) ستاندارتتارى مەن ۇسىنىلاتىن پراكتيكاسىن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 13 جانە 19-قوسىمشالارىنىڭ ەرەجەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋ بولماق.
مەموراندۋم اياسىندا تاراپتار دەرەكتەرمەن جانە تالدامالىق ماتەريالدارمەن الماسۋ، زاڭنامانى جانە قولدانىستاعى راسىمدەردى جەتىلدىرۋ، ۇيىمارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن ازىرلەۋ، سونداي-اق اۆياتسيالىق وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ جانە ولاردىڭ الدىن الۋ سالاسىنداعى وزىق حالىقارالىق پراكتيكانى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاساتىن بولادى.
سونداي-اق ي ك ا و ءىس-شارالارى مەن اۋديتتەرىنە، ونىڭ ىشىندە ۇ ش ۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى قاداعالاۋدى ۇيىمداستىرۋدى تەكسەرۋ جونىندەگى ي ك ا و- نىڭ امبەباپ باعدارلاماسى - تۇراقتى مونيتورينگ ءتاسىلى (USOAP CMA) شەڭبەرىندەگى اۋديتتەرگە بىرلەسىپ دايىندىق جۇرگىزۋ كوزدەلگەن.
مەموراندۋمنىڭ ماڭىزدى قاعيداتتارىنىڭ ءبىرى - اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ كەزىندە قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى اراسىنداعى مىندەتتەرمەن قۇزىرەتتەردى ناقتى اجىراتۋ.
قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ اقپارات پەن كاسىبي تاجىريبە الماسۋدى كۇشەيتۋگە، تاۋەكەل فاكتورلارىن انىقتاۋ مەن ولاردىڭ الدىن الۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتارمەن وزىق پراكتيكالاردى ودان ءارى ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەلىك سينگاپۋرلىق كومپانيا استانانى وڭىرلىك اۆياتسيالىق حابقا اينالدىرۋ ىسىنە اتسالىسپاق.