KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەلدە اۆياتسيالىق وقيعالاردى تەرگەۋ جۇيەسى جەتىلدىرىلەدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

    ا
    Фото: Көлік министрлігі

    قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا، اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ كەزىندە قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعىنىڭ ءرولى مەن مىندەتتەرىن ناقتى اجىراتۋعا، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.

    قۇجاتقا قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى مايكل دەنيەل جانە كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى دارحان قاتىشيەۆ قول قويدى.

    مەموراندۋم ۇيىمدار اراسىنداعى ۇزاق مەرزىمدى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋعا، اقپارات پەن تاجىريبە الماسۋدى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋعا، سونداي-اق تاراپتاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ قۇزىرەتى شەگىندە ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە راسىمدىك ماسەلەلەردى ۇيلەستىرۋگە باعىتتالعان.

    ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ (ي ك ا و) ستاندارتتارى مەن ۇسىنىلاتىن پراكتيكاسىن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا تۋرالى كونۆەنتسيانىڭ 13 جانە 19-قوسىمشالارىنىڭ ەرەجەلەرىن ەسكەرە وتىرىپ، اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋ بولماق.

    مەموراندۋم اياسىندا تاراپتار دەرەكتەرمەن جانە تالدامالىق ماتەريالدارمەن الماسۋ، زاڭنامانى جانە قولدانىستاعى راسىمدەردى جەتىلدىرۋ، ۇيىمارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل تەتىكتەرىن ازىرلەۋ، سونداي-اق اۆياتسيالىق وقيعالاردى تەرگەپ-تەكسەرۋ جانە ولاردىڭ الدىن الۋ سالاسىنداعى وزىق حالىقارالىق پراكتيكانى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ىنتىماقتاساتىن بولادى.

    سونداي-اق ي ك ا و ءىس-شارالارى مەن اۋديتتەرىنە، ونىڭ ىشىندە ۇ ش ۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ سالاسىنداعى قاداعالاۋدى ۇيىمداستىرۋدى تەكسەرۋ جونىندەگى ي ك ا و- نىڭ امبەباپ باعدارلاماسى - تۇراقتى مونيتورينگ ءتاسىلى (USOAP CMA) شەڭبەرىندەگى اۋديتتەرگە بىرلەسىپ دايىندىق جۇرگىزۋ كوزدەلگەن.

    مەموراندۋمنىڭ ماڭىزدى قاعيداتتارىنىڭ ءبىرى - اۆياتسيالىق وقيعالار مەن ينتسيدەنتتەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ كەزىندە قازاقستاننىڭ اۆياتسيالىق اكىمشىلىگى مەن كولىك وقيعالارى مەن ينتسيدەنتتەرىن تەرگەپ-تەكسەرۋ ورتالىعى اراسىنداعى مىندەتتەرمەن قۇزىرەتتەردى ناقتى اجىراتۋ.

    قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ىسكە اسىرۋ اقپارات پەن كاسىبي تاجىريبە الماسۋدى كۇشەيتۋگە، تاۋەكەل فاكتورلارىن انىقتاۋ مەن ولاردىڭ الدىن الۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، سونداي-اق ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتارمەن وزىق پراكتيكالاردى ودان ءارى ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    ايتا كەتەلىك سينگاپۋرلىق كومپانيا استانانى وڭىرلىك اۆياتسيالىق حابقا اينالدىرۋ ىسىنە اتسالىسپاق.

    بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور