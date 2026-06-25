ەل اراسىنان حالىق ەمشىلەرى مەن قازاق مەديسيناسى تۋرالى مالىمەتتەر جينالىپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - قۇرمەتتى وتانداستار! قازىرگى ۋاقىتتا «ⅩⅨ عاسىر - ⅩⅩ عاسىردىڭ باسىنداعى قازاقستانداعى ەمشىلىك جانە حالىق مەديسيناسىنىڭ تاريحى» تاقىرىبىندا عىلىمي زەرتتەۋ جۇرگىزىلۋدە. جوبا اياسىندا حالىق ەمشىلەرى، باقسىلار، سىنىقشىلار، كىندىك شەشەلەر، تاۋىپتەر جانە ءداستۇرلى مەديسينانىڭ باسقا دا وكىلدەرىنىڭ قىزمەتىنە قاتىستى ارحيۆ قۇجاتتارىن، ەستەلىكتەردى، وتباسىلىق اڭىز-اڭگىمەلەردى جانە وزگە دە ماتەريالداردى جيناۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.
ەگەر سىزدەردىڭ وتباسىلارىڭىزدا حالىق ەمشىلەرى تۋرالى مالىمەتتەر، ەم-دوم جاساۋ تاسىلدەرى، شيپالى شوپتەر جونىندەگى دەرەكتەر، قولجازبالار، فوتوسۋرەتتەر، ەمشىلىككە قاتىستى زاتتار، اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ ەستەلىكتەرى نەمەسە باسقا دا تاريحي ماتەريالدار ساقتالعان بولسا، بىزبەن بولىسۋلەرىڭىزدى سۇرايمىز.
اسىرەسە تومەندەگى ماتەريالدار ەرەكشە قۇندى بولىپ تابىلادى:
- حالىق ەمشىلەرىنىڭ ءومىرباياندارى؛
- وتباسىلىق ارحيۆتەر مەن فوتوسۋرەتتەر؛
- ۇرپاقتارىنىڭ ەستەلىكتەرى؛
- ءتۇرلى اۋرۋلاردى حالىقتىق ادىستەرمەن ەمدەۋ تۋرالى مالىمەتتەر؛
- دارىلىك وسىمدىكتەر مەن ءداستۇرلى مەديسينالىق تاجىريبەلەر جونىندەگى دەرەكتەر.
ءاربىر ساقتالعان قۇجات پەن ءاربىر ەستەلىك قازاقستاننىڭ تاريحي مۇراسىنىڭ ماڭىزدى بولىگى بولىپ تابىلادى. ولار حالقىمىزدىڭ بىرەگەي ءبىلىمىن بولاشاق ۇرپاققا جەتكىزۋگە جانە ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
بايلانىس ءۇشىن:
سامات جۇماتاي
📞 تەلەفون: 87763011111
📱 WhatsApp: 87755377772
كورسەتكەن قولداۋلارىڭىز بەن ىنتىماقتاستىقتارىڭىز ءۇشىن الدىن الا العىس بىلدىرەمىز.