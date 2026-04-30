ەل اۋماعىندا 17 مىڭنان استام كيىك ولەكسەسى جويىلدى
استانا. KAZINFORM - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى قىس مەزگىلىنەن كەيىن ەل وڭىرلەرىندە قانشا كيىك ولەكسەسى جينالعانىن ناقتىلادى.
- وتكەن قىس مەزگىلىندە ەل وڭىرلەرىندە 20 مىڭنان استام كيىكتىڭ ولگەنى تىركەلدى. بيىل 17 مىڭنان استام كيىك ولەكسەسى جويىلدى، ونىڭ ىشىندە تەكەلەرى شامامەن 13 مىڭدى قۇرادى. بارلىق ولەكسەلەر بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس جينالىپ، جويىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
بۇعان دەيىن باتىس قازاقستاندا 3300-گە جۋىق كيىك ولەكسەسى جويىلعانىن جازعان ەدىك.
ەسكە سالساق، 2025 -جىلى كوكتەمدە ۇلىتاۋ وبلىسىندا 14 مىڭعا جۋىق كيىكتىڭ ولەكسەسى جويىلعانى ءمالىم بولدى.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن قىستا نەگە كيىكتەر قىرىلاتىنى تۋرالى مالىمەت بەردىك.