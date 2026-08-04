ەلدە مال شارۋاشىلىعىن قارجىلاندىرۋ كولەمى ارتادى - ۇكىمەت وتىرىسى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا قاتىستى تاپسىرما بەردى
- ەكونوميكانى دامىتۋدا بولاشاعى زور باعىتتاردىڭ ءبىرى - جەڭىل ونەركاسىپ. شىلدە ايىندا 2030-جىلعا دەيىنگى جەڭىل ونەركاسىپتى دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى جوسپار قابىلداندى. ونى ءتيىمدى ءارى ۋاقتىلى ىسكە اسىرۋ وتاندىق ءونىم ءوندىرىسىنىڭ كولەمىن ارتتىرىپ، ىشكى نارىقتى تولىقتىرۋدى جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋدى قامتاماسىز ەتۋگە ءتيىس. ونەركاسىپ مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن، ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن جانە «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، جوسپارلانعان ءىس-شارالاردىڭ ساپالى ءارى ۋاقتىلى ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىرامىن،-دەدى و. بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى ىشكى نارىقتى وتاندىق اگروونەركاسىپ ونىمدەرىمەن تولىقتىرۋدى جالعاستىرىپ، وتكىزۋ ارنالارىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق ءونىمدى سىرتقى نارىقتارعا بەلسەندى ىلگەرىلەتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- مال شارۋاشىلىعىن، اسىرەسە مۋلتيپليكاتيۆتىك اسەرى جوعارى ەتتى مال شارۋاشىلىعىن دامىتۋ باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى بولۋعا ءتيىس. وسى الەۋەتتى بارىنشا ءتيىمدى پايدالانىپ، ەت ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋشى جەتەكشى ەلدەردىڭ ءبىرى رەتىندە قازاقستاننىڭ سىرتقى نارىقتارداعى رولىن نىعايتا ءتۇسۋ كەرەك. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنە مال شارۋاشىلىعى جانە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى نەسيەلەندىرۋ ماقساتىندا «بايتەرەك» حولدينگىنىڭ جارعىلىق كاپيتالىن ۇلعايتۋعا قاتىستى قارجى-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەنى بارىنشا قىسقا مەرزىمدە قاراپ، ءتيىستى قورىتىندى ۇسىنۋدى تاپسىرامىن،- دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ پايىمىنشا، سەنىمدى دەرەكتەرسىز وتاندىق ءونىمنىڭ ناقتى ۇلەسىن جانە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ مۇمكىن ەمەس.
- ساۋدا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جىل سوڭىنا دەيىن ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى نەگىزىندە تاۋارلاردى قاداعالاۋدىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى اياقتاسىن. اتالعان جۇيەنى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ دەرەكتەرىمەن، وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ تىزىلىمىمەن جانە باسقا دا اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ينتەگراتسيالاۋدى تاپسىرامىن،- دەدى و. بەكتەنوۆ.
مۇنىمەن قوسا ول قازاقستاندىق ءونىمدى ىلگەرىلەتۋ، سەرتيفيكاتتاۋ، لوگيستيكانى ۇيىمداستىرۋ جانە ونى شەتەلدىك ساۋدا جەلىلەرىنىڭ سورەلەرىنە ورنالاستىرۋ باعىتىندا كەشەندى شارالاردى ازىرلەۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وتاندىق ءونىمنىڭ ۇلەسىن تۇراقتى تۇردە ارتتىرۋعا قاتىستى مينيسترلىكتەرگە تاپسىرما بەردى.