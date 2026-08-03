ەل اۋماعىندا ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارى جۇمىسىنا كىرىستى
استانا. KAZINFORM – و س ك ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆ ەلىمىزدە ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارى ىسكە كىرىسكەنىن حابارلادى.
كوميسسيانىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارى مۇشەلەرىنىڭ دايىندىعى ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. نۇرلان ءابدىروۆ وسى اپتادان باستاپ ورتسايلاۋكوم مۇشەلەرى وڭىرلەرگە ينسپەكتسيالىق ساپارعا شىعاتىندىعىن اتاپ ءوتتى. ولار بارلىق وبلىس پەن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردا بولىپ، الداعى ناۋقانعا ينفراقۇرىلىمنىڭ دايىندىعىن تەكسەرەتىن بولادى.
- بۇگىننەن باستاپ ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسيالارى ءوز جۇمىسىنا كىرىستى. بارلىعى 10400 دەن استام سايلاۋ ۋچاسكەسى اشىلدى. سايلاۋدى ۇيىمداستىرۋعا مۇشەلەرىنىڭ جالپى سانى 71 مىڭ ادامدى قۇرايتىن 10600 دەن استام كوميسسيا تارتىلاتىن بولادى. 4-17 تامىز ارالىعىندا ءبىز ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسىنىڭ مۇشەلەرىمەن جانە اپپارات قىزمەتكەرلەرىمەن بىرگە ەلىمىزدىڭ بارلىق 20 وڭىرىنە ينسپەكتسيالىق ساپارلارعا شىعامىز. وسى ساپارلار بارىسىندا سايلاۋ ۋچاسكەلەرىنىڭ دايىندىعى، ولاردىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق قامتاماسىز ەتىلۋى، سايلاۋشىلاردى اقپاراتتاندىرۋ جۇمىسىنىڭ ۇيىمداستىرىلۋى، Call-ورتالىقتاردىڭ قىزمەتى باعالاناتىن بولادى. سونىمەن قاتار، وڭىرلەرگە جاسالاتىن ينسپەكتسيالىق ساپارلار بارىسىندا اۋماقتىق سايلاۋ كوميسسيالارىنىڭ جۇمىسىنا، ونىڭ ىشىندە سايلاۋ كوميسسيالارى مۇشەلەرىن وقىتۋ بارىسىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى نۇرلان ءابدىروۆ.
و س ك ءتوراعاسى 7-تامىزدان باستاپ ءاربىر سايلاۋشىعا داۋىس بەرۋگە قاتىسۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ تىزىمىندەگى ءوزى تۋرالى دەرەكتەردىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋ مۇمكىندىگى بەرىلەتىنىن ەسكە سالدى. ەگەر قانداي دا ءبىر وزگەرىستەر ەنگىزۋ قاجەت بولسا، سايلاۋشى دەرەۋ ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسىنا جۇگىنە الادى. مۇنداي وتىنىشتەر كەلىپ تۇسكەن كۇنى دەرەۋ قارالادى.
ايتا كەتەلىك، قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ اياسىندا 7 ساياسي پارتيا سايلاۋالدى شتابتارىن اشقان ەدى.