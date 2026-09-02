ەلدە اۋا تەمپەراتۋراسى 33 گرادۋسقا دەيىن جوعارىلايدى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 3- 5-قىركۇيەككە ارنالعان قازاقستان بويىنشا اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى
الداعى ءۇش تاۋلىكتە قازاقستاننىڭ باسىم بولىگىندە اتموسفەرالىق قىسىمنىڭ جوعارىلاۋ ايماعى قالىپتاسىپ، اۋا رايى نەگىزىنەن قۇرعاق ءارى از بۇلتتى بولادى. سۋىق اۋا ماسساسىنىڭ اسەرى بىرتىندەپ السىرەۋىنە بايلانىستى ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بىرتىندەپ جوعارىلاۋى كۇتىلەدى. الايدا سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىس وڭىرلەردە تۇنگى ۋاقىتتاعى اۋا رايى سالقىن بولادى.
ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىك-شىعىسىندا اتموسفەرالىق فرونتتاردىڭ اسەرىنەن كەي جەرلەردە نايزاعايمەن بىرگە قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، جەل كۇشەيەدى.
كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارىلاۋى كۇتىلەدى:
باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا جانە وڭتۇستىكتە 28+…33+ گرادۋس؛
سولتۇستىكتە، شىعىستا جانە قازاقستاننىڭ ورتالىعىندا 23+…30+ گرادۋس؛
وڭتۇستىك-شىعىستا 20+…27+ گرادۋس، تاۋلى جانە تاۋ بوكتەرىندەگى اۋدانداردا 10+…15+ گرادۋس.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ءتورت قالادا اۋا ساپاسىنىڭ ناشارلايتىنى بەلگىلى بولدى.