ەلدە 25 -تامىزدان باستاپ ساموكات جۇرگىزۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - استانالىقتارعا ەلەكتروساموكاتپەن ءجۇرۋدىڭ جاڭا ەرەجەلەرى ءتۇسىندىرىلدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ەلوردالىق پوليسيا دەپارتامەنتى استانادا ەلەكتروساموكات قولدانۋشىلارىنا زاڭناماداعى جاڭا تالاپتاردى تۇسىندىرۋگە باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق اكسيا ۇيىمداستىردى. ءىس-شارا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا جانە جەكە موبيلدىلىك قۇرالدارىن جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالدى.
اكسياعا قالا تۇرعىندارى، پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ، پروكۋراتۋرانىڭ، كيكشەرينگ كومپانيالارىنىڭ، اۋماقتاردىڭ تۇراقتى دامۋى قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ ۆولونتەرلەرى قاتىستى.
جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا ەلەكتروساموكاتتاردى پايدالانۋ ەرەجەلەرىندەگى وزگەرىستەر ءتۇسىندىرىلىپ، ولاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىلدى جانە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋ قاجەتتىگى ەسكەرتىلدى.
«استانا جاستارى» ۆولونتەرلەرى قاتىسۋشىلارعا ەلەكتروساموكاتتاردى قاۋىپسىز پايدالانۋ ەرەجەلەرى جازىلعان اقپاراتتىق بروشيۋرالار دا تاراتتى.
نەگىزگى نازار 2026 -جىلعى 25 -تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەتىن تالاپتارعا اۋدارىلدى. اتاپ ايتقاندا، ەلەكتروساموكاتتاردىڭ تروتۋارلار مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىمەن جۇرۋىنە تىيىم سالىنادى. پايدالانۋشىلار ۆەلوسيپەد جولدارى مەن ۆەلوجولاقتارمەن ءجۇرۋى ءتيىس. ولار بولماعان جاعدايدا جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىندە كوزدەلگەن جاعدايلاردا ءجۇرىس بولىگىنىڭ وڭ جاق شەتىمەن نەمەسە جول جيەگىمەن ءجۇرۋ قاجەت.
- ەلەكتروساموكاتتار الدەقاشان جول قوزعالىسىنىڭ تولىققاندى قاتىسۋشىلارىنا اينالدى. الايدا پايدالانۋشىلاردىڭ بەلگىلەنگەن تالاپتاردى ساقتاماۋى جەكە موبيلدىلىك قۇرالدارىن جۇرگىزۋشىلەردىڭ وزدەرىنە دە، جول قوزعالىسىنىڭ باسقا قاتىسۋشىلارىنا دا قاۋىپ توندىرەدى، - دەدى استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى اكىمشىلىك پوليتسيا باسقارماسىنىڭ باستىعى، پوليتسيا پولكوۆنيگى نۇرلان ۋۆايەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىنە ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر قاۋىپسىزدىكتى ارتتىرۋعا جانە جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋعا باعىتتالعان.
ءجۇرىس بولىگىمەن قوزعالعان كەزدە ەلەكتروساموكات جۇرگىزۋشىسى 18 جاسقا تولعان بولۋى، كەز كەلگەن ساناتتاعى جۇرگىزۋشى كۋالىگى بولۋى جانە قورعانىس شلەمىن پايدالانۋى ءتيىس. قاراڭعى ۋاقىتتا جارىق شاعىلىستىراتىن ەلەمەنتتەردى دە قولدانۋ قاجەت.
استانا پروكۋراتۋراسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ەلەكتروساموكات پايدالانۋشىلار اراسىندا ءجيى كەزدەسەتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ قاتارىندا جۇرگىزۋشى كۋالىگىنسىز ءجۇرىس بولىگىنە شىعۋ، جىلدامدىقتى اسىرۋ، سونداي-اق قيىلىستاردان ءوتۋ تالاپتارىن ساقتاماۋ بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىر ساموكاتپەن جولاۋشى تاسىمالداۋ دا ەرەكشە قاۋىپ توندىرەدى.
- بۇگىندە ساموكات جۇرگىزۋشىلەرى كوبىنە ءجۇرىس بولىگىندە ەرەجە بۇزادى. كۋالىگى جوق ازاماتتاردىڭ جولدىڭ جەكەلەگەن ۋچاسكەلەرىندە ساموكات جۇرگىزۋ فاكتىلەرى ءالى دە كەزدەسەدى. بۇدان بولەك، تروتۋارلاردا جىلدامدىقتى ءجيى اسىرادى، بۇل جول-كولىك وقيعالارى بولۋ قاۋپىن ارتتىرادى، - دەدى استانا قالاسى پروكۋراتۋراسى باسقارماسىنىڭ پروكۋرورى اقجول ساتىلدا.
ول زاڭناماداعى وزگەرىستەردىڭ جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ قاجەتتىلىگىمەن دە بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كيكشەرينگ كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرى پايدالانۋشىلاردى باقىلاۋ ءۇشىن قابىلدانىپ جاتقان شارالار تۋرالى ايتىپ بەردى. JET كومپانياسى ەلوردالىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى الىبەك ءابىلقاسوۆتىڭ ايتۋىنشا، 1- شىلدەدەن باستاپ قوسىمشاعا تىركەلۋ كەزىندە ج س ن بويىنشا مىندەتتى ۆەريفيكاتسيا جۇرگىزىلەدى. جۇيە پايدالانۋشىنىڭ جاسىن تەكسەرەدى جانە 18 جاسقا تولماعان ادامداردىڭ سەرۆيسكە كىرۋىنە مۇمكىندىك بەرمەيدى.
- ءبىز اتا-انالاردىڭ ءوز اككاۋنتتارىن بالالارىنا بەرگەن جاعدايلارىن انىقتادىق. مۇنداي اككاۋنتتار بۇعاتتالادى. سونداي-اق ءبىر ساموكات - ءبىر ادام ەكەنىن ەستە ۇستاعان ءجون. ەكى ادام بولىپ جۇرەتىن پايدالانۋشىلاردىڭ اككاۋنتتارى دا بۇعاتتالادى، - دەدى الىبەك ءابىلقاسوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 1 -شىلدەدەن باستاپ ساموكاتتارعا ءۇش جاعىنان - جاقتاۋىنا جانە ارتقى قاناتىنا سايكەستەندىرۋ نومىرلەرى جازىلا باستادى. بۇل كولىك قۇرالىن كامەرالار ارقىلى انىقتاۋعا جانە قۇقىق بۇزۋشىلارعا قاتىستى شارا قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كومپانيا وكىلدەرى تۇراققا قويۋ مادەنيەتىنە دە ەرەكشە نازار اۋداردى. ەلەكتروساموكاتتاردى تروتۋاردىڭ ورتاسىنا، ءجۇرىس بولىگىنە، ۆەلوجولعا نەمەسە اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان تۇراق ورىندارىنا قالدىرۋعا بولمايدى. مۇنداي تالاپتاردى بۇزعان پايدالانۋشىلارعا دا جازا قولدانىلۋى نەمەسە اككاۋنتى بۇعاتتالۋى مۇمكىن.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءىس-شارالار جەكە موبيلدىلىك قۇرالدارىن پايدالانۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋعا، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانىن ازايتۋعا جانە قاۋىپسىز قالالىق ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
وسىعان دەيىن الماتىدا ەلەكتر ساموكاتتارى مەن موپەدتەردى پايدالانۋ ءتارتىبى وزگەرەتىنىن جازعانبىز.