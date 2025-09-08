كۇڭزى افوريزمدەرى
استانا. قازاقپارات - دانا - قوبالجۋدى بىلمەيدى، ادامگەرشىلىگى بار قام جەمەيدى، باتىل قورقىنىشتى بىلمەيدى.
ءبىز ءوز كوزىمىزگە سەنەمىز - ءبىراق ولارعا سەنۋگە بولمايدى؛ ءبىز ءوز جۇرەگىمىزگە دە سەنەمىز - ءبىراق وعان دا سەنۋگە بولمايدى.
ەستە ساقتاڭدار، شاكىرتتەرىم: اقيقاتىندا ادامدى تانۋ وڭاي ەمەس!
مەيىرىمدى ەر ادام الاڭسىز. تومەن ادام ۋايىمشىل.
ەجەلگى زاماندا ادامدار كوپ سويلەۋدى ۇنايتپايتىن. ءوز سوزىنەن ارتتا قالۋ ولار ءۇشىن ۇيات بولدى.
جولدارى ءار ءتۇرلى بولعاندا، جوسپاردى بىرگە قۇرمايدى.
ادامدار كەدەيلىكتەن جانە بەلگىسىزدىكتەن قورقادى؛ ەگەردە ەكەۋىنەن دە قۇتىلا الماساڭىز، نامىستى جوعالتپاي، ولاردى قابىلداعان ءجون.
ادامدار وزدەرىنە بايلىق پەن اتاقتى قالايدى؛ ەگەر وسى ەكەۋىنە ادال جولمەن قول جەتكىزە الماساڭىز، ولاردان اۋلاق جۇرگەنىڭىز دۇرىس.
ۇنسىزدىك - ۇلى دوس، ول ەشقاشان ساعان وپاسىزدىق جاسامايدى.
دانا - ءوز كەمشىلىكتەرىنەن ۇيالادى، ءبىراق ولاردى وزگەرتۋدەن ۇيالمايدى.
مەيىرىمدى ادام ءوزىن كىنالايدى، تومەن ادام وزگەنى كىنالايدى.
ناعىز ءبىر قاتە - ول وتكەن قاتەلىكتەردى تۇزەتپەۋ.
جۇمىستى شەكتەن شىعىپ ىنتامەن ىستەسەڭ، باسشىنىڭ سەنىمىن جوعالتاسىڭ. ەگەر دوستىقتا شەكتەن شىعىپ اقكوڭىل بولساڭ، دوسىڭنىڭ سەنىمىن جوعالتاسىڭ.
ەگەر ءومىر تۋرالى از بىلسەك، سوندا ءولىم تۋرالى ءبىز نە بىلەمىز؟
مەيىرىمدى ەر ادام تۋرا جولدى ويلايدى، ازىقتانۋدى ويلامايدى. ول دالادا ەڭبەكتەنە ءجۇرىپ - اش بولا الادى. ول ءوزىن بىلىمگە ارناۋى مۇمكىن، جانە دە ۇلكەن سىيلاردى قابىلداي الادى. ءبىراق مەيىرىمدى ەر ادام تۋرا جولدى ويلايدى جانە كەدەيشىلىكتى ويلامايدى.
مەيىرىمدى ەر ادام ءوزىنىڭ باسىمدىلىعىن بىلەدى، ءبىراق باسەكەلەسۋدەن اۋلاق جۇرەدى. ول بارلىعىمەن ءتىل تابىسا الادى، ءبىراق ەشكىممەن كەلىسىمگە (سگوۆور) تۇرمايدى.
مەيىرىمدى ەركەك تويعانشا تاماق جەپ، باي بولۋدى ماقسات تۇتپايدى. ول ءىستى كوپ تىندىرادى، ءبىراق از سويلەيدى. ىزگى ادامدارمەن اڭگىمەلەسكەندە ول ءوز كەمشىلىكتەرىن وزگەرتەدى.
دوستارىڭمەن قاتىناستا تەك ولاردىڭ قولىنان كەلەتىن ءىس ىستەۋگە كەڭەس بەر، ولاردى جاقسىلىققا جەتەلە، ادەپتىلىكتى بۇزبا، ءبىراق ناتيجەگە جەتۋگە ءۇمىت جوق جەردە ارەكەت جاساما. ءوزىڭدى كەمسىتىلگەن جاعدايعا جەتكىزبە.
ون بەس جاسىمدا مەن بىلىمگە بەت بۇردىم. وتىز جاسىمدا باعىنىشسىز تۇرمىسقا قول جەتكىزدىم. قىرىق جاسىمدا كۇماننان ارىلدىم. ەلۋ جاسىمدا كوكتىڭ ەركىن تانىدىم. الپىس جاسىمدا شىندىق پەن وتىرىكتى اجىراتا باستادىم. جەتپىس جاسىمدا جۇرەگىمنىڭ قالاۋىنا ەرە باستادىم.
ەكى ادامنىڭ ورتاسىندا دا، مەن ولاردان ۇيرەنەتىن نارسە تابا الامىن. جاقسى قاسيەتتەرىنە ەلىكتەيمىن، جامان جاقتارىنان ساباق الامىن.