كيىز ءۇي ۇلگىسىندەگى ويىندى الەمدىك نارىققا شىعارۋ ءۇشىن داۋىس بەرىڭىز
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ارۋدىڭ يدەياسى حالىقارالىق بايقاۋدىڭ فينالىنا شىقتى.
جوبا كيىز ءۇيدىڭ قۇرىلىمىن كونسترۋكتور تۇرىندە تانىتۋدى كوزدەيدى.
بۇل تۋرالى اينۇر بولات Jibek Joly ارناسىندا حابارلادى.
- شەتەلدىك كومپانيالارمەن جۇمىس ىستەۋ بارىسىندا تەك Louis Vuitton ەمەس، باسقا دا شەتەلدىك برەندتەرمەن كەلىسۋ مۇمكىن ەكەنىنە كوزىم جەتتى. باستاپقىدا ىنىلەرىممەن سويلەسكەندە ولاردىڭ كيىز ءۇي تۋرالى، ونىڭ قۇرىلىمى جايلى كوپ بىلە بەرمەيتىنىن ءتۇسىندىم. قالانىڭ بالالارى بولعاندىقتان، ولار ءۇشىن كيىز ءۇي - دايىن كۇيىندە اكەلىپ، قويا سالاتىن زات سەكىلدى. سول كيىز ءۇيدىڭ ءاربىر بولىگىن ءبىلسىن دەگەن نيەتپەن اعاشتان كونسترۋكتور جاساي باستادىم. ءبىراق ىنىلەرىم وعان دا اسا قىزىقپادى. سوندىقتان يدەيامدى LEGO (لەگو) فورماتىنا اينالدىرسام دەگەن وي تۋدى، - دەيدى اينۇر بولات.
LEGO كومپانياسىنىڭ رەسمي سايتىندا الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن كرەاتورلار ءوز جوبالارىن ۇسىنا الادى. ەگەر جوبا بارلىق كەزەڭنەن سۇرىنبەي ءوتىپ، فينالدا 10 مىڭ داۋىس جيناسا، LEGO ونى ءوندىرىپ، دۇنيە ءجۇزى بويىنشا رەسمي دۇكەندەرىندە ساتىلىمعا شىعارادى.
- مەن فينالعا دەيىن جەتتىم. قازىر 6 مىڭ داۋىستان استى. ال مەن يدەيا اۆتورى رەتىندە تىركەلەمىن، - دەيدى ستارتاپەر.
جوبا Nomad Yurt دەپ اتالادى. اينۇر بولات LEGO ارقىلى بالالاردىڭ قازاق مادەنيەتىنە دەگەن قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرعىسى كەلەتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل جوبا ارقىلى بالالار كيىز ءۇيدىڭ قالاي قۇرىلاتىنىن، ونىڭ بولشەكتەرىنىڭ ماڭىزىن ويىن تۇرىندە ۇيرەنەدى. سول ارقىلى ءداستۇرىمىزدى جاڭا بۋىنعا جەڭىل ءارى زاماناۋي ادىسپەن جەتكىزگىم كەلەدى، - دەيدى ول.
داۋىس بەرۋ ءۇشىن LEGO- نىڭ رەسمي سايتىنا كىرۋ كەرەك.
- داۋىس بەرۋ تەگىن. ءبىراق تەك 16 جاستان اسقان ازاماتتار قاتىسا الادى. ەگەر فينالدا 10 مىڭنان استام داۋىس جيناسام، LEGO- نىڭ كيىز ءۇي ۇلگىسىندەگى كونسترۋكتورى الەمدىك نارىققا شىعادى، - دەيدى اينۇر بولات.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ستارتاپەر اينۇر بولاتتىڭ جوباسىنا Louis Vuitton قىزىعۋشىلىق تانىتقانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت