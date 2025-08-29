كەيىنگى ۇرپاقتىڭ جارقىن بولاشاعى ءۇشىن بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋىمىز كەرەك - پرەزيدەنت
- بۇگىن - يادرولىق سىناقتارعا قارسى حالىقارالىق ءىس-قيمىل كۇنى. بۇل اتاۋلى كۇندى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى قازاقستاننىڭ باستاماسىمەن بەكىتتى. حالقىمىز اتوم قارۋىن سىناۋدان قاتتى زارداپ شەكتى. مۇنداي قاسىرەت قايتالانباۋعا ءتيىس. ءبىز كەيىنگى ۇرپاقتىڭ جارقىن بولاشاعى ءۇشىن بەيبىتشىلىكتى نىعايتىپ، حالىقارالىق ارىپتەستىكتى دامىتا ءتۇسۋىمىز كەرەك. يادرولىق قارۋدان جانە سىناقتاردان ءبىرجولا باس تارتۋعا كۇش سالۋىمىز قاجەت. بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىك - بۇكىل ادامزاتقا ورتاق ەڭ باستى قۇندىلىقتار، - دەپ جازدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سەمەي پوليگونىنان زارداپ شەككەن 1,1 ميلليون قازاقستاندىق بار. يادرولىق سىناق پوليگونىنان زارداپ شەككەن قازاقستاندىقتارعا مەملەكەت لايىقتى قولداۋ كورسەتە الىپ وتىر ما؟ ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنە وسى تۋرالى ساۋال جولداعانبىز.