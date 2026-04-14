كەيىنگى ءۇش جىلدا 29 ونەركاسىپ نىسانى ىسكە قوسىلدى: جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى پرەزيدەنتكە ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ اكىمى بەيبىت يسابايەۆتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆقا ءوڭىردىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋى مەن الداعى جوسپارلارى تۋرالى باياندالدى.
بەيبىت يسابايەۆ 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق نەگىزگى ماقساتتى ينديكاتورعا قول جەتكىزىلگەنىن ايتتى. وڭىرگە 610 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتىلعان، بۇل الدىڭعى جىلمەن سالىستىرعاندا 12,8 پايىزعا ارتىق.
پرەزيدەنتكە اگروونەركاسىپ كەشەنىن دامىتۋ جوسپارى تانىستىرىلدى. اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى، سونىڭ ىشىندە قانت قىزىلشاسى القابى كەڭەيدى. اقسۋ جانە كوكسۋ قانت زاۋىتتارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتىن 2 ەسەگە ارتتىرىپ، 950 مىڭ تونناعا جەتكىزۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2027 -جىلعا دەيىن قۇنى 94,4 ميلليارد تەڭگە بولاتىن 23 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان. اتاپ ايتقاندا، قۇس فابريكالارى، مال بورداقىلاۋ الاڭدارى، بالىق جانە جىلىجاي شارۋاشىلىقتارى مەن باسقا دا جوبالار بار.
ونەركاسىپ سالاسىندا سوڭعى ءۇش جىلدا 29 جاڭا نىسان ىسكە قوسىلىپ، 7 كاسىپورىن كەڭەيتىلدى، سونىڭ ناتيجەسىندە 1841 جۇمىس ورنى اشىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جايىندا مالىمەت بەرىلدى. ءوڭىردى گازداندىرۋ دەڭگەيى 67,2 پايىزعا جەتتى. «تالدىقورعان - ءۇشارال» ماگيسترالدى گاز قۇبىرى تارتىلىپ، 650 مىڭنان استام تۇرعىنى بار 210 ەلدى مەكەن كوگىلدىر وتىنعا قول جەتكىزدى.
وبلىستىڭ تۋريزم سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ باعىتىندا جۇمىستار جالعاسۋدا. الاكول، بالقاش جاعالاۋلارىندا تۋريستىك نىساندارعا باراتىن جولدار سالىنىپ، اۋىز سۋ، ەلەكتر جەلىسى، كارىز جۇيەلەرى تارتىلدى. جاعالاۋلاردى بەكىتۋ شارالارى قولعا الىندى. بۇرقانبۇلاق سارقىراماسىنا اپاراتىن 31 شاقىرىمدىق جول جاڭارتىلىپ جاتىر.
«تازا قازاقستان» ەكولوگيالىق باعدارلاماسى اياسىندا وڭىردە ءۇش ەكوپارك سالىپ، 121 مىڭ اعاش ەگۋ كوزدەلگەن.
مەملەكەت باسشىسى وبلىس اكىمىنە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن شەكارالاس «دوستىق» بەكەتىندەگى جانە «قورعاس» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعىنداعى جۇمىستاردى ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق الاكول، بالقاش كولدەرى جاعالاۋىنداعى دەمالىس ورىندارىن، تاۋ ءتۋريزمىن قارقىندى تۇردە دامىتۋ جونىندە ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى نيكولاي پودگۋزوۆتى قابىلداعان بولاتىن.