كينوعا 6,2 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى: جىل سوڭىنا دەيىن قانداي فيلمدەر پروكاتقا شىعادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا بەس كوركەم فيلمنىڭ ءوندىرىسى اياقتالدى. جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 17 كينوجوبانى اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
- 2025 - جىلى كينو ورتالىعىنا مەملەكەتتىك قارجىلاي قولداۋ كورسەتۋگە 2,6 ميلليارد تەڭگە، ال 2026 - جىلى 3,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
2024 جانە 2025 - جىلدارداعى كونكۋرستىق ىرىكتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاڭدالعان كينوجوبالاردى وندىرۋگە كينو ورتالىعىنا 2,5 ميلليارد تەڭگە بەرىلگەن.
قازىر 20 كينوجوبا ءوندىرىس ۇستىندە. ونىڭ 17- ءسىن 2026 - جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتاۋ جوسپارلانعان. ولاردىڭ قاتارىندا 12 كوركەم فيلم، 1 قىسقامەتراجدى فيلم، 3 انيماتسيالىق تۋىندى جانە 1 دەرەكتى فيلم بار.
ال 2025 - جىلى 7 كينوجوبانىڭ ءوندىرىسى اياقتالعان. ونىڭ ىشىندە 1 كوركەم، 3 دەرەكتى جانە 3 انيماتسيالىق فيلم بار. 2026 - جىلدىڭ قاڭتار-تامىز ايلارىندا مەملەكەتتىك قولداۋمەن بەس كوركەم فيلمنىڭ ءوندىرىسى اياقتالدى.
ال 2025 - جىلى پروكاتقا 10 فيلم شىققان. ولار - « كاپيتان بايتاسوۆ»، «يگرومانكا»، «Qaitadan» ،«90+1»، «اروماتنوە سەردسە»، «تەزەك»، «Joqtau» ،«Fake-وۆىي ارمان»، « تارلان» جانە «التىن ادام» انيماتسيالىق فيلمى.
بيىل قاڭتار ايىنان بەرى التى فيلم كورەرمەنگە جول تارتتى. اتاپ ايتقاندا «جۇماقتان بيلەت»، «ءابىل»، «وسەننيي بريز»، «قۇت»، « 38. سوڭعى نۇكتە» جانە «بۇركىتشى» فيلمدەرى پروكاتقا شىقتى. سونىمەن قاتار بيىل دەرەكتى جانرداعى «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда» فيلمى دە كورەرمەن نازارىنا ۇسىنىلدى.
جىل سوڭىنا دەيىن مەملەكەتتىك قولداۋمەن تۇسىرىلگەن تاعى ەكى تۋىندىنى كەڭ پروكاتقا شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر. كوركەم جانرداعى «Mūğalım» فيلمى 8-قازاندا، ال « الان تۋرالى اڭىز» انيماتسيالىق فيلمى 22 -قازاندا كورەرمەنگە جول تارتادى.
وتكەن اپتاداعى كينوپرەمەرالار ءتىزىمىن وسى جەردەن كورە الاسىزدار.