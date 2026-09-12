كينو جاڭالىقتارى: وسى اپتادا قانداي فيلمدەر پروكاتقا شىقتى
استانا. KAZINFORM — وسى اپتادا وتاندىق كينوقورجىن ءتورت بىردەي جاڭا تۋىندىمەن تولىقتى. ولاردىڭ باسىم بولىگى — دراما جانرىندا. جالپى، قىركۇيەك ايىندا پروكاتقا شىعاتىن وتاندىق فيلمدەر كوپ. ال شەتەلدىك كينولار قاتارىندا كورەرمەنگە قورقىنىشتى جانە شىتىرمان وقيعاعا تولى تۋىندىلار ۇسىنىلدى.
Kazinform ءتىلشىسىنىڭ شولۋىندا وسى اپتاداعى ەڭ باستى كينوپرەمەرالاردى ۇسىنامىز.
جارىعىم-اي
جانرى: دراما
ۇزاقتىعى: 90 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: سەرجان سەرىكبايەۆ
بەرىك التى جاسار قىزىن قاتتى قورعايدى. ول قىزىنىڭ نازىك جۇرەگىن جارالاۋدان قورقادى. سوندىقتان ەڭ اۋىر شىندىقتى جاسىرىپ قالادى. ءبىراق ۋاقىت وتكەن سايىن وتىرىكتىڭ سالماعى ارتا تۇسەدى. بۇل جاعداي اكەسى مەن قىزىن تىعىرىققا تىرەيدى. ەندى بەرىك تاڭداۋ جاساۋى كەرەك: ول قىزىنا شىندىقتى ايتادى نەمەسە وتىرىگىن جالعاستىرادى.
قارا التىن
جانرى: دراما
ۇزاقتىعى: 130 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: مۇرات ەسجان، جانىبەك الىكەن
قازاقستان، 1992- جىل. كەڭەس وداعى ىدىراعاننان كەيىن ەلدە ەكونوميكالىق داعدارىس كۇشەيدى. قۇرىلىس حولدينگىنىڭ باسشىسى قاسىم يساعاليەۆ مۇناي سالاسىنا بەت بۇرۋدى شەشەدى. وعان بۇل باعىتتى گەولوگ سەرىكتەسى ۇسىنادى. قاسىم مەملەكەت ءتيىمسىز دەپ تانىعان ەكى مۇناي كەن ورنىن يگەرۋگە ليسەنزيا الماق بولادى. الايدا جاڭا سالادا قيىندىق كوپ. قارجى تابۋ، ينۆەستورلارمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ جانە تاجىريبەنىڭ جوقتىعى قاسىمعا كەدەرگى كەلتىرەدى. ەڭ باستى سۇراقتىڭ جاۋابى دا بەلگىسىز. داۋلى كەن ورىندارىندا مۇناي قورى جەتكىلىكتى مە؟
بۇركىتشى
جانرى: دراما، كريمينال
ۇزاقتىعى: 117 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: قۋانىش ستاحانوۆ
اڭعا شىققان بۇركىتشى تالعات اۋىل ماڭىنداعى جارتاس تۇبىنەن جاس قىزدىڭ ءمايىتىن تاۋىپ الادى. ول پوليتسيا قىزمەتكەرى اليامەن بىرگە ءولىمنىڭ قۇپياسىن اشۋعا كىرىسەدى. تەرگەۋ كەزىندە اۋىلدا جاسوسپىرىمدەردىڭ بۇعان دەيىن دە جوعالىپ، كىسى قولىنان قازا تاپقانى انىقتالادى. ءىس تالعاتتىڭ قاندى كەگىنە ۇلاسادى.
4- پاتەر
جانرى: كومەديا، كريمينال
ۇزاقتىعى: 67 مينۋت
ەل: قازاقستان، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: مارلەن كەيكيشيەۆ
«4 -پاتەر» — ءبىر ۇيدە تۇراتىن ادامداردىڭ حيكاياسى. ولار ورتاق قابىرعا ارقىلى بىرگە قيىندىقتارى، قورقىنىشتارى مەن ارماندارىن دا بولىسەدى. فيلمدە ءازىل مەن دراما ۇشتاسادى. قالانىڭ قاربالاس تىرشىلىگى ادامداردىڭ ەسەيىپ، ءبىر- بىرىنە قولداۋ كورسەتۋى تۋرالى جىلى وقيعاعا اينالادى. ءتىپتى ەڭ ۋ-شۋ ساتتەردىڭ وزىنەن جارىق ساۋلە تابۋعا بولاتىنى كورسەتىلەدى.
سوڭعى شەپ، (پوسلەدنيي رۋبەج)
جانرى: ەكشن، اسكەري، دراما، تاريحي
ۇزاقتىعى: 103 مينۋت
ەل: ا ق ش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: رود لۋري
اردەننا وپەراتسياسى كەزىندە جارالانعان امەريكالىق سارباز نەمىس اسكەرىنىڭ تىلىندا قالىپ قويادى.
ۇشاق اپاتى، (كرۋشەنيە رەيسا)
جانرى: ەكشن، دراما، قورقىنىشتى فيلم، تريللەر
ۇزاقتىعى: 110 مينۋت
ەل: يسپانيا، جاڭا زەلانديا، ا ق ش، قىتاي، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: رەنني حارلين
ۇشاق اپاتىنان امان قالعان جولاۋشىلار مۇحيتتىڭ ورتاسىندا قالادى. مۇزداي سۋعا تۇسكەن ولار ۇشاق سىنىقتارىنا جارماسىپ، ءومىر ءۇشىن ارپالىسادى. وسى ساتتە اش اكۋلا توبى ولاردى تورۋىلداي باستايدى. قۇتقارىلۋعا ءۇمىتى ازايعان جولاۋشىلار ءومىر ءۇشىن سوڭىنا دەيىن كۇرەسەدى.
ۋتوپيانىڭ كۇشى
جانرى: دەرەكتى، ونەر
ۇزاقتىعى: 85 مينۋت
ەل: شۆەيتساريا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: كارين بۋحەر، توماس كاررەر
ءۇندىستان تاۋەلسىزدىك العاننان كەيىن پەندجابتىڭ بۇرىنعى استاناسى لاحور پاكىستان اۋماعىندا قالدى. سوندىقتان جاڭا استانا سالۋ قاجەت بولدى. گيمالاي بوكتەرىندە چانديگارح قالاسى بوي كوتەردى. ول جاڭا ءۇندىستاننىڭ دەموكراتياسى مەن پروگرەسىنىڭ سيمۆولى بولۋى ءتيىس ەدى. قالا جوباسىنا امەريكالىق ساۋلەتشى البەرت مايەر مەن فرانسۋز-شۆەيتساريالىق ساۋلەتشى لە كوربيۋزە قاتىستى. لە كوربيۋزە چانديگارحتا ءوزىنىڭ قالا قۇرىلىسى يدەيالارىن جۇزەگە اسىردى. ول ادامعا قولايلى، ادىلەتتى ءارى تابيعاتپەن ۇيلەسىمدى زاماناۋي قالا قۇرۋدى كوزدەدى.
عاجايىپ جاراتىلىستار
جانرى: شىتىرمان وقيعا،
ۇزاقتىعى: 120 مينۋت
ەل: اۋستراليا، ا ق ش، 2026 -جىل
كەيدە تۇسىنىستىك پەن جاقىندىقتى ءبىز ونى بەرە الاتىن ادامداردان ەمەس، باسقا بىرەۋدەن ىزدەيمىز. الايدا ادام — تاڭعاجايىپ جاراتىلىس. ول جالعىزدىق پەن ءومىردىڭ ءبىرسارىندى تىرشىلىگىنەن ارىلىپ، تاعدىر جولىقتىرعان جاننىڭ قاسىنان تىنىشتىق تابا الادى.
استرال. ەلەستىڭ سىبىرى
جانرى: حوررور
ۇزاقتىعى: 80 مينۋت
ەل: وڭتۇستىك كورەيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: كيم حن- دجۋن
سۋ دوستارىمەن بىرگە 25 جاسقا تولعان كۇنىن اتاپ ءوتۋ ءۇشىن ارالعا اتتانادى. الايدا مەرەكە كۇتپەگەن وقيعادان كەيىن توزاققا اينالادى. امان قالعاندار ەندى تىلسىم قارا كۇشتەرمەن بەتپە- بەت كەلەدى.
ءۇمىت، (نادەجدا)
جانرى: ەكشن، فانتاستيكا
ۇزاقتىعى: 161 مينۋت
ەل: وڭتۇستىك كورەيا، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: نا حون- دجين
شاعىن قالانىڭ تۇرعىندارى بەلگىسىز قاۋىپكە تاپ بولادى.
تۋربۋلەنتتىلىك، (تۋربۋلەنتنوست)
جانرى: ەكشن، شىتىرمان وقيعا، دراما، فەنتەزي، تريللەر
ۇزاقتىعى: 91 مينۋت
ەل: ۇلى بريتانيا، ا ق ش 2026 -جىل
رەجيسسەرى: كلاۋديو فاح
زاك پەن ەممي قارىم- قاتىناستارىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن يتالياداعى دولوميت الپىلەرىنە اۋە شارىمەن ساياحاتقا شىعادى. ولارعا تاجىريبەلى نۇسقاۋشى گارري مەن بەيتانىس دجۋليا قوسىلادى. دجۋليانىڭ زاكتىڭ وتكەنىمەن بايلانىسى بار. كوپ ۇزاماي رومانتيكالىق ساپار ءومىر ءۇشىن كۇرەسكە اينالادى.
پراكتيكالىق سيقىر 2
جانرى: كومەديا، دراما، فەنتەزي
ۇزاقتىعى: 125 مينۋت
ەل: اقش، 2026 -جىل
رەجيسسەرى: سيۋزاننا بير
باقسى ايەلدەر اۋلەتى عاسىرلار بويى قارعىس قۇرساۋىندا ءومىر ءسۇرىپ كەلەدى. قارعىس اۋلەت مۇشەلەرىن باقىتسىز ماحابباتقا دۋشار ەتەدى. ولار سيقىردى بۇزۋعا بەل بۋادى. ءول ۇشىن وتباسىنىڭ قارالى قۇپيالارىن اشىپ، ءبىر- ءبىرى ءۇشىن ەڭ قىمباتىنان باس تارتۋعا تۋرا كەلەدى.
وتكەن اپتاداعى كينوپرەمەرالار ءتىزىمىن وسى جەردەن كورە الاسىزدار.
اۆتورلار
ارۋجان ارمان قىزى