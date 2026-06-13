ۇكىمەتتە يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ (يننوۆاتسيالىق شتاب) العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
جيىنعا عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، وبلىستار مەن قالالار اكىمدەرىنىڭ ورىنباسارلارى، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، سونداي-اق بيزنەس قاۋىمداستىق وكىلدەرى قاتىستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
يننوۆاتسيالىق شتاب پرەمەر-ءمينيستردىڭ تاپسىرماسى بويىنشا قۇرىلدى. ونىڭ نەگىزگى مىندەتى - يننوۆاتسيالىق قىزمەت سالاسىنداعى ۆەدومستۆوارالىق ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە ەلدىڭ تەحنولوگيالىق باسىمدىقتارىن ايقىنداۋ.
وتىرىستا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا يننوۆاتسيالاردى دامىتۋدىڭ تۇجىرىمدامالىق ماسەلەلەرى قارالدى. اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك قولداۋ قۇرالدارىن جەتىلدىرۋ، وڭىرلىك يننوۆاتسيالىق جۇيەلەردى دامىتۋ جانە كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋگە باعىتتالعان شارالار تالقىلاندى.
بۇل جۇمىس ناتيجەسىندە يننوۆاتسيالىق بەلسەندىلىكتى ارتتىرۋعا، قازاقستاننىڭ جاھاندىق يننوۆاتسيالار يندەكسىندەگى ورنىن نىعايتۋعا، جاڭا سالالاردى دامىتۋعا، جوعارى تەحنولوگيالىق جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جانە قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم ەكسپورتىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن باسقارىلاتىن يننوۆاتسيالىق جۇيە قالىپتاستىرۋ كوزدەلىپ وتىر.
جاڭا مودەلدىڭ نەگىزگى يدەولوگيالىق وزەگى - «يننوۆاتسيانى عىلىم ارقىلى دامىتۋ» تاسىلىنەن «عىلىمدى يننوۆاتسيا ارقىلى دامىتۋ» قاعيداتىنا كوشۋ. ونىڭ ءمانى - دايىن وزىق تەحنولوگيالاردى يگەرىپ، ەل جاعدايىنا بەيىمدەۋ جانە وسى نەگىزدە وتاندىق عىلىمدى دامىتۋ. ياعني مەملەكەت پروتسەستىڭ وزىنە ەمەس، ناقتى ناتيجەگە قارجى باعىتتايدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا يننوۆاتسيالاردى دامىتۋ تۇجىرىمداماسىنىڭ نەگىزگى تاسىلدەرى ماقۇلدانىپ، مەملەكەتتىك ورگاندارعا، اكىمدىكتەرگە جانە بيزنەس-سەكتور وكىلدەرىنە قۇجات جوباسىنا ناقتى ۇسىنىستار ەنگىزۋ جونىندە ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.
سونىمەن قاتار بارلىق وڭىردە مۇددەلى تاراپتاردىڭ قاتىسۋىمەن عىلىمي-تەحنولوگيالىق سەسسيالار وتكىزۋ كەستەسىن بەكىتۋ تاپسىرىلدى. بۇل سەسسيالار بيزنەستىڭ ناقتى تەحنولوگيالىق سۇرانىسىن ايقىنداۋعا باعىتتالماق.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن قىتاي يننوۆاتسيالىق قالالاردى دامىتۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەدى.