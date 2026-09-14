ۇكىمەتتە الەۋمەتتىك سالانى دامىتۋ ماسەلەلەرى قارالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى نۇرلىبەك نالىبايەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ، وقۋ-اعارتۋ، تۋريزم جانە سپورت سالالارى جونىندە بەرىلگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ، وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆانىڭ، تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربولات مىرزابوسىنوۆتىڭ ەسەپتەرى تىڭدالدى.
نۇرلىبەك نالىبايەۆ الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، ازاماتتارعا مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ءبىلىم بەرۋ ساپاسىن ارتتىرۋ، سونداي-اق بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ جانە تۋريزمنىڭ ەل ەكونوميكاسىنداعى ۇلەسىن ۇلعايتۋ ماسەلەلەرىنە توقتالدى.
كەڭەس بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا سالىنىپ جاتقان الەۋمەتتىك نىساندارعا كەشەندى تالداۋ جۇرگىزۋ، ولاردى ساپالى ءارى ۋاقتىلى پايدالانۋعا بەرۋ قاجەتتىگى اتاپ ءوتىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارعا ءتيىستى تاپسىرمالار بەرىلدى.
ايتا كەتەلىك قازاقستان ەكونوميكاسى 8 ايدا 4,1 پايىزعا وسكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.