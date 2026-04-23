«كىتاپ وقيتىن ۇلت»: 2 ميلليون كىتاپ وقىلعان اۋقىمدى جوبا اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىنە وراي «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى. ءۇش وڭىردە - شىمكەنت قالاسىندا، قاراعاندى جانە قوستاناي وبلىستارىندا پيلوتتىق جوبا اياسىندا 8 ايدا جالپى سانى شامامەن 2 ميلليون كىتاپ وقىعان 190 مىڭعا جۋىق ادام قامتىلدى.
ءىس-شاراعا ءماجىلىس سپيكەرى، «AMANAT» پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ، سونداي-اق تانىمال جازۋشىلار، قوعام قايراتكەرلەرى، شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى جانە جوبا جەڭىمپازدارى قاتىستى.
ءىس-شارانى اشا وتىرىپ، ەرلان قوشانوۆ «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قوعامدا كىتاپ وقۋ يدەياسىن ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى باستاماسىن جۇيەلى جۇزەگە اسىرۋ جۇمىسى اياسىندا قولعا الىنعانىن اتاپ ءوتتى. پارتيانىڭ اۋقىمدى زياتكەرلىك-اعارتۋشىلىق جوباسى تۇرعىندار اراسىندا تۇراقتى وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جاڭا فورماتتى - كىتاپ وقۋ مارافونىن ەنگىزدى.
- قازىر 23 -ءساۋىردى - ۇلتتىق كىتاپ كۇنىن ەل بولىپ اتاپ ءوتۋدى يگى داستۇرگە اينالدىردىق. سونىمەن قاتار، بۇگىن پرەزيدەنت حالقىمىزدى ۇلتتىق كىتاپ كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، الداعى ەكى اپتادا وقۋعا قۇشتار، زياتكەر ۇلت قالىپتاستىرۋ شارالارى تۋرالى جارلىققا قول قوياتىنىن ايتتى. كىتاپ وقيتىن ۇلتقا اينالۋ - مەملەكەتتىڭ مادەني-رۋحاني وركەندەۋىنىڭ توتە جولى. كىتاپ وقيتىن ۇرپاق تاربيەلەۋ - ەلدىڭ ينتەللەكتۋالدىق كاپيتالىنا سالىنعان ەڭ ءتيىمدى ينۆەستيتسيا. «كىتاپ وقيتىن ۇلت» پيلوتتىق جوباسى وسى ماقساتتى كوزدەيدى. جوبانىڭ باستى ميسسياسى - ەلىمىزدى الەمدەگى ەڭ كوپ وقيتىن ون ەلدىڭ قاتارىنا قوسۋ، - دەدى پارتيا ءتوراعاسى.
ءماجىلىس سپيكەرى سوڭعى ۋاقىتتا ەلىمىزدە، اسىرەسە شالعاي ەلدى مەكەندەردە كوپ كىتاپحانا جوندەلىپ، جاڭادان اشىلعانىن اتاپ ءوتتى. ولار ۇنەمى جاڭا كىتاپتارمەن تولىقتىرىلىپ وتىرادى. سونىڭ ناتيجەسىندە بىلتىر كىتاپحانالارعا بارۋشىلار سانى 57 ميلليونعا جەتىپ، بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا %4,1- عا ارتقان. نازار اۋدارارلىق جايت، ەلىمىزدەگى ءاربىر ءۇشىنشى وقىرمان - بالا. استانا مەن الماتىدا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن پرەزيدەنتتىك كىتاپحانالار اشىلادى. جىل ساناپ كىتاپ ساتىپ الۋشىلار قاتارى دا ارتۋدا. ونلاين كىتاپ ساتىلىمى %50- عا ءوستى. سونىمەن قاتار قالامگەرلەردىڭ شىعارماشىلىقپەن اينالىسۋىنا جانە كىتاپتارىن باسىپ شىعارۋعا جاعداي جاسالۋدا. ماسەلەن، ۇلت ادەبيەتىنە ەڭبەگى سىڭگەن قالامگەرلەرگە بەرىلەتىن «قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى» اتاعى قايتارىلىپ، اۆتورلىق قالاماقى ماسەلەسى دە شەشىمىن تاپتى.
سونداي-اق ەرلان قوشانوۆ «AMANAT» پارتياسىنىڭ ادەبيەت پەن رۋحانيات سالاسىن قولداۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىسى مەن باستامالارىنا توقتالدى. اتاپ ايتقاندا، پارتيانىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى اياسىندا 2023-2025 -جىلدارى 150 مادەني نىسان سالىندى جانە 755 نىسان كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى. سونىمەن قاتار پارتيا كىتاپحاناشىلاردىڭ جالاقىسىن كوتەرۋ جونىندەگى سايلاۋالدى ۋادەسىن ورىندادى. بۇدان بولەك، ماجىلىستەگى پارتيا فراكتسياسى دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماسىمەن جاڭا سالىق كودەكسىندە وتاندىق باسپالار قوسىلعان قۇن سالىعىنان بوساتىلدى. بۇل قادام وقىرماندار ءۇشىن كىتاپتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. پارتيا جىل سايىن جاس اۆتورلار اراسىندا «ۇلى دالا» شىعارماشىلىق بايقاۋىن وتكىزىپ، ۇزدىك جۋرناليستەردى «AMANAT مەديا سىيلىعىمەن» ماراپاتتايدى. بۇعان قوسا، «كىتاپ- AMANAT» جوباسى بەلسەندى جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ونىڭ اياسىندا ەل اۋماعىنداعى پارتيا فيليالدارى جانىندا 24 كىتاپ ورتالىعى جۇمىس ىستەپ تۇر. وسىنداي ءىس-شارالار ارقىلى ازاماتتار اراسىندا وقۋ مادەنيەتى قالىپتاسىپ، كىتاپقا دەگەن قۇرمەت ارتا تۇسپەك.
«كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى 2025 -جىلى قىركۇيەكتە پيلوتتىق رەجيمدە ەلىمىزدىڭ ءۇش وڭىرىندە — قاراعاندى، قوستاناي وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا باستاۋ الدى. بايقاۋ 6 باعىت بويىنشا وتكىزىلدى — «كىتاپ وقيتىن اۋلەت»، «كىتاپ وقيتىن مەملەكەتتىك قىزمەتشى»، «كىتاپ وقيتىن ۋنيۆەرسيتەت»، «كىتاپ وقيتىن كوللەدج»، «كىتاپ وقيتىن مەكتەپ» جانە «كىتاپ وقيتىن پەداگوگ». ساراپشىلار ءار باعىت بويىنشا قازاق جانە ورىس تىلىندەگى 15 كىتاپتان تۇراتىن ءتىزىم ازىرلەدى. ولاردى بارلىق قاتىسۋشى وقۋعا ءتيىس بولدى. كەيىن وسى كىتاپتار نەگىزىندە ۆيكتورينالار، دەباتتار، ەسسە بايقاۋلارى جانە زياتكەرلىك كۆيزدەر وتكىزىلدى. تىزىمگە «قازاقستان ادەبيەتىندەگى تاڭداۋلى 100 كىتاپ» جالپى ۇلتتىق ساۋالناماسى اياسىندا ىرىكتەلگەن شىعارمالار، سونداي-اق الەمدىك دەڭگەيدە مويىندالعان بەستسەللەرلەر ەندى.
ىرىكتەۋ بارىسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءوتتى. ەڭ الدىمەن، وقۋ ورىندارى مەن مەملەكەتتىك ورگاندار دەڭگەيىندە، كەيىن اۋداندىق جانە قالالىق كەزەڭدەردە جالعاسىپ، فيناليستەر وبلىستىق دەڭگەيدە باق سىنادى. ناتيجەسىندە بارلىق التى نوميناتسيا بويىنشا ءاربىر ءۇش وڭىردەن ەكى جەڭىمپاز كوماندا انىقتالدى — بىرەۋى قازاق تىلىندە، ەكىنشىسى ورىس تىلىندە. بايقاۋدا بارلىعى 462 ادام جەڭىمپاز اتاندى. ونىڭ 156-سى - ءبىرىنشى ورىن يەگەرلەرى. ولاردىڭ بارىنە العىس حاتتار مەن باعالى سىيلىقتار تابىستالدى. ءىس-شارا بارىسىندا ايماقتارداعى جوبا مەنەدجەرلەرى دە نازاردان تىس قالعان جوق.
ەرلان قوشانوۆ ەلىمىزدە وقۋ مادەنيەتىن ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان پارتيانىڭ جۇيەلى جۇمىسى جالعاساتىنىن اتاپ ءوتتى. ول جوباعا قاتىسقان بارشا ازاماتقا جانە سەرىكتەستەرگە باستامانى جۇزەگە اسىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقاندارى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، بۇل سالادا مەملەكەت پەن قوعامنىڭ كۇش-جىگەرىن بىرىكتىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.