«كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونىنا تىركەلۋ باستالدى
استانا. قازاقپارات - ەلدە «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جالپى ۇلتتىق مارافونىنا تىركەلۋ باستالدى. وعان التىنشى سىنىپ وقۋشىسىنان باستاپ، اتا-انا جانە زيالى قاۋىم وكىلدەرىنە دەيىن قاتىسا الادى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن قولعا الىنعان جوبا كىتاپتىڭ ماڭىزىن ارتتىرىپ قويماي، اۋلەتتى، ءتىپتى ۇلتتى ۇيىستىرۋعا ءتيىس.
ءار قاتىسۋشى ءوز باعىتى بويىنشا 330 كىتاپ قورىنان 15- ءىن تاڭداپ، وقۋى قاجەت. وڭىرلىك كەزەڭدەردىڭ جەڭىمپازدارى مەن جۇلدەگەرلەرىنە اقشالاي سىيلىق بار. ايتا كەتەيىك، العاشقى كۇنى-اق رەسپۋبليكالىق مارافونعا 110 مىڭنان اسا ادام تىركەلدى. مەملەكەت باسشىسى باستاماشى بولعان «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن ىلگەرىلەتپەك.
رەسپۋبليكالىق مارافون مەكتەپ، كوللەدج، ۋنيۆەرسيتەت، پەداگوگ، اۋلەت، مەملەكەتتىك قىزمەتشى جانە «زياتكەر» باعىتى بويىنشا وتەدى. وقىرمانعا 15 كىتاپ ۇسىنىلادى.
ەرعازى ماناپ ۇلى، «كىتاپ وقيتىن ۇلت» جوباسى وڭىرلىك وفيسىنىڭ وكىلى:
- بۇعان دەيىن، ەسىڭىزدە بولسا، 100 كىتاپتى تاڭداعان ەدىك. سول 100 كىتاپتىڭ ىشىنەن الىندى. قوعامعا سۇرانىس بەرىلگەن، الەۋمەتتىك زەرتتەۋ جۇرگىزىلدى. كىتاپحانادا بالالار قانداي كىتاپتارعا نازار اۋدارادى - ول دا ەسەپكە الىندى. سودان كەيىن كىتاپ دۇكەندەرىندە قانداي كىتاپتارعا كوپشىلىكتىڭ سۇرانىسى بار، سونىڭ ءبارى سارالانىپ كەلىپ، 15 كىتاپ تاعايىندالعان.
ول جەردە جاس ەرەكشەلىگى دە ەسكەرىلگەن. كەيىن جوبا قاتىسۋشىلارىنا ارنايى تەستەر مەن كۆەستەر ۇيىمداستىرىلادى. ياعني يگەرگەن ءبىلىمدى وسىلاي دالەلدەۋ كەرەك. ۇزدىك شىققاندار «كىتاپ كۇنىندە» انىقتالادى. جوباعا تىركەلۋ 15 -قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
مەرەي مۇراتحان قىزى:
- مىنە، نازارلارىڭىزدا «كىتاپ وقيتىن ۇلت» پورتالى. مەن جاڭا عانا «زياتكەر» باعىتىن تاڭدادىم. نازارىما 15 كىتاپ ۇسىنىلعان. سونىڭ ىشىندە «ۇلتقا قىزمەت ەتۋ» سايىن قۇتتىقادامنىڭ وسى ءبىر ەڭبەگىن تاڭداعىم كەلىپ تۇر. وقىپ بولعاننان كەيىن ءتيىستى سىناقتان ءوتۋىم كەرەك. كىتاپ بويىنشا پورتال بەتىندە پىكىر الماسۋعا بولادى، ودان كەيىن مەنىڭ قانشا باسەكەلەسىم بار ەكەنىن دە بىلۋگە مۇمكىندىك بار. مىنە، ارنايى رەتينگ ۇسىنىلعان. وڭىرلەردە قانشا قاتىسۋشى تىركەلگەنىن وسى جەردەن بايقايمىز. بۇگىن تىركەلۋدىڭ العاشقى كۇنى، سوعان قاراماستان، قازاقستان بويىنشا 110 مىڭنان اسا وقىرمان تىركەلىپ ۇلگەرگەن ەكەن. سونى ءبىرى - مەن.
24.kz