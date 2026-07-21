«كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونىنا 1 ميلليوننان استام ادام قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - قاتىسۋشىلار ارنايى ۇسىنىلعان تىزىمدەگى قازاق جانە ورىس تىلدەرىندەگى 300 دەن استام شىعارمانىڭ ىشىنەن تاڭداۋ جاساپ، 15 كىتاپقا دەيىن وقي الادى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى مەن «كىتاپ وقيتىن ۇلت» قوعامدىق قورى ۇلتتىق ادەبيەتتى قولداۋ، وقىرمان قاتارىن ارتتىرۋ جانە وتاندىق كىتاپ يندۋسترياسىن دامىتۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
اتالمىش باستاما مەملەكەت باسشىسىنىڭ «كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋ جانە زەردەلى ۇلت قالىپتاستىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىعىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا قولعا الىنىپ وتىر. بۇل ەلدەگى كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن كەڭىنەن ناسيحاتتايتىن ماڭىزدى جوبالاردىڭ بىرىنە اينالماق.
ىنتىماقتاستىق اياسىنداعى اۋقىمدى باستامانىڭ ءبىرى - رەسپۋبليكالىق «كىتاپ وقيتىن ۇلت» مارافونى. بيىل مارافونعا ءبىر ميلليوننان استام ادامدى تارتۋ جوسپارلانعان. قاتىسۋشىلار ارنايى ۇسىنىلعان تىزىمدەگى قازاق جانە ورىس تىلدەرىندەگى 300-دەن استام شىعارمانىڭ ىشىنەن تاڭداۋ جاساپ، 15 كىتاپقا دەيىن وقي الادى. ناتيجەسىندە جوبا اياسىندا وقىلىم سانىن 15 ميلليونعا دەيىن جەتكىزۋ كوزدەلىپ وتىر.
مەموراندۋم اياسىندا فورۋمدار، فەستيۆالدەر، كىتاپ كورمەلەرى، شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر، دارىستەر، سەمينارلار جانە وزگە دە مادەني-اعارتۋشىلىق ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى. ولاردىڭ بارلىعى كىتاپ وقۋدى كەڭىنەن دارىپتەۋگە، وتاندىق قالامگەرلەر مەن باسپالاردى، كىتاپ سالاسىن قولداۋعا، ادەبيەت پەن كرەاتيۆتى يندۋستريا اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەلىك وتباسىمەن بىرگە وقۋعا ءجيى تاڭدالاتىن 10 كىتاپ انىقتالعان ەدى.