كىتاپ وقۋ ادام جاسىن 23 پايىزعا ۇزارتادى
استانا. قازاقپارات -كىتاپ وقۋ ادامدى كۇيزەلىستەن 68 پايىزعا ارىلتادى. ءتىپتى ءومىر جاسىڭىزدى 23 پايىزعا ۇزارتادى. مۇنى يەل ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى دالەلدەدى. ءبىراق قازىر جوعارى تەحنولوگيانىڭ ءباسى بيىك. ادامدار كىتاپتان كورى، الاقانداي تەلەفونعا شۇقشيعاندى قولايلى كورەدى.
ەندى بۇل ەكەۋىنىڭ، ياعني ەسكى مەن جاڭانىڭ ايىرماسى قانداي؟ ەلەكتروندى قۇرىلعىلار مەن اۋديوكىتاپتاردىڭ قاعاز كىتاپ وقىعانعا قاراعاندا اسەرى قانداي؟ قاعاز كىتاپتىڭ بولاشاعى بار ما؟
قازىر الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ داۋرەنى ءجۇرىپ تۇر. ماسەلەن، ا ق ش- تا كىتاپسۇيەر قاۋىمنىڭ ۇلەسى كەيىنگى 20 جىلدا 28-دەن 16 پايىزعا دەيىن ازايعان. ياعني قۇراما شتاتتاردا 6 ادامنىڭ تەك بىرەۋى كىتاپ وقيدى. «بۇعان تورتكۇل دۇنيەنىڭ تۇگەلدەي ينتەرنەت يىرىمدەرىنە ءتۇسىپ كەتۋى سەبەپ»، - دەيدى ماماندار.
برايان بەننون، نيۋ- يورك قوعامدىق كىتاپحاناسىنىڭ باس كىتاپحاناشىسى:
- كىتاپ وقۋدى قايتا ادەتكە اينالدىرۋدىڭ جولى كوپ. ماسەلەن، كەيىنگى كەزدە وزىڭىزگە قاتتى ۇناعان تەلەحيكايانى نەمەسە فيلمدى ەسكە ءتۇسىرىپ كورىڭىز. سودان كەيىن سوعان ۇقساس جانرداعى كىتاپتى الىپ، وقىڭىز. ادەتتە تانىمال فيلمدەر مەن تەلەحيكايالار كىتاپتان الىنادى. سوندىقتان كەلەسى ماۋسىمدى كۇتپەي- اق، وقيعانىڭ ءارى قاراي قالاي ءوربيتىنىن كىتاپتان الدىن الا بىلە الاسىز.
الەمدەگى ەڭ ءبىرىنشى كىتاپ 868 -جىلى جارىققا شىققان. بۇل قىتاي تىلىنە اۋدارىلعان ۇندىلەردىڭ «الماز سۋتراسى» شىعارماسى. ونى تۇپتەگەن شەبەر قىتاي يەروگليفتەرىن بالشىقتان كۇيدىرىپ جاساعان. قازىر كونەنىڭ كوزى ۇلى بريتانيادا ساقتاۋلى.
ەريك دجونسون، وگايو مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى كىتاپحاناسىنىڭ جەتەكشىسى:
- كەيىنگى جىلدارى ەلەكتروندى كىتاپتان باسقاسىنىڭ ءبارى جويىلىپ كەتەدى دەگەن اڭگىمەنى ءجيى ەستيمىن. ءبىراق ادامزات تاريحىندا جازۋ-سىزۋ پايدا بولعاننان كەيىن، باسپا تەحنولوگيالارى دامىدى. ال قازىر كىتاپتاردى سيفرلاندىرۋ ءىسى قارقىن الدى. ءبىراق بۇرىنعى تەحنولوگيالاردىڭ ەشقايسىسى جوعالىپ كەتكەن جوق قوي. سوندىقتان بولاشاقتا قاعاز كىتاپتار عايىپ بولادى دەۋگە بولمايدى.
ءبىراق مىڭ جەردەن سيفرلاندىرۋعا كوشسەك تە، كىتاپتىڭ پاراقتارىن اۋدارىپ، ءيىسىن سەزىنىپ، رۋح الەمىنە ساپار شەككەنگە نە جەتسىن؟! مۇنى كەيىنگى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى دە راستاپ وتىر. تەحنولوگيا دامىعان زاماندا سيفرلىق فورماتتاعى كىتاپتاردى الەمدەگى ادامداردىڭ تەك 9 پايىزى عانا وقيدى ەكەن.
برايان بەننون، نيۋ-يورك قوعامدىق كىتاپحاناسىنىڭ باس كىتاپحاناشىسى
- «قازىر جاستار تەلەفونعا كىرىپ كەتەدى، كىتاپ وقىمايدى»، - دەيدى. ءبىراق بۇل ولاي ەمەس. ولار بۇرىنعىداي كلاسسيكالىق جازۋشىلارعا قىزىقپايتىن شىعار. الايدا زاماناۋي پروزا، فانتاستيكا نەمەسە رومانداردى كىتاپحاناعا كەلىپ، سۇراپ وقيدى.
نە دەسەك تە، ەلەكتروندى جانە اۋديوكىتاپتار قاعاز كىتاپتاردى الماستىرادى دەگەنگە سەنۋ قيىن. ماسەلەن، 5-6 جىل بۇرىن اعىلشىننىڭ ۇلى اقىنى شەكسپيردىڭ العاشقى جيناعى 10 ميلليون دوللارعا ساتىلدى. دەمەك قاعاز كىتاپ ءوزىنىڭ ماڭىزىن جوعالتا قويماس. ويتكەنى ادام كىتاپ وقۋدى توقتاتقان كۇنى ويلاۋدى دا توقتاتادى.
24.kz