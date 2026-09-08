ۇكىمەت وتىرىسى: ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترلەرگە قانداي تاپسىرمالار بەردى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ سالا باسشىلارىنا جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىنشا كادرلار دايارلاۋداعى جاڭا تاسىلدەر جونىندە ءبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.
الدىمەن ول ەكونوميكانىڭ ورنىقتى دامۋى جانە الەۋمەتتىك تۇراقتىلىق جۇمىسشىلاردىڭ بىلىكتىلىگى مەن ەڭبەگىنە تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىن ايتتى.
- مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سالاسىنا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى قولدانۋ ارقىلى ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرا الاتىن جاڭا بۋىن ماماندارى قاجەت ەكەنىن ۇنەمى اتاپ وتۋدە. جۇمىسشى ماماندىقتارىنا ايرىقشا نازار اۋدارۋ قاجەت، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، قازىرگى تاڭدا كەز كەلگەن وندىرىستەگى مامان سيفرلىق باسقارۋ جۇيەلەرىمەن كاسىبي دەڭگەيدە جۇمىس ىستەپ، ناقتى مىندەتتەردى شەشۋ ءۇشىن جاڭا تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن قولدانا ءبىلۋى ءتيىس. سول سەبەپتى، قولدانىستاعى كادر دايارلاۋ جۇيەسىن ءدال وسى ماقساتتارعا ساي قايتا قۇرۋ قاجەت.
- تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى جاڭا مامانداردىڭ ەڭبەك نارىعىنا جىلدام ءارى باسەكەگە قابىلەتتى بولىپ ەنۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. سوندىقتان مەملەكەت ەكونوميكا ءۇشىن كادرلار دايارلاۋدىڭ نەگىزگى بۋىنى رەتىندە كاسىپتىك جانە تەحنيكالىق ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
مەملەكەت بۇل باعىتتا ناقتى شارالار قابىلداپ جاتىر. سونىڭ ارقاسىندا وڭ وزگەرىس بايقالادى. بۇرىن كوللەدجدەرگە بيۋدجەت ەسەبىنەن جىل سايىن 93 مىڭعا جۋىق ستۋدەنت قابىلدانسا، بيىل ولاردىڭ سانى 145 مىڭ ستۋدەنتكە دەيىن ارتتى. سونىمەن قاتار، ستيپەنديا مولشەرى %50 عا كوتەرىلدى، ال كوللەدجدە ءبىر ستۋدەنتتى وقىتۋعا جۇمسالاتىن جالپى قارجىلاندىرۋ كولەمى ەكى ەسەگە ءوستى.
ستۋدەنتتەردى جاتاقحانالارمەن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا دا اۋقىمدى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
- بۇعان دەيىن قولعا الىنعان جاڭا جاتاقحانالار قۇرىلىسىن جالعاستىرۋ قاجەت. الداعى ءۇش جىل ىشىندە تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان 7,5 مىڭعا جۋىق جاڭا ورىن اشۋ كوزدەلىپ وتىر. بۇل جوسپار ورىندالۋى ءتيىس، - دەپ ناقتى تاپسىرما بەردى پرەمەر-مينيستر.
سونىمەن قاتار، تاعى ءبىرقاتار قوسىمشا شارا قابىلداۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى. ماسەلەن، قارجىلاندىرۋ كولەمى كوللەدجدەردىڭ مۇمكىندىكتەرىنە ەمەس، ەكونوميكانىڭ كادرلارعا دەگەن ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە ساي ايقىندالۋى كەرەك.
تۇلەكتەردىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋ كورسەتكىشتەرىنە مونيتورينگ جۇرگىزۋ دە ۇكىمەت باسشىسىنىڭ نازارىنان تىس قالعان جوق. ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك نارىعىنداعى وزگەرىستەردى الدىن الا ەسكەرىپ، ولاردى ءتيىمدى باسقارۋ ءۇشىن جەتەكشى كومپانيالارمەن بىرگە مەملەكەت پەن جەكە سەرىكتەستىك نەگىزىندە ۇلتتىق ماماندىقتار ترانسفورماتسياسى ورتالىعىن قۇرۋ تاپسىرىلدى.
دەگەنمەن، بۇل ماسەلەدە ۆەدومستۆولار اراسىندا ءوزارا كەلىسپەۋشىلىك بايقالادى.
- عىلىم جانە ەڭبەك مينيسترلىكتەرى وسى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جاڭا ماماندىقتار مەن سۇرانىسقا يە قۇزىرەتتەردى بولجاۋ ۇدەرىسىنە جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ قاتىسۋىن كوزدەيتىن ناقتى تەتىكتەردى ايقىنداپ، ورتالىقتىڭ تولىققاندى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇدان بولەك، ونىڭ سوزىنشە، كوللەدجدەردىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ بويىنشا ءتيىمدى ءىس- شارالار قابىلداۋ دا ماڭىزدى. ءول ۇشىن:
· وقۋ باعدارلامالارىن ەڭبەك نارىعى مەن حالىقتىڭ سۇرانىسىنا سايكەس ۇنەمى جاڭعىرتىپ وتىرۋ كەرەك؛
· قاجەتتى ميكرو-بىلىكتىلىكتەردى الۋ ماقساتىندا قىسقا مەرزىمدى مودۋلدىك باعدارلامالار اشقان ءجون.
بۇل امالداردىڭ ارقاسىندا كوللەدج كاسىبي ءبىلىم مەن داعدىلاردى مەڭگەرۋ ءۇشىن سانالى تۇردە تاڭدايتىن ءبىلىم وشاعى بولۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار ينفراقۇرىلىمدى ايتارلىقتاي جاڭعىرتۋ قاجەت. ويتكەنى، رەسپۋبليكاداعى تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ %70 دان استامى 40 جىل بۇرىن سالىنعان.
- پرەزيدەنت ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ قۇرىلىسىن باستاۋدى تاپسىردى، ياعني، ەلىمىز الىپ قۇرىلىس الاڭىنا اينالۋى ءتيىس. اتالعان مىندەت اياسىندا مەملەكەت باسشىسى كوللەدجدەردى سالۋ مەن ولاردى كەشەندى تۇردە جاڭعىرتۋ تاسىلدەرىن دە ماقۇلدادى. وسىعان بايلانىستى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ 1-قاراشاسىنا دەيىن ۇكىمەتكە 2027- 2030-جىلدارعا ارنالعان تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋدىڭ زاماناۋي ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باعدارلاماسىن ەنگىزۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
ونىڭ مالىمدەۋىنشە، كادر تاپشىلىعىن ەڭسەرۋ جانە ءبىلىم بەرۋ جۇيەسى مەن بيزنەستىڭ ناقتى سۇرانىستارىن ۇشتاستىرۋ وتە وزەكتى. سول سەبەپتى، جۇمىس بەرۋشىلەر مەن سالالىق قاۋىمداستىقتاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىمەن ۇيلەستىرۋ قاجەت.
ۇكىمەت باسشىسى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە ەڭبەك مينيسترلىگىمەن، «اتامەكەن» ۇلتتىق پالاتاسىمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋدى تاپسىردى. ولار ءاربىر وڭىردە ەكونوميكانىڭ باسىم سالالارى بويىنشا كادرلار دايارلاۋ جانە ولاردى تاۋەلسىز سەرتيفيكاتتاۋ جونىندەگى سالالىق كلاستەرلەر قۇرۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار، كوللەدجدەردە ستۋدەنتتەردى وقىتۋ ءۇشىن مەملەكەتتىك تاپسىرىستى دايىنداعاندا، قاجەتتى جۇمىس ورىندارىنىڭ ناقتى سانى ايقىندالۋى ءتيىس. بۇل وڭىرلەردىڭ جانە جاڭا جوعارى تەحنولوگيالىق ءوندىرىس ورىندارىنىڭ ناقتى قاجەتتىلىكتەرىنە ساي كادرلاردى بارىنشا ءتيىمدى دايارلاۋعا اسەر ەتەدى.
- ول ءۇشىن ەڭبەك، وقۋ-اعارتۋ جانە عىلىم مينيسترلىكتەرى مەن ءوڭىر اكىمدىكتەرى وندىرىستەردەگى جۇمىس ورىندارىنىڭ تۇرلەرى مەن سانىن جىل سايىن بولجاۋ بويىنشا جۇيەلى تالداۋ جۇمىستارىن جولعا قويۋى قاجەت. دەرەكتەر تۇراقتى تۇردە جاڭارتىلىپ، ەڭبەك. ك ز اقپاراتتىق جۇيەسىندە ورنالاستىرىلۋعا ءتيىس. جالپى ۇيلەستىرۋ نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى نالىبايەۆتا، - دەپ تۇيىندەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 138 مىڭ ستۋدەنت وندىرىستە تاجىريبە جينايتىنىن جانە 11,7 مىڭ كاسىپورىن كوللەدجدەرمەن جۇمىس ىستەيتىنىن جازعانبىز.