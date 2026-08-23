ۇكىمەت وتستاۆكاعا كەتەدى، قۇرامىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بولادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي سايلاۋىنان كەيىن ۇكىمەتتىڭ وتستاۆكاعا كەتەتىنىن جانە قۇرامىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بولاتىنىن ايتتى. پرەزيدەنت مۇنداي كادرلىق شەشىمدەردىڭ ماقساتى - بىرەۋدى قىزمەتتەن بوساتۋ ەمەس، ۇكىمەت جۇمىسىنا تىڭ سەرپىن بەرۋ ەكەنىن ايتتى.
- زاڭعا سايكەس، قۇرىلتاي سايلاۋىنان سوڭ ۇكىمەت جۇمىسىن توقتاتۋعا ءتيىس. سوعان ساي مينيسترلەر كابينەتى جاساقتالادى. جاڭا ۇكىمەتتىڭ باعىت-باعدارى مەن مىندەتتەرى جونىندە نە ايتاسىز؟ ، - دەپ سۇراق قويدى جۋرناليست تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە.
ءوز جاۋابىندا پرەزيدەنت ۇكىمەتتىڭ بارىنشا تاباندى، جەدەل جۇمىس اتقارىپ، مەملەكەت باسشىسى قويعان مىندەتتەردى ورىنداپ وتىرعانىن ايتتى.
- دۇنيە جۇزىندەگى باسەكەلەستىك كۇشەيىپ كەلەدى. نارىقتىڭ سىن-قاتەرلەرىنە مۇقيات نازار اۋدارىپ، ەڭ باستىسى، ءتيىستى دەڭگەيدە توتەپ بەرۋىمىز كەرەك. البەتتە، ۇكىمەت وتستاۆكاعا كەتەدى. ۇكىمەت قۇرامىندا ءبىرقاتار وزگەرىس بولادى. اشىعىن ايتقاندا، ءدال بۇگىن ۇكىمەت جۇمىسىنا الاڭداۋعا نەمەسە وعان سىن ايتۋعا قانداي دا ءبىر نەگىز جوق. مينيسترلەر دە، ۇكىمەت جەتەكشىسى دە قولدان كەلگەنشە مىندەتتەرىن اتقارىپ جاتىر. ءبىراق كادرلىق وزگەرىستەر ءاردايىم بولادى. ويتكەنى بۇل ۇكىمەتتىڭ جۇمىسىنا قان جۇگىرتەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ماسەلە بىرەۋدى ورنىنان بوساتۋدا ەمەس.
- مەن جاي سىلتاۋمەن جۇمىستان شىعارۋعا قاشاندا قارسىمىن. اسىرەسە، قازىرگى تىلمەن ايتقاندا، مەدياداعى كونتەنت نەمەسە مازمۇن ءۇشىن اۋىس-ءتۇيىس جاساۋدىڭ قاجەتى جوق. كادرلىق شەشىم شىن مانىندە جۇمىسقا تىڭ سەرپىن بەرۋى كەرەك. ءبارىمىز ايتىپ جۇرگەن جاڭعىرۋ ۇدەرىسى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. ويتكەنى بۇل كۇردەلى پروتسەستى العا جەتەلەپ وتىرۋ قاجەت. بۇل ىستە ۇكىمەت ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت «ۆيتسە-پرەزيدەنت كىم بولادى؟» دەگەن سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.