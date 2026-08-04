ۇكىمەت وتاندىق تاۋارلاردى قولداۋ جانە دامىتۋ شارالارىنا نازار اۋدارادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى وتاندىق تاۋارلاردى قولداۋ جانە ىلگەرىلەتۋ باعىتىنداعى جۇمىستاردى تالقىعا سالادى.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن، ب ا ق وكىلدەرىنە باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى.
وندا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ پەن ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگىندا 29 ميلليون تاۋار تىركەلگەنىن جازعانبىز.
1-شىلدەدەن باستاپ قازاقستاندا ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگىن (ۇ ت ك) ەنگىزۋدىڭ وتپەلى كەزەڭى تولىق اياقتالدى.
ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى - قازاقستاندا وندىرىلەتىن جانە يمپورتتالاتىن تاۋارلار تۋرالى مالىمەتتەردى قامتيتىن ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسى. ءاربىر تاۋارعا بىرەگەي NTIN سايكەستەندىرۋ كودى بەرىلەدى. بۇل كود تاۋاردى ناقتى سايكەستەندىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالاردى، ىلەسپە جۇكقۇجاتتاردى رەسىمدەۋ كەزىندە، باقىلاۋ- كاسسا ماشينالارىندا، سونداي-اق مەملەكەتتىك جانە كوممەرتسيالىق اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل بارىسىندا قولدانىلادى. ۇ ت ك تاۋارلار تۋرالى مالىمەتتەردى بىرىزدەندىرىپ، تاۋار اينالىمىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە دەرەكتەر ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ۇ ت ك-نى مىندەتتى قولدانۋعا دايىندىق كەزەڭىندە جۇيەنىڭ فۋنكتسيونالدىق مۇمكىندىكتەرى ەداۋىر كەڭەيتىلدى. مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا قاتىساتىن تاۋار كارتوچكالارىن قابىلداۋ، قۇرۋ جانە سۇيەمەلدەۋ ءۇشىن «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى ىسكە اسىرىلىپ، بۇل بيۋدجەتتىك ۇيىمدارعا ءونىم جەتكىزۋشىلەردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتتى. تاۋارلاردىڭ مەملەكەتتىك سيپاتتامالارىن قۇرىلىمدىق وڭدەۋ ەنگىزىلىپ، كاتالوگتىڭ سىرتقى اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ءوزارا ىقپالداستىعى اناعۇرلىم سەنىمدى ءارى تۇراقتى بولدى. وتىنىمدەردى وڭدەۋ جانە ولاردى قايتا كەلىسىمدەۋ پروتسەستەرى جەتىلدىرىلدى، تاۋارلاردىڭ مەملەكەتتىك جانە پايدالانۋشىلىق سيپاتتامالارىمەن جۇمىس ىستەۋ مۇمكىندىكتەرى كەڭەيتىلدى. سونىمەن قاتار، تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جۇيەسىنىڭ فۋنكتسيونالى مەن تاۋارلاردى ىزدەۋ تەتىكتەرى دە ودان ءارى دامىتىلدى.
پايدالانۋشىلاردىڭ قولايلىلىعىنا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. كەڭەيتىلگەن تاۋار كارتوچكاسى مەن مەملەكەتتىك سيپاتتامالار ينتەرفەيسى تۇسىنىكتى ءارى فۋنكتسيونالدى بولا ءتۇستى. بۇل جاڭارتۋلاردىڭ بارلىعى تاۋارلىق دەرەكتەردى باسقارۋ ساپاسىن جاقسارتىپ، نەگىزگى بيزنەس-پروتسەستەردى جەدەلدەتۋگە جانە كاتالوگپەن جۇمىستى اناعۇرلىم ىڭعايلى ءارى سەنىمدى ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان شىلدە ايىنا دەيىنگى التى اي ىشىندە كاتالوگ بارلىق نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا ايتارلىقتاي ءوسىم كورسەتتى. تىركەلگەن تاۋارلاردىڭ جالپى سانى 17,7 ميلليوننان 29 ميلليونعا دەيىن ۇلعايىپ، 60 پايىزدان استام ءوسىم كورسەتتى. وسى كەزەڭدە GTIN كودى بەرىلگەن تاۋارلار سانى 7,8 ميلليوننان 16,2 ميلليونعا دەيىن ءوسىپ، ءىس جۇزىندە ەكى ەسەگە ارتتى.
جۇيەدە تىركەلگەن پايدالانۋشىلار سانى 39,3 مىڭنان 64,9 مىڭعا دەيىن كوبەيىپ، شامامەن 65 پايىزعا ءوستى. بۇل كورسەتكىشتەر قازاقستاندىق بيزنەستىڭ كاتالوگپەن جۇمىستى بارعان سايىن بەلسەندى پايدالانىپ جاتقانىن كورسەتەدى. كاسىپكەرلەر ونى زاڭناما تالاپتارىن ورىنداۋ قۇرالى رەتىندە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەسەپ جۇرگىزۋ، لوگيستيكا جانە ساتۋ پروتسەستەرىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋعا ارنالعان ىڭعايلى قۇرال رەتىندە دە قولدانۋدا.
بۇگىندە كاتالوگتاعى تاۋار ساناتتارىنىڭ ىشىندە ەڭ ۇلكەن ۇلەستى كيىم-كەشەك پەن كۇندەلىكتى تۇتىنۋ تاۋارلارى، كولىك قۇرالدارى مەن كولىك جابدىقتارى، سونداي-اق ينجەنەرلىك جۇيەلەرگە ارنالعان جابدىقتار مەن ماتەريالدار قۇرايدى. تىركەلگەن كارتوچكالاردىڭ باسىم بولىگى ءدال وسى توپتارعا تيەسىلى. سەق تن كودتارى بويىنشا جەڭىل ونەركاسىپ ونىمدەرى - كيىم-كەشەك پەن تريكوتاج بۇيىمدارى، اياق كيىم جانە توقىما ونىمدەرى كوش باستاپ تۇر. بۇل، جالپى العاندا، قازاقستانداعى بولشەك ساۋدا مەن يمپورت قۇرىلىمىن كورسەتەدى.
ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگىن مىندەتتى پايدالانۋعا كوشۋ قازاقستاندا تاۋارلار تۋرالى دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋداعى ماڭىزدى كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولدى. ءبىرىڭعاي انىقتامالىقتى پايدالانۋ تاۋارلار تۋرالى اقپاراتتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋعا، قايتالاناتىن جازبالار مەن قاتەلەردى ازايتۋعا، ءونىمدى سايكەستەندىرۋدىڭ ءبىرىڭعاي تاسىلدەرىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە ساۋدا، لوگيستيكا مەن مەملەكەتتىك سەرۆيستەردى ودان ءارى سيفرلاندىرۋعا نەگىز قالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن بىرگە، قازاقستاننىڭ تاۋارلار ەكسپورتى كولەمى جارتى جىلدا 30,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل جونىندە وتكەن ايدا ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين مالىمدەگەن ەدى.
- بيىل قاڭتار- مامىردا سىرتقى ساۋدا اينالىمى 56,3 ميلليارد دوللار بولدى. تاۋارلار ەكسپورتى 30,4 ميلليارد دوللارعا جەتتى، ونىڭ ىشىندە وڭدەلگەن تاۋارلاردىڭ ەكسپورتى - 11,8 ميلليارد دوللار. تاۋارلار يمپورتى 26 ميلليارد دوللار بولدى. 4,4 ميلليارد دوللاردان استام كولەمدە وڭ ساۋدا بالانسى ساقتالىپ وتىر، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار، وڭدەۋ ونەركاسىبى ءوسىمنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرىنىڭ ءبىرى بولىپ وتىر.
- ءوندىرىس كولەمىنىڭ ءوسۋى 9,8 پايىز بولدى. بۇل بيىلعى قاڭتار-مامىرداعى كورسەتكىشتەن 0,8 پايىزدىق تارماققا جوعارى 17 وڭىردە ءوسۋ تىركەلدى. ەكونوميكالىق ءوسۋدىڭ بەلسەندى ساياساتى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
سونىمەن بىرگە، ونىڭ سوزىنشە، باسىمدىق بەرىلەتىن سالالاردى قارجىلاندىرۋ ءۇشىن بيۋدجەتتەن «بايتەرەك» حولدينگىنە كوزدەلگەن 1 تريلليون تەڭگەنىڭ بۇگىنگى تاڭدا 398 ميلليارد تەڭگەسى ءبولىندى. حولدينگ جالپى سوماسى 5,1 تريلليون تەڭگەگە جوبالاردى قارجىلاندىردى.
- قوسىمشا، ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى بارلىق نەگىزگى شيكىزات سەگمەنتتەرى بويىنشا 10 كەڭەيتىلگەن سالالىق تالداۋ دايىندادى.
ولاردىڭ نەگىزىندە مەتاللۋرگيا، مۇناي-گاز حيمياسى، كومىر حيمياسى جانە اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى 231 پەرسپەكتيۆالىق جوبانىڭ پۋلى قالىپتاستىرىلدى. الەۋەتتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر رەتىندە قاراستىرىلاتىن 200 جەتەكشى شەتەلدىك كومپانيانىڭ ءتىزىمى جاسالدى. وسى جىلدىڭ ناۋرىزىنان بەرى جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 40 حالىقارالىق كومپانيا قىزىعۋشىلىق تانىتتى. الداعى ايلاردا ءاربىر سەگمەنتتەگى الەۋەتتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرمەن ناقتى كەلىسسوزدەر باستالادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.