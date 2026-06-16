ۇكىمەت تەمىرجول سالاسىن دامىتۋعا ءمان بەرمەك
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى تەمىرجول سالاسى مەن ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ماسەلەسىن پىسىقتايدى.
كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە باسپا ءسوز كونفەرەنسياسى ۇيىمداستىرىلادى. وندا كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ پەن ️«قازاقستان تەمىر جولى» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى تالعات الدىبەرگەنوۆ تىلشىلەر ساۋالىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن جانە قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ قولداۋىمەن 2030 -جىلعا دەيىن تەمىرجول سالاسىنىڭ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا 10 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام ينۆەستيتسيا سالىنادى. بۇگىندە ەلىمىزدە 1800 شاقىرىم جاڭا تەمىرجول جەلىسى سالىنىپ، 3000 شاقىرىم جول جاڭعىرتىلىپ جاتىر. وتكەن جىلى دوستىق-مويىنتى ۋچاسكەسىندە ەكىنشى جول مەرزىمىنەن بۇرىن پايدالانۋعا بەرىلدى. بۇل اتالعان ۋچاسكەنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن تاۋلىگىنە 12-دەن 60 جۇپ پويىزعا دەيىن ارتتىرۋعا جول اشتى.
بيىل جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاعى 500 شاقىرىم تەمىرجول قۇرىلىسى اياقتالادى. الداعى 4 جىلدا تاعى 5 مىڭ شاقىرىم جاڭا تەمىرجول سالۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە ورتالىق ازيا باعىتىنا ترانزيتتىك اعىندى ارتتىرۋعا ارنالعان داربازا-ماقتاارال جوباسى بار. سونداي-اق ترانسقازاقستاندىق تەمىرجول ءدالىزىن قالىپتاستىراتىن مويىنتى- قىزىلجار جوباسىنىڭ دا ورنى ەرەكشە. ال 2027 -جىلى قىتايمەن جاڭا شەكارالىق وتكەل جانە اياگوز-باقتى تەمىرجول ۋچاسكەسى اشىلعاننان كەيىن 2035 -جىلعا قاراي قىتايمەن جۇكتى قايتا تيەۋ قۋاتى 100 ميلليون تونناعا دەيىن ۇلعايتىلادى.
بۇگىندە ەلىمىزدەگى 124 تەمىرجول ۆوكزالى جاڭعىرتۋدان ءوتىپ، جاڭادان سالىنىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا كوكشەتاۋ، بۋراباي كۋرورتى، قونايەۆ، كوكتۋما، اقشي، مانكەنت جانە بالقاش-2 ۆوكزالدارىندا جۇمىستار اياقتالدى. 1-شىلدەگە دەيىن 30 ۆوكزال پايدالانۋعا بەرىلەدى. سونىمەن قاتار جولاۋشىلار ۆاگوندارى جاڭارتىلىپ جاتىر. بىلتىر 175 جاڭا ۆاگون ساتىپ الىندى. بيىل تاعى 191 ۆاگون الۋ جوسپارلانعان. 2030 -جىلعا دەيىن جولاۋشىلار ۆاگوندارىنىڭ 90 پايىزى جاڭارتىلادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا تۋريزم سالاسىن دامىتۋ ماسەلەسى قارالدى. وتىرىستىڭ باستى تاقىرىبى بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان سپورت جانە تۋريزم ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە سالادا 600 مىڭنان استام ادام جۇمىسپەن قامتىلعان. سالىق تۇسىمدەرىنىڭ كولەمى 18پايىزعا ارتىپ، 630 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. شەتەلدىك تۋريستەردىڭ شىعىندارى 2,9 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. تۋريزم سالاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيالار كولەمى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 33پايىزعا ءوسىپ، 1,3 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ وتىر.
ەكولوگيالىق تۋريزم سالاسىندا تۇراقتى ءوسىم بايقالادى. وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇلتتىق پاركتەرگە كەلۋشىلەر سانى 3,7 ميلليون ادامعا جەتتى.
ەكسپورتتىق الەۋەتى جوعارى باعىتتاردىڭ ءبىرى - كونگرەستىك- ىسكەرلىك تۋريزم. وتكەن جىلى ەلىمىزدە 13 حالىقارالىق ءىس-شارا وتكىزىلىپ، ەكونوميكاعا شامامەن 18 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە پايدا اكەلدى.
- سالانىڭ وسۋىنە سەرپىن بەرەتىن پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى - مەديتسينالىق تۋريزم. قازاقستاننىڭ باستى ارتىقشىلىعى - كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ جوعارى ساپاسى مەن قولجەتىمدى قۇنىنىڭ ۇيلەسۋى. وتكەن جىلى قازاقستان شامامەن 80 مىڭ شەتەلدىك پاتسيەنتتى قابىلدادى. وتاندىق 10 مەديتسينالىق ۇيىم حالىقارالىق JCI اككرەديتاتسياسىنا يە، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ بىرەگەي تۋريستىك ونىمدەرىنىڭ تاعى ءبىرى - الەمدەگى العاشقى ءارى ەڭ ءىرى عارىش ايلاعى بايقوڭىر كەشەنى. بايقوڭىر كەشەنىندە ءتۋريزمدى دامىتۋدىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. ونى ىسكە اسىرۋ اياسىندا شەتەلدىك تۋريستەر ءۇشىن رۇقسات الۋ مەرزىمى 10 كۇنگە دەيىن قىسقارتىلدى. بۇل كەشەننىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىردى جانە تۋروپەراتورلاردىڭ ۇشىرۋ مەن ۇشىرۋارالىق باعدارلامالاردى دامىتۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
ال ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى ەرلان نىسانبايەۆ مينيسترلىك قاراماعىنداعى بارلىق 13 ۇلتتىق پارك بويىنشا حالىقارالىق تاجىريبەنى ەسكەرە وتىرىپ، ەكوتۋريزمدى دامىتۋ تۇجىرىمدامالارى ازىرلەنىپ، باس جوسپارلار بەكىتىلگەنىن ايتادى.
- ءبىرقاتار پارك بويىنشا قۇجاتتار جاڭا ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ەسكەرە وتىرىپ تۇزەتىلگەن. تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋ جانە جۇمىستىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن سالانى تسيفرلاندىرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن 6 ۇلتتىق پاركتە 14 باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى اۆتوماتتاندىرىلدى. تاعى 11 پۋنكت بويىنشا جۇمىس وسى جىلى جالعاسادى. ولاردىڭ جۇمىسىنا مونيتورينگ پەن باقىلاۋ ۇلتتىق پاركتەردىڭ باس كەڭسەلەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى جانە ورمان شارۋاشىلىعى كوميتەتىندە قايتالانادى، - دەدى ول.
توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆتىڭ مالىمەتىنشە، قازىر تۋريستىك ايماقتاردا 42 ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمى جانە 9 قۇتقارۋ ستانتسياسى جۇمىس ىستەپ تۇر.
سونىڭ ىشىندە الاكول، بۋراباي، ۇلكەن شاباقتى، شالقار، يمانتاۋ، پەستروە، كولساي كولدەرىندە ورنالاسقان. الداعى ۋاقىتتا 9 امبەباپ بولىمشە اشىلىپ، 6 قۇتقارۋ ستانتسياسى بالقاش كولىنىڭ، قاپشاعاي، بۇقتىرما سۋ قويمالارىنىڭ جاعاسىندا، باياناۋىل كۋرورتتىق ايماعىندا ىسكە قوسىلادى.
كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ جاڭا تۋريستىك ماۋسىم قارساڭىندا ەل اۋەجايلارىنىڭ جاي-كۇيىنە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، كاتونقاراعاي، زايسان جانە كەندىرلى كۋرورتتىق ايماقتارىندا جاڭا اۋەجايلار سالىنىپ جاتىر. ارقالىق قالاسىنىڭ اۋەجايى قالپىنا كەلتىرىلۋدە. بالقاش اۋەجايى كۇردەلى جوڭدەۋدەن ءوتىپ، تۋريستەردى قابىلداۋدا. ءۇرجار اۋەجايى جۇمىس ىستەپ تۇر، بيىل ونداعى تەرمينالدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى باستالدى. جىل سوڭىنا دەيىن اۋە پاركىنە تاعى 6 ۇشاق قوسىلادى. ال 2030 -جىلعا قاراي ۇشاقتار سانى 160-قا جەتەدى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ ءتۋريزمدى دامىتۋ ءۇشىن شەتەلدىك قوناقتاردىڭ ەلگە كەلۋى مەن قازاقستاندا بولۋ تارتىپتەرى جەڭىلدەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- كوشى-قون قىزمەتتەرىنىڭ اۋقىمىن كەڭەيتۋ ماقساتىندا QazETA موبيلدى قوسىمشاسى ازىرلەنۋدە. ونىڭ كومەگىمەن شەتەلدىكتەر جسن الۋعا جانە كوشى قون سالاسىنداعى كوپتەگەن قىزمەتتەرگە قول جەتكىزە الادى. قازىر پارلامەنتتە ءتيىستى تۇزەتۋلەر قارالىپ جاتىر، - دەدى سالا ءمينيسترى.
جيىندى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وڭىرلەردەگى تۋريستىك نىساندارداعى ينفراقۇرىلىم مەن قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا وڭ سەرپىن بولعانىمەن جەتكىلىكسىز ەكەندىگىن باسا ايتتى. سوندىقتان جاۋاپتى مينيسترلىكتەر مەن ءوڭىر اكىمدەرىنىڭ نازارىن ءبىرقاتار ناقتى ماسەلەگە اۋداردى.
- حالىقتىڭ تاراپىنان تانىمال ءارى شالعايداعى تۋريستىك باعىتتارعا كولىكپەن قاتىناۋدىڭ قيىندىعى تۋرالى شاعىمدار كەلىپ تۇسۋدە. اۋە جانە تەمىرجول بيلەتتەرىنىڭ تاپشىلىعى مەن باعاسىنىڭ قولجەتىمدىلىگى دە الاڭداۋشىلىق تۋعىزادى. كولىك مينيسترلىگى اۋە كومپانيالارىمەن جانە «قازاقستان تەمىر جولىمەن» بىرلەسىپ، دەمالۋشىلار ءۇشىن قولايلى باعامەن تانىمال كۋرورتتىق باعىتتارعا رەيستەردىڭ جانە ورىندار سانىن ارتتىرۋ شارالارىن قابىلداسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەكولوگيا مينيسترلىگى 10 وبلىستا ينۆەستيتسيالىق الەۋەتى جوعارى نەگىزگى ۇلتتىق پاركتەردى ايقىندادى. سونداي-اق پاركتەردى دامىتۋعا مۇددەلى ينۆەستورلار دا بار. سوندىقتان بارلىق ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار باسى ارتىق بيۋروكراتياسىز، ولاردى تەز ارادا جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋى ءتيىس.
- تۋريستىك ماۋسىمنىڭ ناعىز قىزعان شاعىندا دەمالۋشىلاردى ورنالاستىرۋ ءۇشىن ورىن تاپشىلىعى قاتتى بايقالادى. كوپتەگەن ادامدار ارنايى جابدىقتالماعان دەمالىس ورىندارىن پايدالانۋعا ءماجبۇر. ءوڭىر اكىمدىكتەرى شۇعىل تۇردە شاتىرلار مەن اۆتوۇيلەردە كەمپينگتىك دەمالىسقا ارنالعان تۇراقتاردىڭ نەمەسە الاڭداردىڭ ءتيىستى ينفراقۇرىلىمىن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت.
تۋريزم سالاسى قارقىندى دامىعان ەلدەردە دەمالىس ساپاسى كوبىنە جايلى قوناق ۇيلەرمەن نەمەسە ءارالۋان تۋريستىك باعىتتارمەن، ەكسكۋرسيالىق باعدارلامالارمەن عانا ەمەس، كەلۋشىلەرگە كۇندەلىكتى قىزمەت كورسەتەتىن مامانداردىڭ كاسىبي دەڭگەيىمەن دە ايقىندالادى. بۇل جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ قوناقجايلىق قاسيەتىنە دە تىكەلەي بايلانىستى. وسى ورايدا، تۋريزم مينيسترلىگىنە اكىمدىكتەرمەن جانە تۋريستىك كومپانيالارمەن بىرگە ءوز جۇمىستارىندا دەمالۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن ارتتىرۋعا باسا نازار اۋدارۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
اۆتور
مارلان جيەمباي