ۇكىمەت سۋ سالاسىنداعى جوبالاردىڭ ورىندالۋىن قاتاڭ باقىلاۋعا الادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن سۋ كەڭەسىنىڭ وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
وندا سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆتىڭ، اقمولا، الماتى، شىعىس قازاقستان، جامبىل، باتىس قازاقستان جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارى اكىمدەرىنىڭ پرەزيدەنتتىڭ سۋ سالاسىن جاڭعىرتۋ، جاڭا سۋ قويمالارىن سالۋ، سۋ ۇنەمدەۋدىڭ وزىق تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋ جونىندەگى ەسەپتەرى تىڭدالدى. سونداي-اق سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسىن ەنگىزۋگە نازار اۋدارىلدى.
پرەمەر-مينيستر كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا سۋ سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن قۇتتىقتاپ، وڭىرلەردىڭ تۇراقتى دامۋى، اۋىل شارۋاشىلىعى، ونەركاسىپ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ باعىتىندا ولاردىڭ ەڭبەگى ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى جانە سۋ سالاسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى شەڭبەرىندە جالپى قارجىلاندىرۋ كولەمى 3,2 تريلليون تەڭگە بولاتىن 160 ءىس-شارا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ 2024-2025 -جىلدارى اقتوبە، تۇركىستان، باتىس قازاقستان، اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا 5 سۋ قويماسىن قايتا جاڭارتۋ اياقتالعانىن باياندادى. 1,5 مىڭ شاقىرىمعا جۋىق كانالعا جوندەۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن، 1 ميلليون ادامعا جۋىق حالىقتى قامتيتىن اۋىز سۋمەن جابدىقتاۋ نىساندارىن سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ بويىنشا 22 جوبا جۇزەگە اسىرىلدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اۋىل شارۋاشىلىعىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ قارقىنى شامامەن 5 ەسەگە جۋىق ءوسىپ، قولدانۋ القابى 550 مىڭ گەكتارعا جەتتى، بۇل شامامەن 880 ميلليون تەكشە مەتر سۋارمالى سۋدى ۇنەمدەۋگە مۇمكىندىك بەردى. 2030 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىشتى 1,3 ميلليون گەكتارعا دەيىن جەتكىزۋ جوسپارلانعان.
قازىر سۋ قويمالارىن سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ، ۇزىندىعى 14,5 مىڭ شاقىرىم سۋارۋ كانالدارىن جاڭعىرتۋ، ونىڭ ىشىندە كەمىندە 3,5 مىڭ شاقىرىم كانالدى سيفرلاندىرۋ، سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، سالانى سيفرلاندىرۋ جانە كادرلىق الەۋەتتى نىعايتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
2026 -جىلى شامامەن 1 مىڭ شاقىرىم كانالدى پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل 200 مىڭ گەكتارعا جۋىق سۋارمالى جەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋدى جاقسارتادى. سونىمەن قاتار سۋمەن جابدىقتاۋ وبەكتىلەرىن سالۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ بويىنشا 12 جوبا ىسكە قوسىلادى. ناتيجەسىندە جالپى سانى جارتى ميلليوننان اساتىن حالقى بار 142 اۋىلدىق ەلدى مەكەن ساپالى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
سالانى كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جۇمىستىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ ماقساتىندا سالا ماماندارىن دايارلايتىن وقۋ ورىندارىنىڭ جەلىسى كەڭەيتىلدى، ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ سانى جىل سايىن ۇلعايتىلىپ كەلەدى. 2023 -جىلدان بەرى 1652 گرانت ءبولىندى. الداعى وقۋ جىلىنا تاعى 1000 گرانت ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر. كادر ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى - ەڭبەكاقىنى ارتتىرۋ. سوڭعى 2,5 جىلدا «قازسۋشار» ر م ك قىزمەتكەرلەرىنىڭ ورتاشا جالاقىسى ەكى ەسەدەن استام ءوستى.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى اسلان ابدرايموۆ ۇلتتىق سۋ رەسۋرستارى اقپاراتتىق جۇيەسى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن جانە سۋ نىساندارى مەن سۋ شارۋاشىلىعى ينفراقۇرىلىمى تۋرالى دەرەكتەردى بىرىكتىرەتىن سالانىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق ەكوجۇيەسىنىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرىپ وتىرعانىن باياندادى. جۇيە سۋ تەڭگەرىمىن جۇرگىزۋدى، سۋ پايدالانۋدى ەسەپكە الۋ مەن تالداۋدى، سۋ قويمالارىنىڭ جاي-كۇيىنە مونيتورينگ جۇرگىزۋدى، سونداي-اق عارىشتىق مونيتورينگ پەن ترانسشەكارالىق سۋ وبەكتىلەرى بويىنشا دەرەكتەردى پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ۇلتتىق سۋ رەسۋرستارى اقپاراتتىق جۇيەسى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتىن تارتپاي- اق، ەۋرازيالىق دامۋ بانكىنىڭ گرانتتىق قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
اقپاراتتىق جۇيەدە 17758 وزەن، 3148 كول، 3927 مونيتورينگتىك ۇڭعىمالار جانە 1209 گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستار بويىنشا مالىمەتتەر كورسەتىلگەن. سيفرلىق تىزىلىمگە سۋ شارۋاشىلىعى جانە گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ 10 مىڭنان استام پاسپورتى ەنگىزىلدى، سونداي- اق ارنايى سۋ پايدالانۋ بويىنشا 6 مىڭنان استام ەسەپ قابىلداندى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وڭىرلەردە ءبىرقاتار جوبانى جۇزەگە اسىرۋ كەشىكتىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- وبلىس اكىمدىكتەرى جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلاتىن ءىس- شارالاردى باسىم تارتىپپەن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋى قاجەت. ءتيىستى شىعىستار وڭىرلىك بيۋدجەتتەردى قالىپتاستىرۋ جانە ناقتىلاۋ كەزىندە ۋاقتىلى كوزدەلۋى ءتيىس. سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنە كەشەندى جوسپاردىڭ ورىندالۋىنا مونيتورينگتى كۇشەيتۋدى، ءاربىر ءىس-شارانىڭ ورىندالۋ مەرزىمدەرى مەن قارجىلاندىرۋ كولەمىنە باقىلاۋدى قاتاڭداتۋدى تاپسىرامىن. بارلىق پروبلەمالىق ماسەلەلەر بويىنشا ۇكىمەتتىڭ قاراۋىنا ناقتى ۇسىنىستار مەن شەشىمدەر ۋاقتىلى ەنگىزىلۋى قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر سونداي-اق سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جونىندەگى جۇمىسقا نازار اۋدارىپ، بۇل ماسەلە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەرەكشە باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ جوعارى قارقىنمەن جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس. اكىمدىكتەر بۇل ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋدارۋى كەرەك.
سونىمەن قاتار ولجاس بەكتەنوۆ ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى:
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى - ترانسشەكارالىق وزەندەر بويىنشا سۋ كورسەتكىشتەرىنىڭ ساپاسىنا مونيتورينگتى كۇشەيتسىن؛
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ - 2027 -جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسىنە گيدروتەحنيكالىق قۇرىلىستاردىڭ پاسپورتتارىن ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتسىن، 2027 -جىلعى 10-ماۋسىمعا دەيىن - ەلدى مەكەندەردىڭ شەكارالارى شەگىندە سۋ قورعاۋ ايماقتارى مەن جەر ءۇستى سۋ وبەكتىلەرى بەلدەۋلەرىنىڭ شەكارالارىن بەلگىلەۋدى قامتاماسىز ەتسىن؛
ە ت ر م جانە س ر ي م - قورشاعان ورتا جانە تابيعي رەسۋرستاردىڭ جاي-كۇيى تۋرالى ۇلتتىق دەرەكتەر بانكىن سۋ رەسۋرستارىنىڭ ۇلتتىق اقپاراتتىق جۇيەسىمەن بىرىكتىرۋ. بۇل ەميسسيالار مونيتورينگىنىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسى مەن وندىرىستىك ەكولوگيالىق باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىن بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.