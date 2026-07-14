ۇكىمەت رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسىنا نازار اۋدارادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى 2026-جىلعى قاڭتار-ماۋسىم ايىنداعى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىسى مەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسىن تالقىعا سالادى.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن، ب ا ق وكىلدەرىنە باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى. وندا ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ارمان قاسەنوۆ، ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ جانە ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇكىمەت 2025-جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپ بەرىپ، ول وتكەن ايدا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا تالقىلانعان ەدى.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆتىڭ مالىمدەۋىنشە، بىلتىر رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت شىعىستارى %99 عا ورىندالىپ، 25,5 تريلليون تەڭگە بولدى.
ۇكىمەت تاراپىنان بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمە ورىندالدى. وڭىرلەردى قولداۋعا 7,7 تريلليون تەڭگە باعىتتالعان بولسا، ال الەۋمەتتىك سالاعا 9,3 تريلليون تەڭگە جىبەرىلدى.
سونىمەن قاتار، ۇلتتىق جوبالار اياسىندا 198 مەكتەپتىڭ، جانە 655 دەنساۋلىق ساقتاۋ وبەكتىسىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى. 10 مىڭنان استام ستۋدەنت ءۇشىن 30 جاتاقحانا پايدالانۋعا بەرىلدى.
ودان بولەك، بىلتىر بارلىق قارجىلاندىرۋ كوزى ەسەبىنەن 20,1 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى ءۇشىن 5141 تۇرعىن ءۇي ساتىپ الىندى.
ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جونىندەگى جۇمىستار دا جالعاسىپ كەلەدى. 980 شاقىرىم ينجەنەرلىك - كوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم جەلىسى سالىندى. سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىنىڭ 6,3 مىڭ شاقىرىم جەلىسى سالىندى جانە جوندەلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2025-جىلى بيۋدجەت كىرىسىنە تەرىس اسەر ەتكەن سالالار اتالعان ەدى.