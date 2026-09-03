ۇكىمەت قۇرامى تولىقتاي جاساقتالدى: قاي سالالارعا جاڭا مينيسترلەر كەلدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ورىنباسارلارى مەن مينيسترلەر تولىقتاي تاعايىندالىپ، ۇكىمەتتىڭ جاڭا قۇرامى بەلگىلى بولدى. مينيسترلەردىڭ باسىم بولىگى قىزمەتىندە قالدى. دەگەنمەن، كەي سالالاردىڭ مينيسترلەرى اۋىستى.
ەسكە سالايىق، دۇيسەنبى، 31-تامىز كۇنى قۇرىلتايدىڭ جالپى وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەت باسشىسى لاۋازىمىنا ولجاس بەكتەنوۆتىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنعان ەدى.
سول كۇنى پرەزيدەنت ءتيىستى جارلىققا قول قويىپ، بەكتەنوۆ پرەمەر-مينيستر لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارلارى كىمدەر
بۇگىن ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن كىمدەر اتقاراتىنى جاريالاندى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا نۇرلىبەك نالىبايەۆ تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- نۇرلىبەك ماشبەك ۇلى نالىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتەيىك، ول اتالعان قىزمەتتى بيىلعى مامىر ايىنان باستاپ اتقارعان ەدى. ەندى وسى لاۋازىمىن جالعاستىرماق.
سونىمەن قاتار، عالىمجان قويشىبايەۆ تا قىزمەتىندە قالدى. ول پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن عالىمجان تەلمان ۇلى قويشىبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇكىمەت اپپاراتىنىڭ باسشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ال قانات بوزىمبايەۆ پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بولىپ قالا بەرەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن قانات الدابەرگەن ۇلى بوزىمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەپ اقپارات تاراتتى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سەرىك جۇمانعارين دە بۇرىنعى جۇمىسىن جالعاستىرادى. پرەزيدەنت جارلىعىمەن ول پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قىزمەتىنە قايتا تاعايىندالدى.
قاي سالالارعا جاڭا مينيسترلەر تاعايىندالدى
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى قىزمەتىن ەندى مۇحتار تىلەۋبەردى اتقارادى.
مۇنىڭ الدىندا ول 2023-جىلدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋستريا رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆەنا قالاسىنداعى حالىقارالىق ۇيىمدار جانىنداعى تۇراقتى وكىلى بولعان ەدى.
ال مۇرات مۇحانوۆ توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى.
ول 2024-جىلدىڭ ءساۋىر ايىنان باستاپ ق ر ت ج م ماڭعىستاۋ وبلىسى توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى قىزمەتىن اتقارعان بولاتىن.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار سالاسىنا دا جاڭا مينيستر كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن الىبەك ساكەن ۇلى قۋانتىروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالدى، ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، مادەنيەت جانە اقپارات سالاسىنا جاڭا مينيستر تاعايىندالدى. ەندى بۇل لاۋازىمدى ارمان قىرىقبايەۆ اتقارادى.
ول بۇعان دەيىن ق ر پرەزيدەنتىنىڭ ىشكى ساياسات ماسەلەلەرى جانە كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى كومەكشىسى بولعان ەدى.
قاي سالالاردىڭ مينيسترلەرى جۇمىسىن جالعاستىرادى
2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنان باستاپ قورعانىس ءمينيسترى بولعان داۋرەن قوسانوۆ سول لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن ەرجان سادەنوۆ تە ورنىندا قالدى. ول - 2023-جىلدان بەرى ىشكى ىستەر ءمينيسترى.
ال جاسلان ماديەۆ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالىپ، وسى باعىتتاعى جۇمىسىن جالعاستىرادى.
قارجى سەكتورىنىڭ باسشىسى دا اۋىسقان جوق. ءمادي تاكيەۆ قارجى مينيسترلىگىن ودان ءارى باسقارا بەرەدى.
كولىك سالاسىندا دا اۋىس-ءتۇيىس بولعان جوق. پرەزيدەنت جارلىعىمەن نۇرلان ساۋرانبايەۆ كولىك ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى.
ال ەرلان سارسەمبايەۆ ادىلەت ءمينيسترى بولىپ قايتا تاعايىندالدى.
ءتيىستى جارلىققا قاسىم-جومارت توقايەۆ قول قويدى.
- ەرلان جاقسىلىق ۇلى سارسەمبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ادىلەت ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالسىن، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
سونىمەن بىرگە، ەرلان اقكەنجەنوۆ ەنەرگەتيكا ءمينيسترى بولىپ قايتا تاعايىندالدى.
ول بۇل لاۋازىمدى 2025-جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى اتقارىپ كەلەدى.
ەرسايىن ناعاسپايەۆ تا جۇمىسىن جالعاستىرادى. ول ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى.
بىلتىرعى قىركۇيەكتەن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى بولعان جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا پرەزيدەنت جارلىعىمەن سالانى ودان ءارى باسقارا بەرەدى.
ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى دە اۋىسقان جوق. بۇل لاۋازىمعا ارمان شاققاليەۆ قايتا تاعايىندالدى.
ال نۇرجان نۇرجىگىتوۆ سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى رەتىندەگى قىزمەتىن جالعاستىرادى. سالا تىزگىنىن ول ءۇش جىل بۇرىن قولعا العان ەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اقمارال ءالنازاروۆاعا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن اقمارال ءشارىپباي قىزى ءالنازاروۆا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
سونداي-اق، ايداربەك ساپاروۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى قىزمەتىندە قالدى.
ول سالا ءمينيسترى رەتىندە قىزمەتىنە 2023-جىلدىڭ قىركۇيەگىندە كىرىسكەن ەدى.
2026-جىلعى 27-قاڭتاردان باستاپ ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى قىزمەتىن اتقارعان اسقاربەك ەرتايەۆ تا جۇمىسىن جالعاستىرادى.
ەربول مىرزابوسىنوۆ تا ورنىندا قالدى. ول تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى لاۋازىمىنا قايتا تاعايىندالدى.
ال ساياسات نۇربەك عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى رەتىندە ودان ءارى جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ايدا بالايەۆا جاڭا قىزمەتكە تاعايىندالعانىن جازعانبىز.
ال رينات مۇحامەتقالي ق ر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ جالپى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.