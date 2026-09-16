كۋۆەيت قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز جوبالارىنا كوز تىگىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن كۋۆەيت مۇناي-گاز سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى كوزدەپ وتىر.
تاراپتار كۋۆەيتتىڭ KUFPEC كومپانياسىنىڭ قازاقستانداعى پەرسپەكتيۆالى جوبالارعا قاتىسۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلاپ، ناقتى جوبالاردى زەردەلەۋ ءۇشىن بەيىندى تەحنيكالىق كوماندالاردىڭ ونلاين-كەزدەسۋىن وتكىزۋگە ۋاعدالاستى. بۇل تۋرالى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كۋۆەيت مەملەكەتىندەگى ەلشىسى ەرجان ەلەكەيەۆ Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى يسا ءال-ماراگيمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن كۋۆەيت اراسىنداعى مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، كۋۆەيت تاراپىنىڭ قازاقستانداعى پەرسپەكتيۆالى جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا قاتىسۋ مۇمكىندىكتەرىنە ەرەكشە نازار اۋداردى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان ەلشىسى سۇحباتتاسىن ەلىمىزدىڭ مۇناي-گاز سالاسىنىڭ الەۋەتى، قولدا بار ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر، سونداي-اق كومىرسۋتەكتەردى بارلاۋ جانە ءوندىرۋ سالاسىنا حالىقارالىق ينۆەستيتسيالار، وزىق تەحنولوگيالار مەن تاجىريبە تارتۋعا قازاقستان تاراپىنىڭ مۇددەلىلىگى تۋرالى حاباردار ەتكەن.
KUFPEC باسشىلىعى قازاقستاننىڭ مۇناي-گاز سەكتورىنداعى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەردى زەردەلەۋگە جانە ناقتى جوبالارعا قاتىسۋ پەرسپەكتيۆالارىن قاراستىرۋعا مۇددەلىلىك ءبىلدىردى.
- تاراپتار ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەردى، تەحنيكالىق پارامەترلەردى جانە مۇناي-گاز جوبالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ ىقتيمال تەتىكتەرىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلاۋ ماقساتىندا قازاقستان مەن KUFPEC- ءتىڭ بەيىندى تەحنيكالىق كوماندالارى اراسىندا ونلاين-كەزدەسۋ وتكىزۋگە ۋاعدالاستى. وسى جۇمىستىڭ ناتيجەلەرى بويىنشا جانە ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن ناقتى جوبالار ايقىندالعان جاعدايدا، تاراپتار پراكتيكالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ ماقساتىندا ەكىجاقتى وفلاين كەزدەسۋلەر وتكىزۋ جانە دەلەگاتسيالار الماسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تىكەلەي جۇمىس ديالوگىن قولداۋعا جانە مۇناي-گاز سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ناقتى مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋعا كەزەڭ-كەزەڭىمەن كوشۋگە مۇددەلىلىگىن راستادى.
Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) - كۋۆەيتتىڭ مەملەكەتتىك Kuwait Petroleum Corporation (KPC) كورپوراتسياسىنا تولىقتاي تيەسىلى جانە كۋۆەيتتەن تىس جەرلەردە مۇناي مەن گازدى بارلاۋ جانە وندىرۋگە ماماندانعان حالىقارالىق مۇناي-گاز كومپانياسى. كومپانيا بەس قۇرلىقتاعى 8 ەلدە قىزمەتىن جۇزەگە اسىرادى. 2024-جىلى KUFPEC- ءتىڭ ءوندىرىس كولەمى تاۋلىگىنە شامامەن 76 مىڭ باررەل مۇناي ەكۆيۆالەنتىن قۇرادى. 2026-جىلى كومپانيا برازيلياداعى Orca جانە Sul de Orca جوبالارىنداعى %20 ۇلەستى ساتىپ الۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. Orca رەسۋرستارى شامامەن 370 ميلليون باررەلگە باعالانادى، ال جوبالىق وندىرىستىك قۋاتى تاۋلىگىنە 120 مىڭ باررەلگە دەيىن مۇناي ءوندىرۋدى كوزدەيدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان كۋۆەيتتىڭ جاڭا اگروايماعىنىڭ وندىرىستىك بازاسىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن جازدىق.