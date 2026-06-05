ۇكىمەت قۋاڭشىلىق قاۋپىنە قارسى دايىندىقتى كۇشەيتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ولجاس بەكتەنوۆ كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن اياقتاۋ جانە ا و ك- ءتى دامىتۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى كەڭەستە ايتتى.
جيىن قورىتىندىسىندا پرەمەر-مينيستر مەملەكەت باسشىسىنىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ جانە ا و ك- ءتى جوعارى تەحنولوگيالىق ەكسپورتتىق سالاعا اينالدىرۋ جونىندەگى العا قويعان مىندەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بارلىق قاجەتتى جاعدايلار جاسالىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- وسىمدىك شارۋاشىلىعى سالاسى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر، ال ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وسى قارقىندى ساقتاپ، ودان ءارى ارتتىرا ءتۇسۋ. اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى جانە ەكولوگيا مينيسترلىكتەرى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، اسىرەسە قۋاڭشىلىق قاۋپى بار ايماقتاردا ەگىستىكتەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جاعدايىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋى ءتيىس. قاجەت بولعان جاعدايدا اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرىن قولداۋ جانە ءونىمدى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن جەدەل شارالار قابىلداۋ كەرەك. بارلىق اگروتەحنولوگيالىق تالاپتار بەلگىلەنگەن عىلىمي نورمالارعا قاتاڭ سايكەس ورىندالۋى ءتيىس. مينەرالدى تىڭايتقىشتاردى ۋاقتىلى ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. وسىمدىكتەردى قورعاۋ شارالارىن جۇرگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە مال شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ زور الەۋەتى بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
ونىڭ جۇيەلى دامۋى ءۇشىن بيىل 5 جىلعا ارنالعان، بۇكىل وندىرىستىك تىزبەك بويىنشا جەڭىلدەتىلگەن قارجىلاندىرۋدى كوزدەيتىن كەشەندى جوسپار بەكىتىلدى.
مال شارۋاشىلىعىنىڭ بارلىق كىشى سالالارى مەن ساناتتارىنا 220 ميلليارد تەڭگە باعىتتالاتىن بولادى. ءىرى قارا جانە ۇساق مالدىڭ اسىل تۇقىمدى باسىن ساتىپ الۋعا ارنالعان «يگىلىك» جانە «بەرەكە» جاڭا كرەديتتىك ونىمدەرى ىسكە قوسىلدى، ولاردىڭ بەكىتىلگەن مولشەرلەمەسى 6 پايىزدان اسپايدى.
مال ايداۋ شارۋاشىلىعىن ىنتالاندىرۋ ماقساتىندا جايىلىم ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا باعىتتالعان «جايلاۋ» ءبىرىڭعاي كرەديتتىك ءونىمى ىسكە قوسىلۋدا. اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان 5 پايىز مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن كرەديتتەۋ باعدارلاماسى قولجەتىمدى.
وسى باعىتتا اكىمدىكتەرگە جۇمىستى كۇشەيتىپ، جەر رەسۋرستارى ايتارلىقتاي ءىرى شارۋاشىلىقتاردىڭ مۇمكىندىكتەرىن تولىق كولەمدە پايدالانۋ تاپسىرىلدى.
ايتا كەتەلىك بەكتەنوۆ جۇمىس ورىندارىن اشپاعان جەر يەلەرىنەن جەر قايتارىلاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.