ۇكىمەت مەملەكەتتىك ۇيىمداردىڭ قۇرىلىمىن وزگەرتەدى: قاي مەكەمەلەر بىرىكتىرىلىپ، قايسىسى تاراتىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جەكەلەگەن ماسەلەلەرى تۋرالى قاۋلى قابىلدادى. قۇجاتقا سايكەس، ءبىرقاتار مەملەكەتتىك ۇيىم قايتا ۇيىمداستىرىلىپ، كەيبىر كاسىپورىنداردىڭ قىزمەتى توقتاتىلادى.
قاۋلىعا سايكەس، «عارىش تەحنيكاسى جانە تەحنولوگيالارى ينستيتۋتى» ج ش س 2028-جىلعى 1-ناۋرىزدان باستاپ اكسيونەرلىك قوعام بولىپ قايتا قۇرىلادى. كەيىن جاڭادان قۇرىلعان اكسيونەرلىك قوعام «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇلتتىق كومپانياسى» ا ق قۇرامىنا قوسىلادى.
مادەنيەت سالاسىندا 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ «كامەراتا قازاقستان» كلاسسيكالىق مۋزىكا ءانسامبلى جامبىل اتىنداعى قازاق مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيانىڭ قۇرامىنا قوسىلادى. ال بىرەگەي ىسقىلى مۋزىكالىق اسپاپتاردىڭ مەملەكەتتىك كوللەكتسياسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق مەملەكەتتىك مۋزەيىنە بەرىلەدى.
2027-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ ۇلتتىق كينونى قولداۋ مەملەكەتتىك ورتالىعى شاكەن ايمانوۆ اتىنداعى «قازاق فيلم» ا ق قۇرامىنا ەنگىزىلەدى.
زاعيپ جانە ناشار كورەتىن ازاماتتارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق كىتاپحانا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ قۇرىلىمدىق بولىمشەسىنە اينالادى.
ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا بالالاردى ەرتە دامىتۋ ينستيتۋتى، ارنايى جانە ينكليۋزيۆتى ءبىلىم بەرۋدى دامىتۋدىڭ ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى جانە رەسپۋبليكالىق قوسىمشا ءبىلىم بەرۋ وقۋ-ادىستەمەلىك ورتالىعى ىبىراي التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسىنىڭ قۇرامىنا بىرىكتىرىلەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا رەسپۋبليكالىق قان ورتالىعى عىلىمي-وندىرىستىك ترانسفۋزيولوگيا ورتالىعىمەن بىرىكتىرىلەدى. ال «الاتاۋ» بالالار كلينيكالىق شيپاجايى كۋرورتولوگيا جانە مەديتسينالىق وڭالتۋ عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ قۇرامىنا قوسىلادى.
سونىمەن قاتار قاۋلىعا سايكەس ءۇش ۇيىمنىڭ قىزمەتى توقتاتىلادى. اتاپ ايتقاندا، 2027-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ «Talap» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامى، ال 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ «قولدانبالى ەتنوساياسي زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى» جشس مەن «دوستىق ەنەرگو» اكسيونەرلىك قوعامى تاراتىلادى.
ۇكىمەت قاۋلىسى 2026-جىلعى 1-قىركۇيەكتەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. الايدا ونىڭ جەكەلەگەن ەرەجەلەرى وزگە مەرزىمدەردە كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ كۇشىنە ەنۋىنە بايلانىستى بارلىق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتاردى تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ باستالعانىن مالىمدەگەن ەدى.