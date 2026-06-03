ۇكىمەت كيبەرقاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتىنىڭ 2026 -جىلعى 28-ساۋىردەگى قاۋلىسىمەن ەلدىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءبىرقاتار شاراعا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
2026 -جىلعى 12-شىلدەدەن باستاپ قۇجاتتىڭ اتاۋى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا كيبەرقاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى كەيبىر شارالار تۋرالى» قاۋلى دەپ وزگەرتىلەدى.
ەنگىزىلگەن وزگەرىستەرگە سايكەس، مەملەكەتتىك قۇپيالارعا جاتاتىن مالىمەتتەردى وڭدەۋ جانە ساقتاۋ حالىقارالىق (عالامدىق) دەرەكتەر جەلىلەرىنە، ونىڭ ىشىندە ينتەرنەتكە، سونداي-اق عالامدىق جەلىلەرگە شىعاتىن اقپاراتتىق جانە تەلەكوممۋنيكاتسيالىق جەلىلەرگە قوسىلماعان ەسەپتەۋ تەحنيكاسىندا جۇزەگە اسىرىلۋى ءتيىس.
جەكە تارماقپەن بولىنگەن ءۇي-جايلاردا موبيلدى قۇرىلعىلاردى پايدالانۋ ءتارتىبى ناقتىلاندى. اتاپ ايتقاندا، ولاردى مەملەكەتتىك قۇپيالاردى قورعاۋ جانە كيبەرقاۋىپسىزدىك تالاپتارى ساقتالعان جاعدايدا «ۇكىمەتتىڭ ءموبيلدى كەڭسەسى» جۇيەسىنە قول جەتكىزۋ ءۇشىن قولدانۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
سونىمەن قاتار، قۇپيا كەلىسسوزدەر مەن وتىرىستار كەزىندە ءموبيلدى قۇرىلعىلاردى ءوشىرۋ نەمەسە قىزمەتتىك ءۇي-جايدان تىس جەرگە شىعارۋ مىندەتتەلەدى.
قاۋلى قول قويىلعان كۇننەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى، ال كەيبىر نورمالار 2026 -جىلعى 12-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ جانە كيبەرقاۋىپسىزدىككە قاتىستى جاڭا تەتىكتەر ەنگىزىلەتىنى حابارلانعان بولاتىن.