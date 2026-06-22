ۇكىمەت جول بويىنداعى سەرۆيس ستانسالارىن سالۋعا 180 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا تارتۋ جونىندەگى جوبانى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كولىك-لوگيستيكا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا كولىك مينيسترلىگى مەن «Car Park Transformer» ج ش س اراسىندا جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرىن پايدالانا وتىرىپ، جول بويىنداعى سەرۆيس ستانسالارىن سالۋ جونىندەگى ينۆەستيتسيالار تۋرالى كەلىسىمدى ماقۇلدادى.
ءتيىستى قاۋلىعا پرەمەر-مينيستر قول قويدى.
ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، جوباعا تارتىلاتىن جەكە ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 179,5 ميلليارد تەڭگە.
اتالعان جوبا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدار بويىنداعى قازىرگى بار دەمالىس الاڭدارىندا 2030-جىلعا دەيىن جول بويىنداعى 250 سەرۆيس ستانساسىن سالۋدى كوزدەيدى. ونىڭ ىشىندە العاشقى 50 نىسان بيىل سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرىلەدى. جاڭا ستانسالار سانيتاريالىق-تۇرمىستىق ءۇي-جايلاردى، ساۋدا جانە قىزمەت كورسەتۋ پۋنكتتەرىن، ەلەكترلى كولىكتەرگە ارنالعان قۋاتتاۋ ستانسالارىن، كۇن ەنەرگياسىن وندىرەتىن قوندىرعىلاردى قامتيدى. سونىمەن قاتار جاڭا ستانسالار ىرگەلەس اۋماقتاردى اباتتاندىرۋ جانە كوگالداندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن زاماناۋي كوپفۋنكتسيونالدى كەشەندەر رەتىندە سالىنادى.
جوبانى جۇزەگە اسىرۋ حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلەتىن جول بويىنداعى قىزمەت كورسەتۋ نىساندارى جەلىسىن كەڭەيتۋگە، ەلەكتروموبيلدەر ءۇشىن زاماناۋي ينفراقۇرىلىم قۇرۋعا جانە كولىك سالاسىندا ەكولوگيالىق باعدارلانعان شەشىمدەردى ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق جول بويىنداعى سەرۆيس ستانسالارىنىڭ قۇرىلىسى جاقىن ماڭداعى وڭىرلەردىڭ الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا سەرپىن بەرەدى. جوبا اياسىندا 2 مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى اشىلادى.
بۇگىندە ەلىمىزدە حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدار بويىندا 1428 سەرۆيس نىسانى جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا اۆتوكولىك سانى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. سوعان سايكەس تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋگە، جوندەۋگە جانە قوسالقى بولشەكتەرگە سۇرانىس تا ءوسىپ كەلەدى.
ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ باسەكەلەستىك ورتانى زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ اعا ساراپشىسى بەيبارىس اۋباكىروۆ بۇل ۇردىستەردىڭ نارىققا جانە شاعىن ءارى ورتا بيزنەستىڭ دامۋىنا قالاي اسەر ەتىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.