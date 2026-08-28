ۇكىمەت جاڭا قۇرام جاساقتالعانشا ءوز مىندەتىن اتقارادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.
جارلىققا سايكەس، جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ الدىندا ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگىن دوعارۋىنا بايلانىستى قازىرگى ۇكىمەت جاڭا قۇرام بەكىتىلگەنگە دەيىن ءوز مىندەتتەرىن اتقارا بەرەدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 69-بابىنىڭ 1-تارماعىنا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 4-بابىنا سايكەس جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ الدىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ وكىلەتتىگىن دوعارۋىنا بايلانىستى قاۋلى ەتەمىن:
قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ جاڭا قۇرامى بەكىتىلگەنگە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى ءوز مىندەتتەرىن اتقاراتىن بولسىن،-دەلىنگەن قۇجاتتا.
جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەندى.
ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى ءوتىپ جاتىر.