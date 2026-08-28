KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇكىمەت جاڭا قۇرام جاساقتالعانشا ءوز مىندەتىن اتقارادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.

    а
    Фото:Акорда

    جارلىققا سايكەس، جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ الدىندا ۇكىمەتتىڭ وكىلەتتىگىن دوعارۋىنا بايلانىستى قازىرگى ۇكىمەت جاڭا قۇرام بەكىتىلگەنگە دەيىن ءوز مىندەتتەرىن اتقارا بەرەدى.

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 69-بابىنىڭ 1-تارماعىنا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسيالىق زاڭىنىڭ 4-بابىنا سايكەس جاڭادان سايلانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ الدىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ وكىلەتتىگىن دوعارۋىنا بايلانىستى قاۋلى ەتەمىن:

    قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ جاڭا قۇرامى بەكىتىلگەنگە دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى ءوز مىندەتتەرىن اتقاراتىن بولسىن،-دەلىنگەن قۇجاتتا.

    جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەندى.

    ايتا كەتەيىك، ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسى ءوتىپ جاتىر.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلتاي
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور