ۇكىمەت ءۇش جىلعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭ جوباسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى مەن بيۋدجەت تۋرالى زاڭ جوباسى ماقۇلداندى.
- بيۋدجەت قاراجاتىن بارىنشا ءتيىمدى ءارى ۋاقىتىلى پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتۋ، اعىمداعى شىعىستاردىڭ ۇلعايۋىنا جول بەرمەۋ، سونداي- اق شىعىستارعا قاتاڭ باقىلاۋ ورناتۋ وتە ماڭىزدى. تالقىلاۋلاردى ەسكەرە وتىرىپ، 2027-2029 -جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامىن ماقۇلداۋدى ۇسىنامىن. الداعى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭ جوباسىنا داۋىس بەرەيىك،- دەدى پرەمەر-مينيستر.
داۋىس بەرۋ بارىسىندا ۇكىمەت مۇشەلەرى ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭ جوباسىن قولدادى.
- قارجى جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىكتەرىنە ۇكىمەت اپپاراتىمەن بىرلەسىپ، قۇرىلتايعا زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىرامىن،-دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ 2027-2029-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى زاڭ جوباسى ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامى نەگىزىندە ازىرلەنگەنىن ايتتى.