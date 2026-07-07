ۇكىمەت گاز سالاسىن دامىتۋعا نازار اۋدارادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى گاز سالاسىن دامىتۋ جايىن تالقىعا سالادى.
وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە قارالىپ بولعاننان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى. ءىس-شارا بارىسىندا ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ، ️«قازمۇنايگاز» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى اسحات حاسەنوۆ جانە ️«QazaqGaz» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى الىبەك جاماۋوۆ تىلشىلەر تاراپىنان تۋىنداعان ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە 20,5 ميلليون ادامنىڭ 13,1 ميلليونى تابيعي گازعا قول جەتكىزىپ وتىر. گازداندىرۋ دەڭگەيى رەسپۋبليكانىڭ باتىس وبلىستارىندا، جامبىل وبلىسىندا، سونداي-اق الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا 90 پايىزدان اسادى. ال الماتى، قىزىلوردا، تۇركىستان، قوستاناي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 تان 90 پايىزعا دەيىنگى ارالىقتى قۇرايدى. قاراعاندى، اقمولا جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىندا بۇل كورسەتكىش 60 پايىزدان تومەن.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسىندا گازبەن جابدىقتاۋ سالاسىندا ىسكە اسىرىلعان 84 جوبا ناتيجەسىندە 94 ەلدى مەكەننىڭ 354 مىڭنان استام تۇرعىنى تابيعي گازعا قول جەتكىزدى. ءبىر جىل ىشىندە 2 مىڭ شاقىرىم گاز تاراتۋ جەلىسى سالىندى. بيىل رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن گاز تاسىمالداۋ جۇيەسىن دامىتۋعا بولىنگەن 27,3 ميلليارد تەڭگە ەسەبىنەن گازداندىرۋ دەڭگەيىن 64,3 پايىزعا جەتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسى ارقىلى تاعى 32 مىڭعا جۋىق ادام تابيعي گازعا قول جەتكىزەدى.
تاياۋدا ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ گازداندىرۋ دەڭگەيىن 80 پايىزعا جەتكىزۋ جونىندەگى جول كارتاسىن ازىرلەۋگە كىرىسكەنى بەلگىلى بولدى. ازىرلەنىپ جاتقان جول كارتاسى ەلدى گازداندىرۋدى جەدەلدەتۋ جونىندەگى نەگىزگى ستراتەگيالىق قۇجاتقا اينالادى. ونى ىسكە اسىرۋ تابيعي گازبەن قامتىلاتىن حالىقتىڭ ۇلەسىن ەداۋىر ارتتىرۋعا، مەملەكەت باسشىسى قويعان مىندەتتىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ازاماتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن جاقسارتۋعا جانە وڭىرلەردىڭ ورنىقتى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنا قوسىمشا سەرپىن بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ كۇشىنە ەنۋى اياسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بارىسى پىسىقتالعان ەدى. ءىس- شارا بارىسىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جاڭا كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ اياسىندا ۇلتتىق ارحيۆ قورى جانە ارحيۆتەر، قوعامدىق كەڭەستەر جانە اقپاراتقا قول جەتكىزۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءۇش زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن، سونىمەن قاتار اتا زاڭ تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ ءۇشىن تاعى 18 زاڭعا تۇزەتۋلەر ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى.
ال ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆ 2030 -جىلعا دەيىنگى قۇقىقتىق ساياسات تۇجىرىمداماسىن جاڭا كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەس جاڭارتۋ جۇمىسى قولعا الىنعانىنا توقتالدى.
- جاڭارتىلعان تۇجىرىمداما: قۇقىقتىڭ ادامعا باعدارلانعان مودەلىنە جانە مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىنە كوشۋدى؛ سيفرلىق قۇقىقتى، جاساندى ينتەللەكتىنى، عىلىم مەن يننوۆاتسيانى دامىتۋدى؛ جاڭا بۋىنداعى ەكولوگيالىق قۇقىقتى جانە باسقا دا ماڭىزدى باعىتتاردى قامتۋى ءتيىس. قۇقىقتىق ساياسات تۇجىرىمداماسىن جاڭارتۋ - 2026 -جىلعى كونستيتۋتسيا نەگىزىندە قازاقستاننىڭ جاڭا قۇقىقتىق ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋ بولىپ سانالادى. ادىلەت مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ جاڭا كونستيتۋتسيانى ساپالى ىسكە اسىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستى جالعاستىرادى، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين حالىقتىڭ ناقتى تابىسىن ارتتىرۋ ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىنە نازار اۋدارتتى.
- قارسى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ارقىلى ايلىق ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرىن، ازاماتتىق قىزمەتشىلەردىڭ جالاقىسىن جانە جالدامالى جۇمىسكەرلەردىڭ تابىسىن ارتتىرۋ ماسەلەسى قارالاتىن بولادى. سونىمەن قاتار حالىقتىڭ كرەديتتىك جۇكتەمەسى مەن تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەردىڭ وسۋىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى، - دەدى مينيستر.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ ەكونوميكانىڭ سالالارى مەن مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستاردى باياندادى.
- بيىل ءبىز الەمدىك دەڭگەيدەگى داتا-سەنترلەر القابىن سالۋدى باستادىق. جوبانىڭ ماقساتتى قۋاتى كەمىندە 1 گيگاۆاتت بولادى. نەگىزگى ارتىقشىلىقتارى - قولجەتىمدى ەلەكتر ەنەرگياسى جانە دەرەكتەردى جوعارى جىلدامدىقپەن جەتكىزۋ. قازىردىڭ وزىندە شەتەلدىك ءىرى كومپانيالارمەن بىرلەسە وتىرىپ جالپى قۋاتى كەمىندە 250 بولاتىن 2 فازادا جاساندى ينتەللەكت داتا-سەنترلەرىن ىسكە قوسۋ بويىنشا جۇمىستار باستالدى. 13-ماۋسىمدا NVIDIA قولداۋىمەن Firebird AI كومپانياسىمەن 10 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە كەلىسىمگە قول قويدىق، - دەدى مينيستر.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ جاڭا مودەلى ازىرلەندى. جاڭا مودەل ينۆەستورلارعا قىزمەت كورسەتۋدىڭ «ءبىر تەرەزە» قاعيداتىن ەنگىزۋدى كوزدەيدى.
- بۇدان بولەك، جەكە وپەراتورلاردى تارتۋ جانە ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جوسپارلانعان. ونىڭ ىشىندە دايىن وندىرىستىك عيماراتتار سالىنادى. بۇل جاڭا وندىرىستەردى ىسكە قوسۋ مەرزىمىن قىسقارتىپ، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ ينۆەستيسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرادى. جالپى العاندا، قابىلدانعان زاڭنامالىق وزگەرىستەر وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ تۇراقتى دامۋىنا وڭ اسەر ەتەدى، - دەدى ەرسايىن ناعاسپايەۆ.
ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قازاقستان 2027 -جىلدىڭ باسىنان باستاپ ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن ىشكى سۇرانىستى تولىق قامتاماسىز ەتىپ، كەيىننەن ەلەكتر ەنەرگياسى ءپروفيتسيتىن قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىنا توقتالدى.
كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ستراتەگيالىق كولىك دالىزدەرىن، ينفراقۇرىلىمداردى دامىتۋ جايىندا باياندادى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆ جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ ەرەجەلەرىن ىسكە اسىرۋدا مينيسترلىك حالىقتى ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ، الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ اتاۋلىلىعىن ارتتىرۋ جانە الەۋمەتتىك- ەڭبەك سالاسىن سيفرلاندىرۋ بويىنشا باستى باعىتتاردا جۇمىس ىستەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ 2026 -جىلى ينفلياتسيا دەڭگەيىن 10 پايىزدان تومەن ۇستاۋدى تاپسىردى. بۇل جۇمىستار ۇلتتىق بانكپەن ۇيلەستىرىلە وتىرىپ، جۇرگىزىلۋگە ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىنا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن، سونداي-اق ينفلياتسيانى باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ جونىندەگى شارالار كەشەنىن ساپالى جۇزەگە اسىرۋدى قاتاڭ باقىلاۋعا الۋدى تاپسىرامىن، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
سونىمەن قاتار ول ۇكىمەت مۇشەلەرىنىڭ الدىنا بيىل ەل ەكونوميكاسىنا 25,5 ميلليارد دوللار كولەمىندە تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيسيا تارتۋ جانە نەگىزگى كاپيتالعا سالىناتىن ينۆەستيسيا كولەمىن 31,5 تريلليون تەڭگەگە جەتكىزۋ مىندەتىن قويدى.
- وسى تۇرعىدا ءاربىر مينيستر مەن اكىمنىڭ الدىنا ينۆەستيسيالار تارتۋ بويىنشا ناقتى ينديكاتورلار مەن مىندەتتەر قويىلعانىن اتاپ وتەمىن. بيىل 25,5 ميلليارد دوللار شەتەلدىك ينۆەستيسيا جانە نەگىزگى كاپيتالعا 31,5 تريلليون تەڭگە ينۆەستيسيا تارتۋعا ءتيىسپىز. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جوسپارلى كورسەتكىشتەرگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن اتالعان باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.