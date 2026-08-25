ۇكىمەت الداعى 3 جىلدىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ماڭىزدى ەكى ماسەلەنى تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر.
كۇن تارتىبىنە الدىمەن 2027-2029 - جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارى مەن «2027-2029 - جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدەت تۋرالى» زاڭ جوباسى شىعارىلادى. ايتا كەتەرلىگى، 17-تامىز كۇنى پرەزيدەنت بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. القالى جيىن بارىسىندا ەكونوميكانىڭقازىرگى احۋالى تۋرالى باياندالىپ، 2027-2029 - جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارى، 2027-2029 - جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت پارامەترلەرى جونىندە مالىمەت بەرىلدى. تالقىلاۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ 2027-2029 - جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەتتىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى - اۋرۋحانا، بالالاردى وڭالتۋ ورتالىعى، مادەنيەت، سپورت عيماراتتارى سەكىلدى ينفراقۇرىلىمدىق جانە الەۋمەتتىك نىساندار قۇرىلىسىن جەدەلدەتىپ سالۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
وتىرىستا الداعى جىلىتۋ ماۋسىمىنا دايىندىق بارىسى دا جان-جاقتى قارالادى. 2025-2026 - جىلدارداعى جىلىتۋ ماۋسىمى جۇيەلى ۇيىمداستىرىلعان جۇمىستىڭ ارقاسىندا تۇراقتى ءوتتى. جىلىتۋ كەزەڭىندە ءىرى تەحنولوگيالىق بۇزۋشىلىقتار ورىن العان جوق. تۇتىنۋشىلار ەلەكتر جانە جىلۋ ەنەرگياسىمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلدى. 2025 - جىلى ەلەكتر ستانتسيالارىندا جوندەۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ الدىڭعى كەزەڭ دەڭگەيىنەن 348 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن 6 پايىزعا ۇلعايتىلدى. جىلۋ جەلىلەرىندە جوندەۋ جۇمىستارىن قارجىلاندىرۋ 16 پايىزعا ۇلعايتىلىپ 129 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن جەتكىزىلدى.
جىلىتۋ ماۋسىمىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىنىڭ رەيتينگى جاقساردى. وسىلايشا، 5 جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى « قىزىل» ايماقتان «سارىعا» جانە 3 جىلۋ ەلەكتر ورتالىعى «سارىدان» «جاسىلعا» كوشتى. وسى باعىتتاعى جۇمىس جالعاسىپ ءجاتىر.
ۇكىمەت وتىرىسى اياقتالعاننان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنە ارنايى باسپا ءسوز ءماسليحاتى ۇيىمداستىرىلادى. ونىڭ بارىسىندا ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ، «KEGOC» ا ق باسقارما ءتوراعاسى ءنابي ايتجانوۆ، «سامۇرىق- ەنەرگو» ا ق-تىڭ ءوندىرىس جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى عالىمبەك ءاۋتالىپوۆ تىلشىلەر تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىق بارىسى ەگجەي- تەگجەيلى قارالدى. كوتەرىلگەن ماسەلە بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا 2029 - جىلى شاعىن جيناقتى بارلىق مەكتەپتە ءبىلىم ساپاسى الشاقتىعىن ازايتاتىن جوبا ەنگىزىلەتىنىن ايتتى.
- جاڭا وقۋ جىلىنىڭ ەرەكشەلىگى - جاساندى ينتەللەكتىنى ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋ. وسى ماقساتتا «سيفرلىق ساۋاتتىلىق» جانە «ينفورماتيكا» پاندەرىنىڭ اتاۋى وزگەرتىلدى. بيىل 12-مامىردا مەملەكەت باسشىسىنىڭ «قازاقستان رەسرۋبليكاسىنىڭ ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىعى قابىلداندى. قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، اتالعان جارلىقتى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى 2026- 2029 - جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپاردى ازىرلەدى، - دەدى ول.
ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ءبىلىم بەرۋ مازمۇنى ءبىرقاتار جاڭا مىندەتتى وقۋ كۋرسىمەن تولىقتىرىلادى.
5-7-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن «كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى» ءپانى ەنگىزىلەدى. 8-11-سىنىپتاردا «زاڭ جانە ءتارتىپ»، 5-11-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن «جەكە قاۋىپسىزدىك» وقۋ كۋرستارى مىندەتتى بولدى.
- بۇعان دەيىن تاڭداۋ ءپانى رەتىندە وقىتىلىپ كەلگەن «قۇقىق نەگىزدەرى» كۋرسى بارلىق وقۋشىلار ءۇشىن مىندەتتى پانگە اينالادى جانە مازمۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا قاعيداتتارىنا سايكەستەندىرىلدى. ۇلگىلىك وقۋ جوسپارلارىنىڭ قۇرىلىمى وڭتايلاندىرىلدى. وقۋشىلاردىڭ بارلىق وقۋ پاندەرىنە تولىق قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قىسقارتىلعان ۇلگىلىك وقۋ جوسپارلارى الىنىپ تاستالدى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ ماگيستراتۋرا مەن دوكتورانتۋرا دەڭگەيىندە 28-تامىزعا دەيىن جالعاساتىنىن ايتتى.
- باكالاۆرياتقا قابىلداۋ 25-تامىزدا اياقتالادى. بيىل مەمەلەكەتتىك گرانت كونكۋرسىنا 127 مىڭعا جۋىق تالاپكەر قاتىستى. بۇل بىلتىرمەن سالىستىرعاندا 14 مىڭعا كوپ. كونكۋرس ناتيجەلەرى 7 تامىزدا جاريالاندى. بولىنگەن گرانتتاردىڭ 98 پايىزى يگەرىلدى. بيىل جۇرگىزىلگەن ساۋالنامادا انىقتالعان سۇرانىسقا سايكەس مەملەكەتتىك قولداۋ كولەمى قامتاماسىز ەتىلدى. سونىمەن بىرگە الەۋمەتتىك وسال ساناتتارعا مەملەكەتتىك قولداۋ ساقتالدى. مەملەكەتتىك گرانتتاردان بولەك، اكىمدىكتەر، جوعارى وقۋ ورىندارى، ءارتۇرلى قورلار جانە رەكتورلار ەسەبىنەن شامامەن 5 مىڭ قوسىمشا گرانت قاراستىرىلىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ مالىمەتىنشە، 2026 - جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا 2,3 ميلليون بالا، ياعني جىلدىق جوسپاردىڭ 52 پايىزى پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى، قالعاندارى جىل سوڭىنا دەيىن وتەدى.
- العاش رەت بارلىق بالاعا اۋرۋلاردى ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن مەكتەپتەردىڭ مەديتسينالىق پۋنكتتەرىندە سيفرلىق دياگنوستيكالىق قۇرىلعىلار قولدانىلادى. وتكەن جىلى قۇرىلعان بالالاردىڭ سيفرلىق ءتىزىلىمى پروفيلاكتيكالىق تەكسەرۋ مەن قاۋىپ فاكتورلارىن ەرتە انىقتاۋدان باستاپ مەديتسينالىق مارشرۋت، مامانعا جولداۋ جانە ديناميكالىق باقىلاۋعا دەيىن 54 كورسەتكىشكە كۇندەلىكتى مونيتورينگ جۇرگىزۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.
ال جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكيننىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە مەكتەپتەردىڭ 92 پايىزى جىلدامدىعى جوعارى ينتەرنەتكە قوسىلعان. قازىردىڭ وزىندە 1276 مەكتەپتە ينتەرنەت جىلدامدىعى 100 مبيت/سەكۋندتان جوعارى.
- 2027 - جىلعا قاراي ولاردىڭ سانىن 3222، ال ورتاشا جىلدامدىقتى 90 مبيت/سەكۋندقا جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - بارلىق مەكتەپتى تۇراقتى ينتەرنەتپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە بالالاردىڭ ءبىلىم بەرۋ رەسۋرستارىنا كەڭىنەن قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ. 2027 - جىلى جوعارى جىلدامدىقتى ينتەرنەتكە قوسىلعان مەكتەپتەردىڭ ۇلەسىن 100 پايىزعا، ياعني 8 مىڭ مەكتەپكە جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سونىمەن قاتار زاماناۋي قوسىلۋ تەحنولوگيالارىنا كوشۋدى جالعاستىرامىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بالالار اراسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردىڭ اياسىن كەڭەيتۋدى تاپسىردى.
- بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ەرەكشە باقىلاۋدا بولۋعا ءتيىس. ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە ىشكى ىستەر، توتەنشە جاعدايلار جانە وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىكتەرىمەن بىرلەسىپ، مەكتەپتەر ماڭىنداعى جول قاۋىپسىزدىگىن، سونداي-اق ولاردىڭ ورتكە جانە تەرروريزمگە قارسى قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋدە جىبەرىلگەن كەمشىلىكتەردى تەز ارادا جويۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ول.
ۇكىمەت باسشىسى مەملەكەتتىك قولداۋعا مۇقتاج بارلىق وتباسىلارعا ماتەريالدىق جانە الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلۋگە تيىستىگىنە باسا نازار اۋدارتتى. ول ءۇشىن جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەردە قاجەتتى قاراجات كوزدەلگەن. بۇل 400 مىڭنان استام بالاعا قولداۋ كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءوڭىر اكىمدەرىنە كومەكتىڭ شىن مانىندە مۇقتاج جاندارعا بەرىلۋىن قامتاماسىز ەتىپ، ءاربىر ناقتى جاعداي بويىنشا ۋاقتىلى شارالار قابىلداۋدى تاپسىرامىن. بالالاردىڭ جان-جاقتى دامۋى مەن تابىستى ءبىلىم الۋى مەكتەپتەردەگى ساپالى ءارى دۇرىس تاماقتاندىرۋعا دا بايلانىستى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەن ءوڭىر اكىمدىكتەرى ونىمدەردىڭ ساپاسى مەن سانيتاريالىق نورمالاردىڭ ساقتالۋىن تۇراقتى باقىلاۋعا السىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.