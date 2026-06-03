كيپر پرەزيدەنتى: قازاقستان - گەوساياسي ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقان سەرىكتەس
استانا. KAZINFORM - كيپر پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن كەلىسسوزدە ەكى ەل اراسىنداعى تۇراقتى ساياسي ديالوگتىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز تۇراقتى ءارى مازمۇندى ساياسي ديالوگتى قولداۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. وسى تۇرعىدا جوعارى دەڭگەيدەگى بايلانىستاردىڭ جاندانۋىن، استانا مەن نيكوسيادا ەلشىلىكتەردىڭ اشىلۋىن، تىكەلەي اۋە رەيستەرىنىڭ ىسكە قوسىلۋىن، سونداي-اق بۇگىن نەگىزگى سالالاردا ءبىرقاتار مەموراندۋمدار مەن كەلىسىمدەرگە قول قويىلعانىن قۇپتايمىز، - دەدى نيكوس حريستودۋليديس.
كيپر پرەزيدەنتى بۇل قادامدار تاراپتاردىڭ ەكىجاقتى كۇن ءتارتىبىن اۋقىمدى ءارى بولاشاعى زور باعىتتا دامىتۋعا دەگەن ساياسي كۇش-جىگەرىن كورسەتەتىنىن ايتتى.
- ءسىزدىڭ اتاپ وتكەنىڭىزدەي، ءبىز ساياسي كۇش-جىگەردەن ناقتى ناتيجەلەرگە كوشۋىمىز كەرەك. مەنىڭ ساپارىم وسى جەتىستىكتەرگە ىقپال ەتەدى دەپ سەنەمىن. قازاقستان ورتالىق ازيامەن ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ جونىندەگى ءبىزدىڭ ستراتەگيامىزدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. ءبىز ءۇشىن قازاقستان -گەوساياسي ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقان سەرىكتەس ءارى ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن نارىق، - دەدى كيپر پرەزيدەنتى.
نيكوس حريستودۋليديس كيپردىڭ ەۋروپالىق وداققا مۇشە ەكەنىن، قازاقستاندىق كومپانيالار مەن ينۆەستورلار ءۇشىن ەۋروپا نارىعىنا «كوپىر» بولا الاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كيپر اشىق ءارى ە و ستاندارتتارىنا ساي كەلەتىن بيزنەس-ورتانى ۇسىنادى، سونداي-اق ەلدە قارجى جانە كاسىبي قىزمەت كورسەتۋ سەكتورى دامىعان.
ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتارى رەتىندە كيپر پرەزيدەنتى اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، قارجى تەحنولوگيالارى، ينۆەستيتسيالىق قورلار، كەمە قاتىناسى، تۋريزم، ءبىلىم بەرۋ، جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىن اتادى.
ايتا كەتەيىك، 2-4-ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى وتەدى. تاۋەلسىزدىك سارايىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن سالتاناتپەن قارسى الدى.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ كيپر پرەزيدەنتىن 1-دارەجەلى دوستىق وردەنىمەن ماراپاتتادى.