KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.

    كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارى
    Фото: Kazinform

    كيپر باسشىسى ەلىمىزگە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلدى جانە ونىڭ رەسمي ساپارى 2-4 ماۋسىم ارالىعىندا ءوتىپ جاتىر.

    بۇگىن وتەتىن كەلىسسوزدەر بارىسىندا پرەزيدەنتتەر ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا باسىمدىق بەرەتىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    سونداي-اق ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانعان.

    سىرتقى ساياسات بيلىك جانە ساياسات
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور