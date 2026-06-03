كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديستى قارسى الۋ ءراسىمى باستالدى.
كيپر باسشىسى ەلىمىزگە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كەلدى جانە ونىڭ رەسمي ساپارى 2-4 ماۋسىم ارالىعىندا ءوتىپ جاتىر.
بۇگىن وتەتىن كەلىسسوزدەر بارىسىندا پرەزيدەنتتەر ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا باسىمدىق بەرەتىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.
سونداي-اق ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانعان.